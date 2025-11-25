ETV Bharat / technology

Bumble-এ পরিচয়, হোটেলে মিলন, তারপর...? ডেটিং অ্য়াপ সেফলি ব্যবহার করবেন কীভাবে ? Expert Opinion

Kasba Case: সাইবার বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্তর বক্তব্য়, ডেটিং অ্য়াপগুলি যেমন ডেটিং এর জন্য ব্য়বহার করা হয়, ঠিক তেমনই একশ্রেণির মানুষ অপরাধ সংগঠিত করতেও ব্যবহার করে

Kamal saha in Kasba case
কসবা কাণ্ডে ধৃত কমল সাহা (ছবি- ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : বন্ধুত্বের নয়া ঠিকানা ডেটিং অ্য়াপ ৷ অ্য়াপে লগ ইন করলেই চোখের সামনে হাজারো প্রোফাইল ৷ পছন্দ হলে রাইট সোয়াইপ ৷ ওপারের মানুষটির পছন্দের হলেই অ্য়াকসেপ্ট ৷ আর তারপর চ্যাট, কফি ডেট এবং আরও বেশি কিছু ৷ কিন্তু এই ডেটিং অ্য়াপেই লুকিয়ে আছে বড় বিপদ ৷ একটু এদিক ওদিক হলেই বিপদ ৷ যেমনটা হয়েছে কসবার হোটেলে যুবক খুনের ক্ষেত্রে ৷

কী ঘটেছে ?

ডেটিং অ্যাপে এক যুবতির সঙ্গে পরিচয় হয় বীরভূমের বাসিন্দা, পেশায় CA আদর্শ লোসালকার ৷ ওই যুবতির নাম কোমল সাহা ৷ তারপর সময় কাটানোর জন্য কসবার হোটেলে আসার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা দুজন ৷ সেইমতো হোটেলে পৌঁছেও যান তাঁরা ৷ সঙ্গে ছিলেন কোমলের বয়ফ্রেন্ডও ৷ অভিযোগ মাঝরাতে খুন করা হয় আদর্শকে ৷ আর এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে ডেটিং অ্য়াপের ব্যবহার নিয়ে ৷ তাহলে কি ডেটিং অ্য়াপ ব্যবহার একদমই নিরাপদ নয়? এই বিষয়ে ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল ইন্ডিয়ান স্কুল অফ এথিক্যাল হ্য়াকিং এর কর্ণধার সন্দীপ সেনগুপ্তর সঙ্গে ৷ কী বললেন তিনি ?

সাইবার বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্তর বক্তব্য়, ডেটিং অ্য়াপগুলি যেমন ডেটিং এর জন্য ব্য়বহার করা হয়, ঠিক তেমনই একশ্রেণির মানুষ অপরাধ সংগঠিত করতেও ব্যবহার করে ৷ বিভিন্ন প্রতারণার ঘটছে পাশাপাশি ডেটিং অ্য়াপকে মাধ্য়ম হিসেবে ব্য়বহার করে সেক্স ব়্য়াকেটও চলছে রমরমিয়ে ৷ কারণ এই ধরনের অপরাধমূলক কাজ করার জন্য ডেটিং অ্য়াপ-ই সেফ বলে মনে করছে অপরাধীরা ৷ নেই চেনাজানা মানুষের ভিড় বা কড়া নজরদারি ৷ সেই কারণে সতর্ক থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই বলে জানিয়েছেন সন্দীপ সেনগুপ্ত ৷ তবে ডেটিং অ্য়াপ ব্যবহারের কয়েকটি টিপস দিয়েছেন তিনি-

সাইবার বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্ত (ইটিভি ভারত)
  • ডেটিং অ্য়াপে কারোর সঙ্গে পরিচয় হলে সেই ব্য়বহারকারীর অন্য সোশ্য়াল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্মগুলিও ভালো করে নজর রাখা উচিত ৷
  • অন্য প্ল্য়াটফর্মে কী পোস্ট করছেন, কেমন কমেন্ট করছেন সেই বিষয়েও খুঁটিয়ে দেখা দরকার ৷
  • পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিডিয়ো কল না করাই উচিত ৷
  • কোন ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিয়ো পাঠানোর আগে ভালো করে খোঁজখবর নেওয়া জরুরি ৷
  • কোনওভাবেই যেন আর্থিক লেনদেন না করা হয় ৷ টাকা দাবি করলে সেই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া দরকার ৷
  • দেখা করার প্রয়োজন হলে ফাঁকা জায়গা বা প্রাইভেট এরিয়া এড়িয়ে চলা উচিত ৷ প্রয়োজনে ক্য়াফে, বা যেখানে জনসমাগম বেশি হয় সেখানে যাওয়া উচিত ৷
  • সচেতন থাকতে হবে ৷
Read More : কসবা হত্যাকাণ্ড: ডেটিং অ্যাপে পরিচয়-যৌনতা ! আদর্শের এটিএম পিন বদলে টাকা তোলেন কমল-ধ্রুব

TAGGED:

DATING APP
DATING APP USING TIPS AND TRICKS
MOBILE TIPS AND TRICKS
KASBA MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.