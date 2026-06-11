বিদ্যুৎহীন হবে বিশ্ব ? ডাটা সেন্টারের জন্য লাফিয়ে বাড়ছে চাহিদা

বিদ্যুৎহীন হবে বিশ্ব ? ডাটা সেন্টারের জন্য লাফিয়ে বাড়ছে চাহিদা
ডেটা সেন্টারের মধ্যে থাকে প্রচুর সার্ভার, স্টোরেজ ও কম্পিউটিং ডিভাইস ৷ সেগুলি সঠিকভাবে চালানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় ৷
Published : June 11, 2026 at 3:34 PM IST
হায়দরাবাদ : AI পরিকাঠামো তৈরির জন্য বিশ্বব্যাপী তৈরি হচ্ছে একের পর এক ডাটা সেন্টার ৷ এর ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নতি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তারসঙ্গে বাড়ছে চিন্তাও ৷ কারণ বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন ডাটা সেন্টার চালানোর জন্য ৷ সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে জানানো হয়েছে, 2025 সালে বিশ্বব্যাপী 447 টেরাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা ছিল বিশ্বব্যাপী ডাটা সেন্টার চালানোর জন্য ৷ 2026 সালে তা বেড়ে দাঁড়াবে 565 টেরাওয়াট ৷ গতবছরের তুলনায় যা 26.4 শতাংশ বেশি ৷
বিজনেস ও টেকনোলজি ইনসাইট সংস্থা Gartner.Inc ওই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, ডেটা সেন্টারের মধ্যে থাকে প্রচুর সার্ভার, স্টোরেজ ও কম্পিউটিং ডিভাইস ৷ সেগুলি সঠিকভাবে চালানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় ৷
বুধবার প্রকাশিত ওই রিপোর্টে Gartner জানিয়েছে, "বিশ্বব্যাপী AI নিয়ে একপ্রকার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ৷ সেখানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বিদ্যুৎ ৷ একটি ডাটা সেন্টার সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সঠিকভাবে বিদ্যুৎ পৌঁছনো দরকার ৷"
সাধারণ সার্ভারের তুলনায় বর্তমানে AI Optimised সার্ভার ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ সেক্ষেত্রে এই সার্ভারগুলি বিদ্যুৎ খরচ বেড়েই যাচ্ছে ৷ সাধারণ সার্ভারের তুলনায় AI সার্ভারে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় সেই হিসেবে 2026 সালের তুলনায় 2027 সালে 31 শতাংশ বেশি বিদ্যুৎ খরচ হবে ৷
ওই হিসেবে Gartner জানিয়েছে 2030 সালে বিশ্বব্যাপী যে ডাটা সেন্টারগুলি রয়েছে তা পরিচালনার জন্য 1200 টেরাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে ৷
শুধু বিদ্যুৎ নয়, ডাটা সেন্টার তৈরির জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ জলের ৷ কারণ ডাটা সেন্টার পরিচালনার ক্ষেত্রে সার্ভার ঠান্ডা রাখার প্রয়োজন ৷ আর তারজন্য সার্ভারের কাছে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পাঠানো হয় ৷ যা সার্ভারকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে ৷
চলতি সপ্তাহে United Nations University Institute for Water একপ্রকার সতর্ক করে জানিয়েছে, ডাটা সেন্টারের জন্য যে পরিমাণ জলের চাহিদা রয়েছে তা 2030 সালে 9.3 টন লিটারে পৌঁছবে ৷ যা সাব সাহারা আফ্রিকায় 1.3 বিলিয়ন বাসিন্দার সারা বছরের জলের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে ৷