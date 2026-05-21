হারার পত্র নয় অভিজিৎ, ভারতে ফের X হ্যান্ডেল খুলল Cockroach Janata Party
আইনি জটিলতায় কারণে বন্ধ করা হয়েছিল Cockroach Janata Party-র এক্স হ্যান্ডেল ৷ তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নতুন হ্যান্ডেল চালু করলেন CJP-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপক ।
Published : May 21, 2026 at 8:53 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 মে: আইনি জটিলতায় কারণে ভারতে বন্ধ করা হয়েছিল Cockroach Janata Party-র এক্স হ্যান্ডেল (অতীতের টুইটার) । তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফের আরও একটি নতুন হ্যান্ডেল চালু করলেন CJP-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপক । নতুন হ্যান্ডেলটির নাম রেখেছেন Cockroach is back । এবং ট্যাগলাইনে লেখা হয়েছে Cockroachs don't die ।
পুরোনো একাউন্ট ভারতে বন্ধ করা প্রসঙ্গে সংবাদসংস্থা PTI-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ জানিয়েছেন, এরকম (একাউন্ট বন্ধ) হবে এমনটা আশা করেছিলাম । গতকাল অর্থাৎ 20 তারিখ ওই অ্যাকাউন্টটি হ্যাক করারও চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ তাঁর । তিনি দাবি করেছেন, এই কাজটি করে সরকার নিজেই নিজের দিকে গোল করেছে । পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করেছে CJP।
এরপর তিনি বলেন, "Cockroach is back নামে আমরা একটি একাউন্ট ফের চালু করেছি।" পাশাপাশি আগের একাউন্ট ভারতে বন্ধ করার বিষয়টি নিয়ে তিনি আইনি লড়াইয়ে যাবেন বলেও PTI-কে জানিয়েছেন।
সংবাদসংস্থার দেওয়া প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, বৃস্পতিবার সন্ধে 6টার আশপাশে নতুন অ্যাকাউন্টটিতে ফলোয়ার্স সংখ্যা 2 লাখ 1 হাজার জন ছিলেন। এদিকে ভারতে পুরোনো এক্স হ্যান্ডেলটি বন্ধ করা হলেও VPN এর সাহায্যে ওই অ্যাকাউন্টটি একসেস করা সম্ভব হচ্ছে।
কেন পুরোনো অ্যাকাউন্টটি ভারতে বন্ধ করা হল?
অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করা নিয়ে নির্দিষ্ট করে এক্সের তরফে কিছু জানানো হয়নি। এমনকি, ভারত সরকারের তরফেও কিছু মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু একাউন্ট বন্ধ হওয়ার যে স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন CJP - এর প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ তাতে লেখা রয়েছে, আইনি জটিলতায় কারণে একাউন্ট বন্ধ করা হচ্ছে। কী আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছিল, সেই বিষয়ে কোনও কিছু জানানো হয়নি।
অভিজিৎ দীপক কে?
30 বছর বয়সী এই ভারতীয় যুবক বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন । সেখানে তিনি স্নাকোত্তর স্তরে পড়ছেন। অভিজিৎ মূলত ডিজিট্যাল স্ট্রেটিজি এবং সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে কাজ করেন । অতীতে আম আদমি পার্টির সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্ব সামলেছেন । মূলত ডিজিট্যাল পলিটিক্যাল স্ট্রতিজিতে হাত পাকিয়েছেন অভিজিৎ ।
হঠাৎ করে কেন CJP চালু করলেন?
সম্প্রতি দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত একটি মন্তব্য় করেছিলেন ৷ তিনি দেশের বেকার যুবকদের আরশোলা (Cockroaches) এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ৷ তারপরই হঠাৎ করেই একটি পোর্টাল চালু করেন অভিজিৎ ৷ যার নাম দেন ককরোচ জনতা পার্টি ৷
15 মে CJP গঠন করার পর সোশ্যাল মিডিয়াতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। অভিজিৎ টার্গেট করেন GEN Z এবং Gen Alpha কে। সেই কারণে তিনি প্রচারের মাধ্যম হিসেবে এক্স এবং ইন্সটাগ্রামে বেছে নেন। ইতিমধ্যে ইন্সটাগ্রামে CJP-র ফলোয়ার সংখ্যা 15 মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। ইতিমধ্যে তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র এবং কীর্তি আজাদ CJP-কে সমর্থন করেছেন।