ইতিহাসে এই প্রথম, Artemis II মিশনের মহাকাশচারীরা ব্যবহার করছেন iPhone 17 Pro ; কারণ কী ?
অতীতে কোনও মহাকাশযাত্রায় কোনও স্মার্টফোন ব্যবহার করা হতো না ৷ কিন্তু Artemis II মিশনের চার মহাকাশচারীর সঙ্গে রয়েছে একটি করে iPhone 17 Pro ৷
Published : April 7, 2026 at 1:17 PM IST
হায়দরাবাদ : সফলভাবে উৎক্ষেপণ হয়েছে আর্টিমিস 2 এর ওরিঅন স্পেসক্রাফ্ট ৷ এই প্রতিবেদন লেখার সময় অর্থাৎ 4 এপ্রিল দুপুর 12টা 19 মিনিটে দেখা গিয়েছে চাঁদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে নাসার ওই স্পেস ক্রাফ্ট ৷ সমগ্র 10 দিনের ওই অভিযানে ইতিমধ্যে বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করেছেন স্পেসক্রাফ্টের ভিতরে থাকা মহাকাশচারীরা ৷ তারমধ্যে মহাকাশ থেকে তোলা পৃথিবীর দুটি ছবি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে ৷ জানা গিয়েছে, যে ছবিগুলি প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলি Apple iPhone 17 Pro-তে তোলা ৷
মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে এই প্রথম এই ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ কারণ অতীতে কোনও মহাকাশযাত্রায় কোনও স্মার্টফোন ব্যবহার করা হতো না ৷ কিন্তু Artemis II মিশনের চার মহাকাশচারীর সঙ্গে রয়েছে একটি করে iPhone 17 Pro ৷ পুরো অভিযান লিপিবদ্ধ করার জন্যই এই আইফোন দেওয়া হয়েছে ৷
আগে কীভাবে ছবি তোলা হত ?
জানা গিয়েছে অতীতে হ্যাজলব্লাডের (hasselblad) ক্যামেরা ব্যবহার করা হত ৷ এই কোম্পানির ক্যামেরা স্পেসক্রাফ্টের সঙ্গে পাঠানো হত মহাকাশে ৷ এবং মহাকাশচারীরা ছবি তোলার জন্য ব্যবহার করতেন ৷ কিন্তু হ্যাজলব্লাডের ক্যামেরা পাঠানো বন্ধ করেছে NASA ৷ তার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয় ৷ তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, হ্যাজলব্লেড বর্তমানে চিনের সংস্থা DJI অধিগ্রহণ করেছে ৷ আর সেই কারণে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার কারণে এই ক্যামেরা বন্ধ করা হয়েছে ৷
Sweet dreams, @NASAArtemis II crew.— NASA (@NASA) April 6, 2026
One last look at the Moon before flight day six and your epic lunar flyby, taking you farther into space than humans have EVER traveled. pic.twitter.com/roqklB0iGQ
মহাকাশে কেন স্মার্টফোন নিষিদ্ধ ছিল ?
মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নেই ৷ ফলে সেখানে স্মার্টফোনের ডিসপ্লে কোনও কারণে ফেটে গেলে তার ধারাল অংশ উড়ে বেড়াবে ৷ যা মহাকাশচারীদের চোখে ঢুকে যেতে পারে ৷ এমনকী, শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় নাকের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে ৷
দ্বিতীয়ত, প্রতিটি স্মার্টফোনে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় ৷ যা বাতাসের চাপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র পরিবর্তন করতে পারে ৷ এমনকী, ফেটে গিয়ে বিপত্তি তৈরি হতে পারে ৷
Today's daily planning conference began with the Artemis II crew awarding @CSA_ASC astronaut @Astro_Jeremy with a gold astronaut pin to commemorate his first spaceflight, per NASA tradition. pic.twitter.com/S5rZwhgsNV— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 5, 2026
কিন্তু iPhone 17 Pro কেন ছাড়পত্র পেয়েছে ?
iPhone 17 Pro মডেলটির দৃঢ়তা অন্য স্মার্টফোনের তুলনায় অনেক বেশি ৷ দ্বিতীয়ত, এই ফোনটির প্রশমন প্রক্রিয়া (mitigation plans) যথার্থ ৷ বায়ুর চাপ কমলে বা বাড়লে সেভাবে বড়সড় কোনও বিপত্তি হবে না ৷ এছাড়াও কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেন (Jeremy Hansen) তিনি স্মার্টফোনটি রেখেছেন স্পেসস্যুটের পকেটের ভিতর ৷ ফলে ফোনের উপর বায়ুর চাপের তেমন প্রভাব পড়বে না বলেই জানা গিয়েছে ৷
তবে আমার-আপনার মতো স্মার্টফোন ব্যবহার করা হয়নি মহাকাশে ৷ যে iPhone 17 Pro মডেলগুলি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ছিল সেলুলার পরিষেবা, ইন্টারনেট এবং ব্লুটুথ ৷ মূলত ক্যামেরার জন্যই এই মডেলটি ব্যবহার করা হয়েছে ৷
এই উৎক্ষেপণের আগে iPhone 17 Pro পুরোপুরি পরীক্ষা চালানো হয় ৷ যদিও Apple ওই পরীক্ষার দায়িত্বে ছিল না ৷ NASA নিজে থেকে এই পরীক্ষা চালিয়েছে ৷ যদিও Apple জানিয়েছে, এই প্রথম কোনও স্মার্টফোন যা আর্থ অরবিট এবং ডিপস্পেসে ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গেছে ৷