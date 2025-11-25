Bumble-এ পরিচয়, হোটেলে মিলন, তারপর...? ডেটিং অ্য়াপ সেফলি ব্যবহার করবেন কীভাবে ? Expert Opinion

Bumble-এ পরিচয়, হোটেলে মিলন, তারপর...? ডেটিং অ্য়াপ সেফলি ব্যবহার করবেন কীভাবে ? Expert Opinion
Kasba Case: সাইবার বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্তর বক্তব্য়, ডেটিং অ্য়াপগুলি যেমন ডেটিং এর জন্য ব্য়বহার করা হয়, ঠিক তেমনই একশ্রেণির মানুষ অপরাধ সংগঠিত করতেও ব্যবহার করে
Published : November 25, 2025 at 2:01 PM IST
হায়দরাবাদ : বন্ধুত্বের নয়া ঠিকানা ডেটিং অ্য়াপ ৷ অ্য়াপে লগ ইন করলেই চোখের সামনে হাজারো প্রোফাইল ৷ পছন্দ হলে রাইট সোয়াইপ ৷ ওপারের মানুষটির পছন্দের হলেই অ্য়াকসেপ্ট ৷ আর তারপর চ্যাট, কফি ডেট এবং আরও বেশি কিছু ৷ কিন্তু এই ডেটিং অ্য়াপেই লুকিয়ে আছে বড় বিপদ ৷ একটু এদিক ওদিক হলেই বিপদ ৷ যেমনটা হয়েছে কসবার হোটেলে যুবক খুনের ক্ষেত্রে ৷
কী ঘটেছে ?
ডেটিং অ্যাপে এক যুবতির সঙ্গে পরিচয় হয় বীরভূমের বাসিন্দা, পেশায় CA আদর্শ লোসালকার ৷ ওই যুবতির নাম কোমল সাহা ৷ তারপর সময় কাটানোর জন্য কসবার হোটেলে আসার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা দুজন ৷ সেইমতো হোটেলে পৌঁছেও যান তাঁরা ৷ সঙ্গে ছিলেন কোমলের বয়ফ্রেন্ডও ৷ অভিযোগ মাঝরাতে খুন করা হয় আদর্শকে ৷ আর এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে ডেটিং অ্য়াপের ব্যবহার নিয়ে ৷ তাহলে কি ডেটিং অ্য়াপ ব্যবহার একদমই নিরাপদ নয়? এই বিষয়ে ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল ইন্ডিয়ান স্কুল অফ এথিক্যাল হ্য়াকিং এর কর্ণধার সন্দীপ সেনগুপ্তর সঙ্গে ৷ কী বললেন তিনি ?
সাইবার বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্তর বক্তব্য়, ডেটিং অ্য়াপগুলি যেমন ডেটিং এর জন্য ব্য়বহার করা হয়, ঠিক তেমনই একশ্রেণির মানুষ অপরাধ সংগঠিত করতেও ব্যবহার করে ৷ বিভিন্ন প্রতারণার ঘটছে পাশাপাশি ডেটিং অ্য়াপকে মাধ্য়ম হিসেবে ব্য়বহার করে সেক্স ব়্য়াকেটও চলছে রমরমিয়ে ৷ কারণ এই ধরনের অপরাধমূলক কাজ করার জন্য ডেটিং অ্য়াপ-ই সেফ বলে মনে করছে অপরাধীরা ৷ নেই চেনাজানা মানুষের ভিড় বা কড়া নজরদারি ৷ সেই কারণে সতর্ক থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই বলে জানিয়েছেন সন্দীপ সেনগুপ্ত ৷ তবে ডেটিং অ্য়াপ ব্যবহারের কয়েকটি টিপস দিয়েছেন তিনি-
- ডেটিং অ্য়াপে কারোর সঙ্গে পরিচয় হলে সেই ব্য়বহারকারীর অন্য সোশ্য়াল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্মগুলিও ভালো করে নজর রাখা উচিত ৷
- অন্য প্ল্য়াটফর্মে কী পোস্ট করছেন, কেমন কমেন্ট করছেন সেই বিষয়েও খুঁটিয়ে দেখা দরকার ৷
- পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিডিয়ো কল না করাই উচিত ৷
- কোন ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিয়ো পাঠানোর আগে ভালো করে খোঁজখবর নেওয়া জরুরি ৷
- কোনওভাবেই যেন আর্থিক লেনদেন না করা হয় ৷ টাকা দাবি করলে সেই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া দরকার ৷
- দেখা করার প্রয়োজন হলে ফাঁকা জায়গা বা প্রাইভেট এরিয়া এড়িয়ে চলা উচিত ৷ প্রয়োজনে ক্য়াফে, বা যেখানে জনসমাগম বেশি হয় সেখানে যাওয়া উচিত ৷
- সচেতন থাকতে হবে ৷