'আমরা দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে পারব'- ISRO-র অসফল 'অন্বেষা' অভিযান সম্পর্কে জানাল ধ্রুব স্পেস
PSLV-C62 : মোট 16টি স্যাটেলাইট নিয়ে রওনা হয়েছিল PSLV -C06 ৷ যার অন্য নাম ছিল অন্বেষা ৷
Published : January 14, 2026 at 4:22 PM IST
হায়দরাবাদ : সোমবার উৎক্ষেপণ হওয়া ISRO-র PSLV-C62 রকেট মাঝ আকাশেই হারিয়ে যায় ৷ তৃতীয় স্টেজ সম্পন্ন করার পর চতুর্থ স্টেজে প্রবেশ করার সময় থেকে তার কোনো হদিশ (ট্র্য়াকিং) করা যায়নি ৷ এর ফলে হায়দরাবাদের বেসরকারি সংস্থা ধ্রুভ স্পেস সহ আরও দুটি বেসরকারি সংস্থার স্যাটেলাইট প্রতিস্থাপন হয়নি ৷
মোট 16টি স্যাটেলাইট নিয়ে রওনা হয়েছিল PSLV -C06 ৷ যার অন্য নাম ছিল অন্বেষা ৷ সোমবার অর্থাৎ 12 জানুয়ারি সকাল 10টা 18 মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে উড়ে গিয়েছিল ৷ তৃতীয় স্টেজ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক হলেও চতুর্থ স্টেজে গিয়েই বিপত্তি বাঁধে ৷ ISRO-র তরফে কোনওভাবেই আর ওই রকেটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি ৷ এর ফলে 16টি স্যাটেলাইটের প্রতিস্থাপন অসফল হল ৷
ধ্রুব স্পেস ছাড়াও আরও যে দুটি সংস্থার স্যাটেলাইট ছিল PSLV-C06 রকেটে সেই দুটি সংস্থা হল TakeMe2Space এবং Eon Space Labs ৷ এর মধ্যে ধ্রুব স্পেসের যে স্যাটেলাইটগুলির নাম Thyboult-3 CubeSat, CGUSat-1, DSAT-1, Lachit-1 এবং নেপালের একটি স্য়াটেলাইট ৷
রকেটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সমস্যা হওয়ায় প্রথম মিশনেই ধাক্কা খেতে হল ধ্রুব স্পেসকে ৷ সংস্থার CEO এবং প্রতিষ্ঠাতা সঞ্জয় নেক্কান্তি জানিয়েছেন, সংস্থার তরফে এখন স্যাটেলাইটগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে ৷ এই বিষয়ে তিনি বলেন, "মহাকাশ হচ্ছে একটি জটিল বিষয় ৷ কিছু বেসরকারি স্পেস সংস্থা বড় আকারে পরিকাঠামো তৈরি করছে ৷ আমরা এই ধরনের চ্যালেঞ্জ মুখোমুখি হতেও পারি আবার সেখান থেকে সবকিছু সঠিকভাবে চালনা করতেও পারি ৷ ধ্রুব যেমন ISRO র প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তেমনই ধ্রুব-ও পুরোপুরিভাবে নিজের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা তৈরি করছে ৷"
MOI-1 স্যাটেলাইট তৈরি করেছে TakeMe2Space ৷ এই উৎক্ষেপন সফল হলে মহাকাশে প্রথম সাইবার ক্যাফে অথবা ডেটা সেন্টার তৈরি করা সক্ষম হতো ৷ ওই স্যাটেলাইটের ওজন ছিল 14 কেজি ৷ এছাড়াও 120 ওয়াটের একটি পাওয়ার ক্যাপাসিটি ছিল ৷ একটি Nvidia-র GPU সংযুক্ত করা ছিল এই স্যাটেলাইটের সঙ্গে ৷ এছাড়াও এর সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল একটি ছোটো স্পেস টেলিস্কোপ ৷ যা তৈরি করেছিল Eon Space Labs ৷