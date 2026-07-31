প্রধানমন্ত্রীর নামে ছড়ানো হচ্ছে অসত্য ছবি ও ভুল তথ্য ! Meta India প্রধানের বিরুদ্ধে FIR
হঠাৎ কী কারণে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ? জানুন-
Published : July 31, 2026 at 2:41 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার Meta ইন্ডিয়া হেডের নামে FIR দায়ের করল হায়দরবাদ সাইবারক্রাইম পুলিশ ৷ পাশাপাশি একাধিক ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ দিল্লিতে চলা ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
কী ঘটেছে ?
দীর্ঘদিন ধরে দিল্লির যন্তর-মন্তরে আন্দোলন করছিলেন পড়ুয়ারা ৷ তাঁদের দাবি ছিল, NEET প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডের দায় নিয়ে পদত্যাগ করতে হবে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ৷ কারণ তিনি সেই সময় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ৷ দীর্ঘ আন্দোলনের পর পদত্যাগও করেন ধর্মেন্দ্র ৷
পরবর্তী ঘটনা
এরপর হায়দরাবাদের দুই ব্যক্তি অভিযোগ করেন, আন্দোলন চলাকালীন ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম স্ক্রল করে তাঁরা দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামে অশ্লীল ও অসত্য ছবি এবং তথ্য ছড়ানো হয়েছে ৷ ওই দুই ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে FIR দায়ের করেছে হায়দরাবাদ পুলিশ ৷ ওই দুই অভিযোগকারীর নাম এস অরবিন্দ রেড্ডি এবং টি সাঁইকিরণ গৌর ৷ সাঁইকিরণ তেলাঙ্গানার একজন BJP নেতা হিসেবেই পরিচিত ৷
কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ?
Meta-র ইন্ডিয়া হেড অরুণ শ্রীনিবাস এবং বেশ কয়েকটি ফেসবুক অ্য়াকাউন্ট হোল্ডারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷
FIR এ কী লেখা হয়েছে
ওই অভিযোগপত্রে লেখা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর নামে AI জেনারেটেড কন্টেন্ট ছড়ানো হয়েছে ৷ যা ভুল, অসত্য এবং অশ্লীল ৷ এই ধরনের কন্টেন্ট মানুষের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে ৷ পুরোটাই আইন বিরুদ্ধ কাজ বলে জানানো হয়েছে ৷
যদিও এই বিষয়ে এখনও মেটার তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ৷
এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভিডিয়ো ডিলিট করার অভিযোগ উঠেছিল ফেসবুকের বিরুদ্ধে ৷ যদিও কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সেই সমস্যা সমাধান করা হয় ৷ জানানো হয়, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ওই ভিডিয়ো ডিলিট হয়েছিল বলে জানানো হয়েছে ৷
পাশাপাশি ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে তারজন্য আরও সতর্ক থাকবে ফেসবুক ৷ প্রধানমন্ত্রীর অ্যাকাউন্ট দেখার জন্য দুজন শীর্ষ আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে ৷