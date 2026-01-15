তথ্য চুরিও হবে না, জবাবও মিলবে দ্রুত ! এন্ড টু এন্ড এনক্রিপটেড AI চ্যাটবট লঞ্চ করছে 'Signal'
Published : January 15, 2026 at 11:19 AM IST
হায়দরাবাদ : মক্সি মার্লিনস্পাইক-কে চেনেন ? অনেকে চেনেন আবার অনেকে আবার নাম শোনেননি ৷ অথচ তাঁর তৈরি একটি অ্য়াপ হয়তো সিংহভাগ লোকই ব্যবহার করেছেন ৷ সেটি হল সিগন্যাল (Signal) ৷ যে অ্য়াপটি সর্বপ্রথম এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন পদ্ধতিতে টেক্সট মেসেজ ডেলিভারি করত ৷ এবার মক্সি মার্লিনস্পাইক নতুন একটি AI চ্যাটবট লঞ্চ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন ৷ যেখানে ইউজারের সঙ্গে AI এজেন্টের কথাবার্তা সম্পূর্ণ সিকিওর থাকবে ৷ নতুন এই AI চ্যাটবটটির নাম দেওয়া হয়েছে Confer ৷
Confer একটি ওপেন সোর্স AI অ্য়াসিস্ট্য়ান্ট বা এজেন্ট হিসেবেই কাজ করবে ৷ কিন্তু অন্য AI চ্যাটবটগুলি থেকে এটা একটু আলাদা ৷ কারণ এক্ষেত্রে চ্যাট অর্থাৎ AI অ্য়সিস্ট্যান্টের সঙ্গে কথপোকথনের পুরোটাই হবে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনের মধ্য দিয়ে ৷ এর ফলে প্ল্যাটফর্ম অপারেটর, হ্যাকার বা অন্য কেউ জানতে পারবে না কী কথাবার্তা হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM) কে ব্যবহার করেই ডিসিসেন নিতে পারবে চ্যাটবটটি এবং সেটি ট্রাস্টেড এগজিকিউশন এনভায়রনমেন্টের (TEE) এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট জবাব ইউজারের কাছে পাঠাতে সক্ষম হবে ৷ অন্যদিকে যেহেতু এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে, সেই কারণে কোনও ডেটা সার্ভারে স্টোর করা হবে না ৷ ইউজার ও AI চ্যাটবটের যাবতীয় কথাবার্তা স্টোর থাকবে ব্যবহারকারীর ফোনে ৷
এদিকে শুধুমাত্র পাসওয়ার্ডে-ই সীমিত থাকবে না Confer এর নিরাপত্তা ৷ এই চ্যাটবটটি ফেস আইডি এনেবল করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ নিরাপত্তা আরও জোরদার করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন Confer এর প্রতিষ্ঠাতা মক্সি মার্লিনস্পাইক ?
তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে AI এর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে ৷ কিন্তু এর পাশাপাশি নজর রাখা উচিত ডেটার উপর ৷ যাঁরা AI চ্যাটবট ব্যবহার করছেন তাঁরা ব্যক্তিগত একাধিক তথ্যই AI চ্যাটবটে দিচ্ছেন ৷ ফলে কোনও কারণে সেই চ্যাটবটে হ্যাকার হামলা হলে প্রচুর ব্যবহারকারীর ডেটা চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে ৷ আর সেই কারণেই এন্ড টু এন্ড চ্যাটবট লঞ্চ করার ভাবনা নেওয়া হয়েছে ৷