'কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়', Telegram নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে মন্তব্য দিল্লি হাইকোর্টের

'কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়', Telegram নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে মন্তব্য দিল্লি হাইকোর্টের
তথ্য প্রযুক্তি আইন 2000-এর অন্তর্গত 69A-এর অধীনে এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি ৷
Published : June 19, 2026 at 3:44 PM IST
হায়দরাবাদ : ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্য়াটফর্ম টেলিগ্রাম ব্যান করার নির্দেশের উপর কোনও স্থগিতাদেশ দিল না দেশের সর্বোচ্চ আদালত ৷ আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, জানানো হয়েছে, NEET পরীক্ষা শেষ না পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার টেলিগ্রামের উপর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা উপযুক্ত ৷
কী ঘটেছে ?
NEET পরীক্ষায় জালিয়াতি ও অনিয়ম রুখতে কেন্দ্রীয় সরকারের টেলিগ্রাম ব্যবহারের উপর জরুরি পদক্ষেপ নেয় ৷ জানানো হয়, 21 জুন NEET পরীক্ষা ৷ এর পরের দিন পর্যন্ত অর্থাৎ 22 জুন পর্যন্ত ভারতে টেলিগ্রাম ব্যবহার করা যাবে না ৷ অর্থাৎ সাময়িক ব্যান করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ পাশাপাশি, 30 জুন পর্যন্ত এডিট মেসেজ ফিচারও যাতে কাজ না করে সেই নির্দেশও দেওয়া হয় ৷
এই নির্দেশের পর কড়া সমালোচনা করে টেলিগ্রাম ৷ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পাভেল ধুরোভ (Telegram Founder Pavel Durov) নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিযোগ করেন, সাময়িক এই নিষিদ্ধ করার পিছনে রিলায়েন্স গ্রুপ ও মেটার হাত রয়েছে ৷
এখানেই শেষ নয়, টেলিগ্রামের তরফে ব্যাঙ্গাত্মকভাবেও এই নির্দেশের প্রতিবাদ করা হয় ৷ এক্স হ্যান্ডেলে টেলিগ্রামের তরফে লেখা হয়, "আপনাদের শপিং মল বন্ধ করে দেওয়া উচিত ৷ কারণ হতে পারে ওদের মধ্যে (পড়ুন ক্রেতাদের মধ্যে) কেউ একজন চোর ৷ এবং রাস্তাও বন্ধ করে দেওয়া উচিত ৷ কারণ কেউ হয়তো অত্যধিক জোরে গাড়ি চালাচ্ছে ৷"
এরপরই কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় টেলিগ্রাম ৷ তথ্য প্রযুক্তি আইন 2000-এর অন্তর্গত 69A-এর অধীনে এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ শুক্রবার মামলাটির শুনানি ছিল ৷
শুনানি শেষে দিল্লি হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, "সরকারের এই নির্দেশ নূন্যতম কঠোর ৷ কোনওভাবেই এই নির্দেশকে অযৌক্তিক বলা চলা না ৷"
কেন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ?
চলতি বছরের 3 মে NEET পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে ওই পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায় ৷ এবং 21 জুন ফের ওই পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে ৷ অনেকের অভিযোগ, মূলত টেলিগ্রামে একাধিক চ্যানেল খুলেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা ৷ ওই চ্যালেগুলি থেকে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হচ্ছে তারা NEET এর প্রশ্নপত্র বিক্রি করছে ৷ এবং পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকরা ওই বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হয়ে পড়ছেন ৷ এবং কয়েক হাজার থেকে লাখ টাকায় বিক্রি হচ্ছে প্রশ্নপত্র ৷ এই অভিযোগ সর্বপ্রথম ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির কাছে জমা পড়ে ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে NTA কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টেলিগ্রাম সাময়িক নিষিদ্ধ করার আর্জি জানায় ৷ সেইমতো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় টেলিগ্রাম ৷