Quantum Technology-তে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত, দেশেই তৈরি হচ্ছে 20 mK Dilution Refrigerator
প্রকল্পটির সঙ্গে যুক্ত দলগুলিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন Defence Secretary, Department of Defence R&D-এর Secretary এবং DRDO চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার সিং ।
Published : September 25, 2026 at 5:56 PM IST
হায়দরাবাদ : হাই ভ্যালু ডিপ টেক প্রজেক্টের জন্য একটি স্টার্ট-আপের সঙ্গে MOU স্বাক্ষর করল ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (DRDO) । কোনও স্টার্ট-আপের সঙ্গে DRDO-র এটাই প্রথম চুক্তি । দুটি সংস্থা মিলিতভাবে একটি ডিলিউশন রেফ্রিজারেটর তৈরি করবে । যা অতি কম তাপমাত্রায় কায়রোজেনিক প্রযুক্তিতে কাজ করতে সমর্থ হবে । এই রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা মিল্লিকেলভিন রেঞ্জে কাজ করতে প্রস্তুত । কোয়ান্টাম অ্যাপ্লিকেশন-এর কাজের জন্য এই প্রযুক্তি প্রয়োজন ।
এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (TDF)-এর ডিরেক্টর এবং Zero mK India Private Limited এর মধ্যে । রাজস্থানের আলোয়ারে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে । উভয় সংস্থার মধ্যে এটাই প্রথম চুক্তি যেখানে টিপ টেক প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করবে দুটি সংস্থা ।
একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "TDF স্কিমে DRDO একটি হাই ভ্যালু ডিপ টেক প্রজেক্টের এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর করেছে । যার মাধ্যমে একটি 20 mK ডিলিউশন রেফ্রিজারেটর তৈরি করা হবে । যা কোয়ান্টাম অ্যাপ্লিকেশনে কাজে লাগবে ।"
মিল্লিকেলভিন রেঞ্জে প্রবল ঠান্ডা তাপমাত্রা তৈরি করার ক্ষেত্রে এই রেফ্রিজারেটর প্রয়োজন হয় । প্রকল্পটির সঙ্গে যুক্ত দলগুলিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন Defence Secretary, Department of Defence R&D-এর Secretary এবং DRDO চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার সিং । প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দলগুলিকে সাফল্য কামনা করেছেন।
প্রকল্পটির monitoring, mentoring এবং technical support-এর দায়িত্বে রয়েছে Solid State Physics Laboratory (SSPL)-এর Director এবং তাঁর দল।
কেন গুরুত্বপূর্ণ এই প্রযুক্তি?
Quantum computing-এর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত কম তাপমাত্রা গুরুত্বপূর্ণ। Dilution Refrigerator সেই প্রয়োজনীয় ultra-low-temperature environment তৈরি করতে পারে। তাই 20 mK-class এই indigenous system তৈরি হলে ভবিষ্যতে quantum computing এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় cryogenic infrastructure দেশেই তৈরি করার সক্ষমতা বাড়বে।
National Quantum Mission-এর লক্ষ্য এবং আত্মনির্ভর প্রযুক্তি ব্যবস্থার সঙ্গে এই উদ্যোগকে যুক্ত করে দেখা হচ্ছে। এর ফলে quantum-ready ecosystem তৈরির পথে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আরও বাড়তে পারে।