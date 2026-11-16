কমবে বায়ুদূষণ, উড়ল চিনের তৈরি বিশ্বের প্রথম ব্যাটারি চালিত বিমান

কমবে বায়ুদূষণ, উড়ল চিনের তৈরি বিশ্বের প্রথম ব্যাটারি চালিত বিমান
বিমানের ইঞ্জিনে10টি ইলেকট্রিক ডাক্টেড ফ্যান ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যেগুলি প্রতিঘণ্টায় 186 মাইল ক্রুজ স্পিড এবং 250 মাইল যেতে সক্ষম ৷
Published : November 16, 2026 at 4:13 PM IST
হায়দরাবাদ : বাণিজ্যিক বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার চিনের ৷ এবার ব্যাটারির ক্ষমতার মাধ্যমে আকাশে উড়তে সক্ষম আস্ত একটি বিমান ৷ এমনই একটি বাণিজ্যিক বিমান উড়ল চিনের আকাশে ৷
চিনের ওই বিমানের নাম CE-25A ৷ শনিবার অর্থাৎ 14 নভেম্বর 2026-এ পাইলট সহ ওই বিমানটি সফলভাবে উড়তে সক্ষম হয় ৷ বিমানটি যেহেতু পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে সেই কারণে চিনের বেজিংয়ের শ্যানডং প্রোভিন্সের বিনজহাউ বিমানবন্দর থেকে উড়ে ওই একই বিমানবন্দরে অবতরণ করে ৷ বিমানের ভিতরে ছিলেন মোট দু'জন পাইলট এবং একজন ফ্লাইট টেস্ট ইঞ্জিনিয়র ৷ মোট 16 মিনিট 38 সেকেন্ড উড়তে সক্ষম হয় ৷ এই সময়ের মঘ্যে 37.5 মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে ৷ তবে বিমানটি রানওয়েতে ওঠা ও নামার সময় একত্র করলে মোট সময় ছিল 57 মিনিট 46 সেকেন্ড ৷
ব্যাটারি ক্ষমতায় পরিচালিত এই বিমানটির তৈরির দায়িত্ব ছিল সেখানকার সরকারি বিমান প্রস্তুতকারী সংস্থা COMAC-এর উপর ৷ ওই সংস্থার তৈরি CE-25A বিমান সর্বোচ্চ 10 মেট্রিক টন ওজন বহনে সক্ষম ৷ মোট 19 প্যাসেঞ্জার ও ক্রু একসঙ্গে ওই বিমানের মাধ্যমে যাত্রা করতে পারবেন ৷
বিমানটির ইঞ্জিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে ৷ যেখানে 10টি ইলেকট্রিক ডাক্টেড ফ্যান ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যেগুলি প্রতিঘণ্টায় 186 মাইল ক্রুজ স্পিড এবং 250 মাইল যেতে সক্ষম ৷
2023 সালের সর্বপ্রথম এই বিমানটি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ৷ এবং 2026 সালের অক্টোবরে বিমানটির ছবি প্রকাশ্যে আসে ৷ যদিও 2026 সালের 2 ফেব্রুয়ারি চিনের সরকারি মিডিয়ার তরফে জানানো হয়েছিল ব্যাটারি পরিচালিত ওই বিমানটি পুরোপুরি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে ৷
বিমান তৈরির সহযোগী সংস্থা কে কে ?
COMAC-এর উপর বিমানটি তৈরির গুরু দায়িত্ব থাকলেও CE-25A বিমানটিতে ব্যাটারি সরবরাহ করেছে চিনা ব্যাটারি জায়ান্ট CATL ৷ এছাড়াও পুরো প্রক্রিয়াতে সহযোগিতা করেছে সাংহাই জিআও টং বিশ্ববিদ্যালয় ৷
COMAC-এর বক্তব্য কী ?
সফলভাবে আকাশে ওড়ার পর COMAC-এর তরফে জানানো হয়েছে, বিমানটির সব ফিচার সঠিকভাবে কাজ করছে ৷ এবং যেমন ফল আশা করা হয়েছিল তেমনই উড়তে সক্ষম হয়েছে ৷ সংস্থার সমস্ত লক্ষপূরণ হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে ৷ সংস্থার তরফে ইতিমধ্যে একটি সার্টিফিকেশনের জন্য আবেদন করা হয়েছে সেখানকার সিভিল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফ চায়নার কাছে ৷
এই বিমান পরিষেবার সুবিধা কী ?
সংস্থার দাবি, বিপুল পরিমাণ জ্বালানী যেমন সাশ্রয় করা সম্ভব তেমনই বায়ু দূষণ কমানো সম্ভব ৷ কারণ সাধারণ বিমানে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে দূষণ হয় ৷ কিন্তু বিদ্যুৎ চালিত বিমানে ওই দূষণের পরিমাণ কমবে বলে দাবি সংস্থার ৷
কবে থেকে সাধারণ যাত্রীদের জন্য পরিষেবা শুরু হবে ?
এই বিষয়ে চিনা সরকার ও COMAC এর তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷
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