সেক্টর 5-ই আগামী দিনের ডাটা সেন্টার হাব হতে চলেছে ? কী রয়েছে কেন্দ্রের রিপোর্টে ?

সেক্টর 5-ই আগামী দিনের ডাটা সেন্টার হাব হতে চলেছে ? কী রয়েছে কেন্দ্রের রিপোর্টে ?
আগামী দিনে অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং পশ্চিমবঙ্গে ডাটা সেন্টার তৈরি করার জন্য নতুন গন্তব্য হয়ে উঠছে ৷
Published : August 12, 2026 at 9:02 PM IST
হায়দরাবাদ : ডাটা সেন্টার তৈরির জন্য বিনিয়োগকারীদের পাখির চোখ এখন পশ্চিমবঙ্গ ৷ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো বা PIB থেকে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে এমনই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷
12 অগস্ট PIB থেকে একটি প্রেস বিবৃতি জারি করা হয় ৷ সেখানে মূলত দেশের মধ্যে ডাটা সেন্টার বৃদ্ধির বিষয়ে একাধিক তথ্য জানানো হয়েছে ৷ ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রযুক্তি ক্ষেত্রের ব্যাপক বিস্তার হচ্ছে ভারতে ৷ পাশাপাশি AI পরিকাঠামো উন্নয়নেও জোয়ার এসেছে ৷
একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানানো হয়েছে, বর্তমানে মুম্বই, নেভি মুম্বই, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, দিল্লি NCR এবং জামনগরে একাধিক ডাটা সেন্টার রয়েছে ৷ সেগুলি 2020 সালে 375 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল ৷ বর্তমানে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে 1575 মেগাওয়াট হয়েছে ৷
এরপরই জানানো রয়েছে, আগামী দিনে অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং পশ্চিমবঙ্গে ডাটা সেন্টার তৈরি করার জন্য নতুন গন্তব্য হয়ে উঠছে ৷
কেন্দ্রীয় সরকার AI পরিকাঠামো তৈরিতে যে বিশেষভাবে নজর দেবে তা একপ্রকার স্পষ্ট হয়েছিল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ৷ দিল্লিতে হওয়া AI সামিটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছিলেন AI পরিকাঠামো তৈরিতে বিশেষভাবে উদ্য়োগী হবে ভারত ৷ তাঁর এই কথায় সমর্থন জানিয়েছিলেন সুন্দর পিচাই, শ্যাম অল্টম্যান সহ একাধিক AI কোম্পানির CEO এবং শীর্ষ কর্তারা ৷
বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, পশ্চিমবঙ্গে AI ডাটা সেন্টার হলে পূর্বাঞ্চলীয় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির কাজে গতি আসবে ৷ স্থানীয়ভাবে ডাটা স্টোর, প্রসেস এবং AI মডেলকে ট্রেনিং দিতে পারবে সংস্থাগুলি ৷ পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে ৷
2025 সালের অক্টোবর মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের ভাইজ্যাকে 15 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিল Google ৷ তারা সেখানে AI Hub তৈরি করবে ৷ পাশাপাশি AI এর জন্য বৃহৎ ডাটা সেন্টারও তৈরি করবে তারা ৷
অন্য়দিকে গুজরাতে ডাটা সেন্টার তৈরি করতে চলেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম প্রযুক্তি সংস্থা Meta ৷ রিলায়েন্স গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গুজরাতের জামনগরে এই ডাটা সেন্টার তৈরি করা হবে ৷ আগামী 2 বছরের মধ্যে তা পুরোপুরি কার্যকরী হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এটাই হবে Meta-র সর্বপ্রথম ডাটা সেন্টার যা পুরোপুরিভাবে ভারতে তৈরি ৷ চলতি বছরের 10 জুন এই ঘোষণা করা হয়েছে ৷
অন্যদিকে অগাস্ট মাসের 7 তারিখে দেশের অন্যতম বৃহত্তম প্রযুক্তি হাব হায়দরাবাদে একটি ডাটা সেন্টার চালু করল মাইক্রোসফট ৷ ওই ডাটা সেন্টার চালুর ফলে দেশে মোট চারটি ডাটা সেন্টার তৈরি হল মাইক্রোসফটের ৷ হায়দরাবাদ ছাড়া বাকি তিনটি রয়েছে পুণে, চেন্নাই ও মুম্বইয়ে ৷