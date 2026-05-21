Cockroach Janta Party-র X হ্যান্ডেল বন্ধ ভারতে ! জানা গেল আসল কারণ
সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেছে ককরোচ জনতা পার্টির নাম ও তাদের তৈরি করা সবকটি রিলস ও পোস্ট
Published : May 21, 2026 at 5:31 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে বন্ধ করে দেওয়া হল ককরোচ জনতা পার্টির এক্স (Cockroach Janta Party) হ্যান্ডেল ৷ এমনই অভিযোগ করেছেন দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপক ৷ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি স্ক্রিনশট পোস্ট করে এই অভিযোগ তাঁর ৷
কী লিখেছেন অভিজিৎ ?
নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিজিৎ লিখেছেন, 'ককরোচ জনতা পার্টির এক্স অ্যাকাউন্ট ভারতে বন্ধ করা হয়েছে ৷ আমরাও আশা করেছিলাম এমন কিছু একটা হতে পারে ৷' এর সঙ্গে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার হওয়ার একটি স্ক্রিনশটও পোস্ট করেন তিনি ৷ আইনি জটিলতার কারণেই ওই অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে বলে স্ক্রিনশটে লেখা ৷
As expected Cockroach Janta Party’s account has been withheld in India. pic.twitter.com/44ymllnSMJ— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) May 21, 2026
এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেছে ককরোচ জনতা পার্টির নাম ও তাদের তৈরি করা সবকটি রিলস ও পোস্ট ৷ যে এক্স হ্যান্ডেলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেই অ্যাকাউন্টটিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফলোয়ার্স সংখ্যা 2 লাখ অতিক্রম করেছিল ৷ ওই অ্যাকাউন্টটি ফলো করেছিলেন অরুন্ধতী রায়, প্রশান্ত ভূষণ, দ্রুভ রাঠী, কুণাল কামরার মতো অতি জনপ্রিয় সেলিব্রিটিরা ৷
কে তৈরি করেন ককরোচ জনতা পার্টি ?
অভিজিৎ দীপক এই CJP-র প্রতিষ্ঠাতা ৷ 30 বছর বয়সী ওই যুবক স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের জন্য বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছেন ৷ তিনি মূলত পলিটিক্যাল ডিজিট্যাল স্ট্রেটেজি তৈরি করেন ৷ এছাড়াও অতীতে একাধিক অনলাইন ক্যাম্পেনেরও পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি ৷ এর আগে 2020 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত আম আদমি পার্টির সঙ্গে কাজ করেছিলেন অভিজিৎ ৷ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন ওই দলের সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিট্যাল ক্যাম্পেন সামলেছেন ৷
কীভাবে তৈরি হল CJP ?
সম্প্রতি দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত একটি মন্তব্য় করেছিলেন ৷ তিনি দেশের বেকার যুবকদের আরশোলা (Cockroaches) এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ৷ তারপরই হঠাৎ করেই একটি পোর্টাল চালু করেন অভিজিৎ ৷ যার নাম দেন ককরোচ জনতা পার্টি ৷
এদিকে CJP প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ৷ সবথেকে বেশি ভাইরাল হয় ইনস্টাগ্রামের বিভিন্ন রিল ও পোস্ট ৷ সেখানেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফলোয়ার্স সংখ্যা 15 মিলিয়ন ছাড়িয়েছে ৷ এদিকে BJP-র ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ার্স সংখ্যা 9 মিলিয়নের কাছাকাছি ৷