শিশুদের সুরক্ষা দিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ Meta-র, একাধিক বিষয়ে রিপোর্ট দেবে সরকারকে

শিশুদের সুরক্ষা দিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ Meta-র, একাধিক বিষয়ে রিপোর্ট দেবে সরকারকে
ভারতে Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM) বন্ধ করার ক্ষেত্রে Meta-র এই সিদ্ধান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
Published : September 15, 2026 at 8:59 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে শিশুদের অনলাইনে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে বড় সিদ্ধান্ত নিল Meta। Facebook, Instagram এবং WhatsApp-এর মালিক সংস্থাটি Child Sexual Abuse এবং অন্যান্য child safety-related ঘটনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে রিপোর্ট করতে সম্মত হয়েছে। ক্ষতিকর ডিজিট্যাল কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে Meta বলে সরকারি সূত্রের দাবি।
CSEAM রুখতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ
সরকারি সূত্রের মতে, ভারতে Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM) বন্ধ করার ক্ষেত্রে Meta-র এই সিদ্ধান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। National Cyber Crime Reporting Portal অনুযায়ী, CSEAM বলতে এমন কোনও কন্টেন্ট বোঝায় যেখানে নির্যাতন বা যৌন শোষণের শিকার শিশুর যৌন ছবি কোনও মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।
Information Technology Act-এর Section 67(B)-তে ডিজিট্যাল ফর্মে শিশুদের যৌন নির্যাতনের ছবি বা কন্টেন্ট পাবলিশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
সরকারি সূত্র জানিয়েছে, ভারতে কাজ করা যে কোনও social media platform-এর জন্য online child safety একটি “fundamental principle” এবং সম্পূর্ণ “non-negotiable” বিষয়। শিশুদের এই ধরনের ক্ষতিকর কাজ থেকে সুরক্ষিত রাখতে প্ল্যাটফর্মগুলিকে আরও তৎপর হতে হবে।
যে social media platform শিশুদের online safety নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও সতর্ক করেছে সরকার।
Meta-র এই সিদ্ধান্তকে শিশুদের digital platform-এ আরও নিরাপদ করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে সরকারের বক্তব্য, এটিই শেষ নয়। আরও অনেক পদক্ষেপ প্রয়োজন। অন্যান্য platform-এর সঙ্গেও সরকার যোগাযোগ করছে, যাতে এই ধরনের content দ্রুত শনাক্ত করে সরিয়ে দেওয়া যায়।
সম্প্রতি ক্ষতিকর এবং illegal online content নিয়ে social media platformগুলির উপর নজরদারি বাড়িয়েছে কেন্দ্র। এর মধ্যে child sexual abuse material এবং deepfake-ও রয়েছে।
এই ধরনের content কীভাবে handle করা হচ্ছে, তা নিয়ে Meta-কে notice-ও দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি Meta-র global executives-দের ভারতে ডেকে পাঠানো হয়। Harmful content দ্রুত সরানো, আরও শক্তিশালী safeguards তৈরি এবং platform-এর accountability বাড়ানোর বিষয়ে সব social media platform-এর উপর চাপ বাড়িয়েছে কেন্দ্র। ভারতীয় আইন না মানলে তা মেনে নেওয়া হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।