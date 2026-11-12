জেনসন-এর পদত্যাগ ! NVIDIA-র পরবর্তী CEO কে ? জানুন প্রোফাইল
NVIDIA-র তরফে জানানো হয়েছে, পরবর্তী স্থায়ী CEO নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সংস্থা চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব থাকবে Collete Kress-এর উপরেই ৷
Published : November 12, 2026 at 8:41 PM IST
নিউইয়র্ক : বিতর্কের মাঝেই পদত্যাগ করেছেন NVIDIA-র CEO জেনসন হুয়াং ৷ তাঁর জায়গায় অন্তর্বর্তীকালীন CEO হতে চলেছেন সংস্থার চিফ ফিনানসিয়াল অফিসার এবং এগজিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট কোলেট ক্রেস (Collete Kress) ৷ জেনসন হুয়াং পদত্যাগ করার কিছু পরেই কোলেটের নাম ঘোষণা করে এই চিপ প্রস্তুতকারী সংস্থা ৷
NVIDIA-র তরফে জানানো হয়েছে, পরবর্তী স্থায়ী CEO নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সংস্থা চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব থাকবে Collete Kress-এর উপরেই ৷
Collete Kress-কে ?
চাকরি খোঁজা ও নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম লিঙ্কডিনে রয়েছে Collete Kress-এর অ্যাকাউন্ট ৷ তাঁর প্রোফাইল অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা Collete 1996 সালে SMU Cox school of Business থেকে ফিনান্সে MBA সম্পন্ন করেন ৷
তিনি কর্মজীবনের একটি বড় অংশ কাটিয়েছেন মাইক্রোসফটে ৷ 2006 সালের এপ্রিল মাস থেকে 2010 সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত কর্পোরেট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেখানে কাজ করেছেন তিনি ৷ এরপর 2010 সালের নভেম্বরেই যোগ দেন CISCO টেকনোলজি-তে ৷ প্রায় 3 বছর সেখানে সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন ৷ তিনি মূলত বিজনেস টেকনোলজি এবং অপারেশনস ফিনান্সের উপর-ই কাজ করতেন ৷ এরপর NVIDIA-তে যাত্রা শুরু Collete-এর ৷
2013 সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে NVIDIA-তে চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৷ 13 বছর 3 মাস কাজ করার পর 2026 সালের নভেম্বরে সংস্থার অন্তর্বর্তীকালীন CEO হিসেবে দায়িত্ব নিলেন কোলেট ৷
কেন আলোচনার কেন্দ্রে NVIDIA-র প্রাক্তন CEO ?
সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, প্রাক্তন CEO জেনসন হোয়াংয়ের সঙ্গে অ্যালিস হোয়াং নামে এক চিনা ব্যবসায়ীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ৷ অ্যালিস ছিলেন সিঙ্গাপুরের চিপ সরবরাহকারী সংস্থা মেগাস্পিড (Megaspeed) এর প্রাক্তন পদস্থ কর্মকর্তা ৷
এরপরই যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কর্তাদের ধারণা চিনের শীর্ষ গোয়েন্দা এজেন্সির মাধ্যমে মেগাস্পিডে নিয়োগ হয়েছিল অ্যালিসের ৷ এবং তাঁর দায়িত্ব ছিল গুপ্তচরবৃত্তি করা ৷ প্রশ্ন ওঠে , সম্পর্কের আড়ালে কি জেনসনের কাছ থেকে চিপ সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিয়ে চিনে পাচার করেছেন অ্যালিস ? অন্যদিকে জেনসেন হুয়াংয়ের পরকীয়ার তালিকায় রয়েছেন তাঁরই সংস্থার এক মহিলা কর্মী ৷
এই বিতর্কের পরই NVIDIA-র শেয়ারের দাম হু হু করে পড়তে শুরু করে ৷ এবং সবশেষে পদত্যাগ করেন জেনসন ৷
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