DeepSeek-এর মডেলই হাতিয়ার চিনা হ্যাকারদের ? সহজেই হামলা সম্ভব নির্দিষ্ট টার্গেটে !

DeepSeek-এর মডেলই হাতিয়ার চিনা হ্যাকারদের ? সহজেই হামলা সম্ভব নির্দিষ্ট টার্গেটে !
TeamT5 নামে তাইওয়ানের একটি রিসার্চ সংস্থা এই বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়েছে ৷ কী জানিয়েছে সংস্থাটি ? জানুন
Published : August 26, 2026 at 11:05 AM IST
হায়দরাবাদ : AI এর ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন বিভিন্ন কাজের সুবিধা হয়েছে তেমন চিন্তাও বেড়েছে ৷ কারণ, সম্প্রতি একটি রিপোর্টে প্রকাশ চিনের Deepseek AI মডেল-কে হাতিয়ার করে হামলা চালাচ্ছে হ্যাকাররা ৷ ফলে সাইবার হামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে ৷ এমনকী, হ্যাকাররা পুরনো পদ্ধতি বদল করে এই মডেলের সাহায্য়ে নতুন পথ অবলম্বন করছে ৷
TeamT5 নামে তাইওয়ানের একটি রিসার্চ সংস্থা এই বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়েছে ৷ তাদের দাবি, বিভিন্ন AI টুল বর্তমানে হ্যাকারদের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে ৷ AI চ্যাটবট ব্যবহারের ফলে হ্যাকিংয়ের জটিল পদ্ধতি আরও সহজতর হয়েছে ৷ ফলে খুব কম সময়ে নির্দিষ্ট টার্গেটে হামলা চালাতে সক্ষম হচ্ছে তারা ৷
এখানেই শেষ নয়, বিস্ফোরক অভিযোগ তোলা হয়ে ওই রিপোর্টে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, চিনের সরকারি সাহায্য়প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন ধরনের সফ্টওয়ার তৈরি করছে ৷ এবং যেগুলি বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার কম্পিউটারে ইনস্টল করে তথ্য় চুরি করা হচ্ছে ৷ তবে এই সব অবৈধ কাজের জন্য যে শুধুমাত্র Deepseek-এর AI মডেলকেই দায়ি করা হয়েছে এমনটা কিন্তু নয় ৷ কিন্তু সবথেকে বেশি পরিমাণে এই মডেল ব্যবহার করেই হ্যাকিংয়ের কাজ করা হচ্ছে ৷ এবং আগামী দিনে যা অত্য়ন্ত চিন্তার বলেই দাবি করা হয়েছে ৷
ওপেন সোর্স AI ব্যবহারের ফলে শুধুমাত্র কাজের সুবিধা হচ্ছে এমনটা কিন্তু নয় ৷ খরচও কমছে ৷ কারণ হ্যাকিয়ের জন্য বিভিন্ন কোডিং বা একাধিক ডাটা অ্যাকসেস করার প্রয়োজন হয় ৷ যার জন্য বিভিন্ন বৈধ প্ল্যাটফর্ম থেকে টাকার বিনিময়ে কিনতে হয় ৷ এক্ষেত্রে এই ধরনের খরচা কমছে ৷
এই বিষয়ে Team5 এর চিফ অ্যানালিস্ট চার্লিস লি বলেন, "চিনা হ্যাকারদের কাছে Deepseek অত্যন্ত পছন্দের একটি টুল ৷ কারণ এটি যেমন ভীষণ পাওয়ারফুল তেমনই কম সাইবার গাইডলাইন মেনে চলতে হয় ৷" তাঁর যুক্তি, পশ্চিমী দেশগুলির থেকে একাধিক টুল লঞ্চ হয়েছে ঠিকই, এবং সেগুলিও ব্যাপক ক্ষমতাশালী কিন্তু সেখানে একাধিক সাইবার গাইডলাইন মেনে চলতে হয় ৷ ফলে সাইবার হামলাকারীরা সাধারণত ওই ধরনের টুলসগুলি এড়িয়ে চলেন ৷ কারণ ওই সাইবার গাইডলাইনগুলি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য হ্যাকারদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় ৷