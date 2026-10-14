এবার কি পাওয়ারব্যাঙ্ক নিয়ে বিমান সফর করতে পারবেন না ? বড় নির্দেশ DGCA-র

এবার কি পাওয়ারব্যাঙ্ক নিয়ে বিমান সফর করতে পারবেন না ? বড় নির্দেশ DGCA-র
বিমান সংস্থাগুলিকে নিষিদ্ধ পাওয়ারব্যাঙ্কের মডেল শনাক্ত করতে হবে এবং যাত্রীদের সেটি বিমানে নিয়ে ওঠা আটকাতে হবে।
Published : October 14, 2026 at 5:25 PM IST
হায়দরাবাদ : বিমানে আগুন লাগার ঘটনার পর MOBIKINS MK-PB-04 মডেলের পাওয়ার ব্যাঙ্ক বহন ও পরিবহণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল ভারতের অসামরিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (DGCA)। ভারতের অভ্যন্তরে চলাচলকারী এবং ভারত থেকে ছেড়ে যাওয়া ও ভারতে আসা সমস্ত বিমানের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ কার্যকর হবে বলে ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে । তবে এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট মডেলের পাওয়ার ব্যাঙ্কটির জন্য, সব ধরনের পাওয়ার ব্যাঙ্কের উপর নয়।
রবিবার দিল্লি থেকে চেন্নাইগামী ইন্ডিগোর একটি বিমান পাওয়ারব্যাঙ্ক থেকে আগুন লাগার ঘটনার জেরে হায়দরাবাদে জরুরি অবতরণ করে। এরপরই এই পদক্ষেপ করে DGCA। সংস্থার প্রধান বীর বিক্রম যাদব বিমান সংস্থাগুলিকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, MOBIKINS MK-PB-04 মডেলের পাওয়ারব্যাঙ্ক যেন কোনও যাত্রী বিমানে বহন করতে না পারেন। একই সঙ্গে কার্গো হিসেবেও যাতে এই ডিভাইস বিমানে পরিবহণ না করা হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।
যাত্রীদের জন্য কী নির্দেশ DGCA-র?
নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিমান সংস্থাগুলিকে নিষিদ্ধ পাওয়ারব্যাঙ্কের মডেল শনাক্ত করতে হবে এবং যাত্রীদের সেটি বিমানে নিয়ে ওঠা আটকাতে হবে। পাশাপাশি, উপযুক্ত মাধ্যমে যাত্রীদের এই নিরাপত্তা সংক্রান্ত সতর্কবার্তা জানাতে হবে।
বিমানযাত্রীদের ভ্রমণের আগে নিজেদের পাওয়ারব্যাঙ্কের মডেল নম্বর যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারও কাছে MOBIKINS MK-PB-04 মডেলের পাওয়ারব্যাঙ্ক থাকলে, সেটি নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে বা ভারত থেকে অন্যত্র যাওয়া কিংবা ভারতে আসার কোনও বিমানে ওঠা যাবে না।
লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ও পাওয়ারব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিধি আরও কঠোর করার অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ। DGCA-র বিদ্যমান বিপজ্জনক পণ্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী, পাওয়ারব্যাঙ্ক এবং অতিরিক্ত ব্যাটারি শুধুমাত্র কেবিন ব্যাগেজে বহন করা যায়। সেগুলি বিমানের মাথার উপরে থাকা লাগেজ রাখার জায়গায় রাখা নিষিদ্ধ।
এছাড়াও, বিমানে বসে পাওয়ারব্যাঙ্ক দিয়ে মোবাইল ফোন বা অন্য কোনও ইলেকট্রনিক ডিভাইস চার্জ করা যাবে না। বিমানের আসনে থাকা পাওয়ার আউটলেট ব্যবহার করেও এই ধরনের চার্জিং নিষিদ্ধ। যাত্রীদের এই নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করতে এবং ব্যাটারি থেকে আগুন লাগার মতো পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেবিন ক্রুদের প্রশিক্ষণ দিতে বিমান সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লিথিয়াম ব্যাটারিতে আগুন লাগা বা ত্রুটি দেখা দিলে তা নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে জানাতেও হবে।
বিমানে কোনও ইলেকট্রনিক ডিভাইস অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে, ধোঁয়া বেরোলে বা অস্বাভাবিক গন্ধ পাওয়া গেলে যাত্রীদের অবিলম্বে কেবিন ক্রুদের জানাতে হবে।
মোবাইল ফোন-সহ একাধিক পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ডিভাইসে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। তবে ব্যাটারি ক্ষতিগ্রস্ত বা ত্রুটিপূর্ণ হলে, অতিরিক্ত চার্জ করা হলে কিংবা ভুলভাবে ব্যবহার করলে আগুন লাগার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। বিমানের মতো বদ্ধ পরিবেশে এই ধরনের ঘটনা বিশেষ বিপজ্জনক, কারণ ধোঁয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং আগুনের উৎসে পৌঁছনো কঠিন হতে পারে।