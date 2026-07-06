ভুলেও অনলাইন অ্যাকাউন্টে এই পাসওয়ার্ডগুলি ব্যবহার করবেন না, বড় বিপদের সম্ভাবনা

ভুলেও অনলাইন অ্যাকাউন্টে এই পাসওয়ার্ডগুলি ব্যবহার করবেন না, বড় বিপদের সম্ভাবনা
এই ভুলগুলি করার জন্য প্রতিবছর লাখ লাখ প্রোফাইল হ্যাক হয় বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷
Published : July 6, 2026 at 12:21 PM IST
হায়দরাবাদ : বর্তমানে ব্যক্তিগত তথ্য থেকে ব্যাংকিং, অফিসের কাজ থেকে সামাজিক যোগাযোগ— সবকিছুই ক্রমশ ডিজিটাল হয়ে উঠছে। আর সেই সঙ্গে বাড়ছে সাইবার হামলা, অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং এবং তথ্য চুরির ঝুঁকিও। এই পরিস্থিতিতে অনলাইন নিরাপত্তার প্রথম স্তরগুলির মধ্যে অন্যতম হল শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা।
সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্বল বা বারবার একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করলে অনলাইন অ্যাকাউন্ট ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। তাই এমন পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে যাতে তা সুরক্ষিত থাকে ৷ তার জন্য কয়েকটি বিষয় মেনে চলা জরুরি।
বড় ও কমপ্লেক্স পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
একটি হার্ড পাসওয়ার্ড সাধারণত ছোট নয়, বরং তুলনামূলকভাবে বড় হয়। বড় হাতের ও ছোট হাতের অক্ষর, সংখ্যা এবং বিশেষ চিহ্ন মিলিয়ে পাসওয়ার্ড তৈরি করলে তা অনুমান করা কঠিন হয়।
ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন
অনেকেই নাম, জন্মতারিখ, ফোন নম্বর বা পরিচিত শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু এই ধরনের তথ্য সহজে অনুমান করা সম্ভব। তাই পাসওয়ার্ডে ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার না করাই ভালো।
প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড রাখুন
একই পাসওয়ার্ড একাধিক প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার করলে একটি অ্যাকাউন্ট আক্রান্ত হলে অন্যগুলিও ব্রেক হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। তাই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্টগুলির জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিত।
পাসওয়ার্ড নিয়মিত পরিবর্তন করুন
দীর্ঘ সময় একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করলে নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়তে পারে। বিশেষ করে কোনও অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিক কার্যকলাপ দেখা গেলে দ্রুত পাসওয়ার্ড বদলানো দরকার।
Password Manager ব্যবহার করতে পারেন
একাধিক জটিল পাসওয়ার্ড মনে রাখা কঠিন হলে Password Manager ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলি নিরাপদভাবে পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ ও পরিচালনায় সাহায্য করে।
Two-Factor Authentication চালু রাখুন
শুধু পাসওয়ার্ড নয়, অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য Two-Factor Authentication (2FA) চালু রাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। এতে পাসওয়ার্ড ফাঁস হলেও অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত থাকার সম্ভাবনা বাড়ে।
সহজে অনুমান করা যায় এমন প্যাটার্ন এড়িয়ে চলুন
‘123456’, ‘password’, ‘qwerty’ বা ধারাবাহিক সংখ্যা ও অক্ষরের মতো সাধারণ পাসওয়ার্ড এখনও বহু মানুষ ব্যবহার করেন। এই ধরনের পাসওয়ার্ড খুব দ্রুত ব্রেক করা সম্ভব।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিজিটাল নিরাপত্তা শুধু প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে না— ব্যবহারকারীর অভ্যাসও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকটি সহজ নিয়ম মেনে চললে সাইবার ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব।