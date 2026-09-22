মোবাইল SIM নিয়ে এই কাজ করলেই জেল ও জরিমানা, বড় নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকারের

মোবাইল SIM নিয়ে এই কাজ করলেই জেল ও জরিমানা, বড় নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকারের
21 সেপ্টেম্বর DoT এর তরফে একটি অ্যাডভাইসরি জারি করেছে । সেখানে SIM কার্ডের বিষয়ে একাধিক নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে ।
Published : September 22, 2026 at 6:08 PM IST
হায়দরাবাদ : অনৈতিক ভাবে SIM কার্ড নেওয়া, SIM কার্ডের অপব্যবহার এবং ফোনের IMEI নম্বরের অপব্যবহার করলে এবার কড়া শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে । এমনই একটি নির্দেশিকা জারি করেছে ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম (DoT)। এই টেলিকম রেগুলেটরি বডি জানিয়েছে, এই ধরনের অপরাধযোগ্য কাজ করলে জেল ও জরিমানার মুখোমুখি হতে হবে । পাশাপাশি ভারতে বসবাসকারী মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁদের আধার কার্ড বা অন্য পরিচয়পত্র ব্যবহার করে অন্য কেউ SIM ব্যবহার করছেন কিনা তা নজর রাখতে হবে ।
DoT Warns Mobile Users Against SIM Sharing, IMEI Tampering
21 সেপ্টেম্বর DoT এর তরফে একটি অ্যাডভাইসরি জারি করেছে । সেখানে SIM কার্ডের বিষয়ে একাধিক নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে । তারমধ্যে রয়েছে টেলিকম আইডেন্টিফায়ার্স এর অপব্যবহার ( misuse of telecom identifiers) অথবা IMEI নম্বর টেম্পারিং করলে তা Telecommunications Act, 2023-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে । এই বিষয়গুলি নিয়ে কেউ অপরাধ করলে সর্বোচ্চ তিন বছরের জেল ও 50 লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে ।
সম্প্রতি ছত্তিশগড়ের সাইবারক্রাইম ডিপার্টমেন্ট একটি অভিযোগের তদন্ত শুরু করে । সেই তদন্তে দেখা যায়, এক দোকানদার 25টি সিম কার্ড সঠিক পরিচয়পত্র ছাড়াই বিক্রি করেছেন এবং সেগুলি অ্যাকটিভেটও করা হয়েছে । ওই SIM গুলি অ্যাক্টিভেট করার ক্ষেত্রে যে পরিচয়পত্র ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলি সঠিক ব্যক্তির নয় । এমনকী, যাঁদের পরিচয়পত্র ব্যবহার করা হয়েছে তাঁরা এই বিষয়ে কোনও অবগত নন । DoT এবং বিভিন্ন টেলিকম অপারেটরের তরফে ওই দোকানদার এবং দোকানটিকে সম্পূর্ণভাবে কালো তালিকভুক্ত করা হয়েছে । প্রতিটি নম্বর Digital Intelligence Platform (DIP)-এ পরীক্ষা করেছে DoT । এবং নম্বরগুলি পুনরায় ভেরিফাই করা হয়েছে ।
অনেকেই নিজের নামে SIM কার্ড অন্য কাজের জন্য অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দেন । এই সব ক্ষেত্রে সতর্ক করেছে DoT। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, এই সব ক্ষেত্রে আসল ব্যক্তি অর্থাৎ যার নামে SIM নেওয়া হয়েছে তাঁকেও অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হবে । কারণ তাঁরাও দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না । আর সেই কারণে সঞ্চারসাথী পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
পাশাপাশি মোডেম, মডিউল এবং সিম বক্সের IMEI পরিবর্তন করার ক্ষেত্রেও সতর্ক করেছে DoT । এইসব ক্ষেত্রেও যাঁরা এই ধরনের অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকছেন তাঁরা শাস্তিযোগ্য অপরাধের মধ্যে গণ্য হবেন । অনেকে কলার লাইন আইডেন্টিটিও বদল করেন । সেই সব ক্ষেত্রেও সতর্ক করেছে DoT । জানানো হয়েছে, কোনও অ্যাপ ব্যবহার করে যেন এই ধরনের কাজ না করা হয় ।