ETV Bharat / technology

Sanchar Saathi বাধ্যতামূলক করছে কেন্দ্র, কী কাজ হয় এই অ্য়াপের মাধ্যমে?

Sanchar Saathi : ঠিক কী কাজে ব্যবহার করা হবে এই অ্যাপটি ? আদৌ কি কোনও লাভ হবে ?

Sanchar Saathi
সঞ্চারসাথী অ্য়াপ (ছবি - sancharsaathi.gov.in)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 10:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের টেলিকম মন্ত্রক থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, প্রতিটি স্মার্টফোনে প্রি-ইনস্টল অ্য়াপ হিসেবে সঞ্চার সাথী রাখতে হবে ৷ এবং সেই অ্য়াপ ডিসেবল বা ডিলিট করা সম্ভব নয় ৷ অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডে সবসময়ের জন্য চলতেই থাকবে ওই অ্য়াপ ৷ যে সব স্মার্টফোন নতুন করে তৈরি হচ্ছে এবং যেগুলি এখনও অবিক্রিত অবস্থায় রয়েছে সেই সব ফোনে এই অ্য়াপটি ইনস্টল করতে হবে ৷ প্রশ্ন উঠতেই পারে এই অ্য়াপটির সুবিধা কী? কেন প্রতিটি ফোনে এটি প্রি-ইনস্টল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ? এই প্রতিবেদনে আপনারা সেই বিষয়ে যাবতীয় তথ্য পাবেন ৷

Sanchar Saathi অ্য়াপ কী?

এটি টেলিকম মন্ত্রকের তৈরি করা একটি অ্য়াপ ৷ সাইবার সিকিউরিটি আরও মজবুত এবং সাইবার ফ্রড বা প্রতারণা কমানোর জন্য় এই অ্য়াপটি তৈরি করা হয়েছে ৷ কোনও হ্যান্ডসেট আসল কিনা তাও এই অ্য়াপটির মাধ্যমে পরীক্ষার করে বোঝা সম্ভব ৷ এখানেই শেষ নয়, ফোন হারিয়ে গেলে এই অ্য়াপটির মাধ্যমে খোঁজা সম্ভব ৷ এছাড়াও কোনও টেলিকম সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে সেই বিষয়েও অভিযোগ জানানো সম্ভব ৷

কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?

এই অ্য়াপ ব্যবহার করলে কোনও ফোন আসল না নকল বোঝা সম্ভব ৷ যাঁরা মূলত সেকেন্ড হ্যান্ড স্মার্টফোন কেনেন তাঁদের ক্ষেত্রে IMEI নম্বর ভেরিফিকেশনের জন্য এই অ্য়াপটি অতি কার্যকর ৷ ফোন হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে এই অ্য়াপের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে ৷

কেন সরকারের তরপে প্রি-ইনস্টলেশনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ?

সোমবার অর্থাৎ 1 ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, যে সব ফোন এখনও অবিক্রিত অবস্থায় রয়েছে অথবা যে সব ফোন নতুন তৈরি হবে সেই সব ফোনগুলিতে এই অ্য়াপটি "Visible, Functional, and enabled for users at first setup" মোডে রাখতে হবে ৷ অর্থাৎ, ধরুন আপনি ব্র্য়ান্ড নিউ কোনও একটি ফোন কিনলেন ৷ এরপর প্রথমবারের মতো ফোনটি অন করলেন ৷ সেক্ষেত্রে ওই অ্য়াপটি নিজে থেকেই অ্য়াকটিভ হয়ে যাবে এবং নিজের কাজ শুরু করবে ৷ কোনওভাবেই অ্য়াপটি ডিজেবল, আনইনস্টল বা ফোর্স স্টপ করা সম্ভব হবে না ৷

সরকারের উদ্দেশ্য কী?

মূলত ইন্টারনেট ব্যবহার করে যাতে কোনও খারাপ কাজ না করা হয় এবং যাঁরা পুরনো ফোন কেনেন তাঁদের হাতে যেন নকল বা চোরাই ফোন না পৌঁছয় তারজন্যই এই পদক্ষেপ ৷

যাঁরা ইতিমধ্যে ফোন ব্যবহার করছেন তাঁদের ক্ষেত্রে কী করণীয়?

যাঁদের কাছে ফোন আছে তাঁরা এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারেন ৷ Play Store অথবা App Store থেকে এই অ্য়াপটি ডাউনলোড করা সম্ভব ৷

Read More- নেটওয়ার্কিং হবে আরও দ্রুত, মাল্টিক্লাউড পরিষেবা দেবে AWS এবং Google cloud

TAGGED:

PRE INSTALL SANCHAR SAATHI
DEPARTMENT OF TELECOM
NEW TELECOM RULES
SANCHAR SAATHI APP IN NEW HANDSETS
SANCHAR SAATHI APP

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.