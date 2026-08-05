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চাঁদের বুকে ভেঙে পড়ল SpaceX এর রকেট, পৃথিবী থেকে কি দেখা গেল?

যে জায়গায় ওই রকেটটি ভেঙে পড়েছে সেটি চাঁদের একদম প্রান্ত এলাকা ৷ এবং সেখানে সূর্যের আলো ছিল ৷

Discarded SpaceX Rocket Hits The Moon And Leave Behind A Crater But No One Could See The Collision
প্রান্তদেশে আছড়ে পড়ে SpaceX এর Falcon 9 (ছবি - NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 4:33 PM IST

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হায়দরাবাদ : বুধবার এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার সাক্ষী থাকার সম্ভাবনা ছিল বিশ্ববাসীর ৷ কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে দেখা যায়নি ৷ ওই রকেটটির নাম ছিল - Falcon 9 ৷

কীসের সম্ভাবনা ছিল ?

এলন মাস্কের সংস্থা SpaceX এর একটি পরিত্যক্ত রকেটের আপার স্টেজ বুধবার অর্থাৎ আজ চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল ৷ বিজ্ঞানীদের দেওয়া সময় অনুযায়ী ভারতীয় সময় 12 টা 5 মিনিটে সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল ৷ জানা গিয়েছে শেষ পর্যন্ত এই মিশনে সফলতা এসেছে ৷ কিন্তু পৃথিবী থেকে খালি চোখে এই ঘটনা দেখা যায়নি ৷ এমনকী দূরবীন ব্যবহার করেও তা দেখা যায়নি ৷ ফলে ওই রকেটটি কোন জায়গায় ও কীভাবে ভেঙে পড়েছে সেই দৃশ্য কারোর চোখে পড়েনি ৷

স্পেস ট্র্যাকিং বিশেষজ্ঞ বিল গ্রে-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, রকেটটির গতি সংঘর্ষের সময় ঘণ্টায় প্রায় 8,700 কিলোমিটার বা 5,400 মাইল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল৷ যা শব্দের গতির প্রায় সাত গুণ। তাঁর মতে, চাঁদের সূর্যালোকিত পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত Einstein Crater-এর কাছাকাছি এই আঘাত হানার সম্ভাবনা ছিল। ঘটনাটি গভীর রাতে ঘটার সম্ভাবনা ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পূর্বাঞ্চলে ৷ এবং দক্ষিণ আমেরিকার বড় অংশ থেকে এটি দেখার সম্ভাবনা বেশি ছিল ।

কেন দেখা যায়নি ?

যে জায়গায় ওই রকেটটি ভেঙে পড়েছে সেটি চাঁদের একদম প্রান্ত এলাকা ৷ এবং সেখানে সূর্যের আলো ছিল ৷ ফলে রকেটটি ভেঙে পড়ার সময় যে আলোর ঝলক তৈরি হয়েছিল তা পৃথিবী থেকে বোঝা যায়নি ৷

পুরো ঘটনাটির সাক্ষী থাকতে মহাকাশপ্রেমীরা আগে থেকেই উদগ্রীব ছিলেন ৷ তাঁরা পরিকল্পনা করেছিলেন বিরল এই ঘটনাটির সাক্ষী থাকবেন ৷ কিন্তু তাঁদের সেই আশা আর পূর্ণ হয়নি বলেই সোশাল মিডিয়া দুঃখ প্রকাশ করেছেন ৷

জানা গিয়েছে, SpaceX-এর উদ্দেশ্য কখনওই চাঁদে রকেটটি আছড়ে ফেলা ছিল না। মহাকাশ বিশেষজ্ঞদের মতে, রকেটের আপার স্টেজটিকে সূর্যের কক্ষপথে পাঠিয়ে দিলে এই সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব ছিল।

বিজ্ঞানীরা আগেই জানিয়েছিলেন, সংঘর্ষের সময় যে আলোর ঝলক দেখা যাবে, তা এক সেকেন্ডেরও কম স্থায়ী হবে এবং সম্ভবত পৃথিবী থেকে তা দেখা যাবে না। তবে সংঘর্ষের পর যে ধুলো ও পাথরের টুকরো ছিটকে বেরোবে, তা কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং টেলিস্কোপে কয়েক দশ মিনিট ধরে দৃশ্যমান থাকতে পারে। অথচ নির্দিষ্ট সময়ে তার কোনও অংশই দেখা যায়নি ৷

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SPACEX
SPACEX ROCKET MOON COLLISION
SPACEX ROCKET MOON IMPACT
NASA SPACEX FALCON 9 HITS MOON

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