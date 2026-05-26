QR কোড স্ক্যান করলেই ইন্টারনেট পরিষেবা, কেন্দ্রের নতুন প্রকল্প ব্যবহার করবেন কীভাবে ?

DoT জানিয়েছে ল্যাপটপ ও অন্য কমিউনিকেশন ডিভাইস ইন্টারনেটে কানেক্ট করার জন্য একটি সাধারণ QR কোড স্ক্যান করতে হবে ব্যবহারকারীদের ৷

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 5:33 PM IST

হায়দরাবাদ : ছোট ব্যবসায়ী, পথ চলতি মানুষ এবং পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে গোটা দেশজুড়ে চালু হয়েছে PMWANI (Prime Minister’s Wi-Fi Access Network Interface) নেটওয়ার্ক ৷ এবার এই ফ্রেমওয়ার্কে বড়সড় বদল আনল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এই পরিষেবায় আরও সহজেই লগইন করা সম্ভব হবে ব্যবহারকারীদের ৷

নতুন কী ফিচার চালু করা হয়েছে ?

Department of Telecommunication জানিয়েছে নতুন একটি ফ্রেমওয়ার্ক চালু করা হয়েছে ৷ ফলে এবার থেকে ল্যাপটপ ও অন্য কমিউনিকেশন ডিভাইস ইন্টারনেটে কানেক্ট করার জন্য একটি বিশেষ QR কোড স্ক্যান করতে হবে ব্যবহারকারীদের ৷ অর্থাৎ আগে যে ক্রেডেনশিয়ালের মাধ্যমে লগইন করতে হতো তা বদল করে বর্তমানে শুধুমাত্র QR কোড স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমেই লগইন সম্ভব হবে ৷

কীভাবে করতে হবে ?

এরজন্য প্রয়োজন হবে Smartphone ৷ এবং স্মার্টফোনের PMWANI অ্যাপের মাধ্যমে QR কোড স্ক্যান করতে হবে ৷ অথন্টিকেশন সম্পন্ন হলেই নিজের ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট হবে এবং হাই স্পিড ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন ৷

কতক্ষণ ব্যবহার করা যাবে ?

বাড়ির বাইরে রয়েছেন অথচ দ্রুত গতির ইন্টারনেট প্রয়োজন তাঁদের জন্যই এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে ৷ খুবই সামান্য টাকার বিনিময়ে 15 মিনিট, 30 মিনিট অথবা 60 মিনিটের প্ল্যান ব্যবহার করা সম্ভব ৷ এক্ষেত্রে ল্যাপটপ বা অন্য কোনও ডিভাইস কানেক্ট করতে পারবেন ৷ সার্ফিং, আপলোডিং, ডাউনলোডিং, অনলাইন মিটিংয়ের মতো জরুরি কাজ করা সম্ভব ৷

শুধু QR কোড নির্ভর লগইন সিস্টেম যেমন চালু করা হয়েছে তেমনই PM WANI-র সঙ্গে যুক্ত হটস্পটগুলির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ প্রতিটি হটস্পটের নাম PM-WANI ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে ৷ ফলে ব্যবহারকারীরা সহজেই হটস্পট চিহ্নিত করতে পারবেন ৷

ইতিমধ্যে গোটা দেশজুড়ে 3.9 লাখেরও বেশি হটস্পট তৈরি করা হয়েছে এই প্রকল্পে ৷ আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যক নোটওয়ার্ক অ্যাকসেস জ়োন তৈরি করা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ যে সব এলাকায় অতিরিক্ত জনবসতি অথবা ঘিঞ্জি এলাকার জন্য মোবাইল পরিষেবা পেতে সমস্যা হয় অথবা যে সব প্রত্যন্ত এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্কের ক্ষমতা খুব কম থাকে সেই সব এলাকায় এই পরিষেবা অত্যন্ত কার্যকরী বলেই জানিয়েছেন ব্যবহারকারীরা ৷

