TrueCaller এর দিন কি শেষ হয়ে আসছে ? এবার অপরিচিত কলারদের নামও দেখা যাবে স্ক্রিনে

TrueCaller এর দিন কি শেষ হয়ে আসছে ? এবার অপরিচিত কলারদের নামও দেখা যাবে স্ক্রিনে
কেন্দ্রীয় সরকারের Department Of Telecom এর উদ্যোগে চালু হয়েছে Calling Name Presentation । কী সুবিধা হবে ? জানুন
Published : October 15, 2026 at 1:39 PM IST
হায়দরাবাদ : ফোনে অজানা নম্বরের ঝঞ্ঝাট রয়েই যায় । না জেনেই এমন কিছু নম্বরের ফোন রিসিভ করতে বাধ্য হতে হয় যেখানে পরবর্তীতে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় রিসিভারকে । পাশাপাশি সাইবার অপরাধীদের খপ্পরেও পড়তে হয় অনেককে । এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে আগেই উদ্যোগী হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার । এবার তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে ।
কেন্দ্রীয় সরকারের Department Of Telecom এর উদ্যোগে চালু হয়েছে Calling Name Presentation । 2026 সালের 1 নভেম্বর থেকে এই ফিচার চালু হবে । এই ফিচার চালু হলে অপরিচিত কেউ ফোন করলেও তাঁদের নাম দেখা যাবে ।
বিস্তারিত...
ধরে নিন আপনাকে অপরিচিত কোনও নম্বর থেকে ফোন করা হয়েছে । সেক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট নম্বরটি যেহেতু আপনার ফোনে সেভ করা নেই সেই কারণে ওই ব্যক্তির নাম আপনি দেখতে পাবেন না । কিন্তু 1 নভেম্বর থেকে পরিস্থিতি বদল হবে । সেক্ষেত্রে সেভ না থাকা কোনও নম্বর থেকেও ফোন এলে সেই নির্দিষ্ট কলারের নাম আপনি দেখতে পাবেন ।
এই পরিষেবা চালু করার জন্য আগেই প্রতিটি টেলিকম সংস্থাকে নির্দিশ দিয়েছিল DoT । সেই মোতাবেক 1 নভেম্বর 2026 থেকে ওই পরিষেবা চালু হবে । DoT এর ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, CNAP-র সুবিধা সমস্ত 4G ব্যবহারকারী পাবেন । এছাড়াও যাঁরা হায়ার জেনারেশনের মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেন তাঁদের জন্যও এই সুবিধা দেওয়া হবে । CNAP ফিচারের মাধ্যমে নাম ও নম্বর দেখানো হবে ।
এই কলার আইডি শুধুমাত্র ডোমেস্টিক কলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে । ইন্টারন্যাশনাল কলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র International Call -দেখানো হবে । সেক্ষেত্রে নাম বা নম্বর দেখানো হবে না ।
নির্দিষ্ট নম্বরের ভিত্তিতে যে নাম টেলিকম সংস্থার কাছে নথিভুক্ত রয়েছে সেই নামই দেখানো হবে । ধরুন X নামে কোনও এক ব্যক্তি SIM কার্ড নিয়েছেন । কিন্তু ওই নম্বরটি তাঁর পরিবারের কোনও নাবালক সদস্য ব্যবহার করছেন । সেক্ষেত্রে নাবালকের নাম আইডি হিসেবে দেখানো হবে না । বরং যাঁর নাম দিয়ে সিম কেনা হয়েছে সেই নামটি-ই দেখানো হবে ।
এই ফিচারটির সুবিধা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন স্মার্টফোন ব্যবহারকারী পাচ্ছেন । মোবাইল নম্বর সেভ না থাকলেও কলারের পরিচয় জানতে পারছেন তাঁরা ।