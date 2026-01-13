হাই রেজলিউশন অডিও সাপোর্টেড ফিচার, সঙ্গে ACN ; লঞ্চ হল CMF Headphone Pro! দাম কত ?
CMF Headphone Pro : সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, CMF Headphone Pro হল ব্র্য়ান্ডের সর্বপ্রথম ওভার দ্যা ইয়ার অয়ারলেস হেডফোন ৷
Published : January 13, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ করল CMF Headphone Pro ৷ গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে গ্লোবাল মার্কেটে লঞ্চ করেছিল এই হেডফোনটি ৷ এই হেডফোনে 100 ঘণ্টার প্লে-ব্যাক পাওয়ার থাকবে ৷ এছাড়াও থাকছে ট্যাকটাইল কন্ট্রোল ফিচার্স ৷ তার মধ্যে রয়েছে রোলার ডায়াল, একটি এনার্জি স্লাইডার এবং আরও কিছু ফিচার ৷ এছাড়াও স্পোর্টস সোয়াপেবল ইয়ার কুশন দেওয়া হয়েছে ৷ এর ফলে কানে কোনও চাপ পড়বে না ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, CMF Headphone Pro হল এই ব্র্য়ান্ডের সর্বপ্রথম ওভার দ্যা ইয়ার অয়ারলেস হেডফোন ৷ যেখানে অ্য়াকটিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন (ANC) ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ গোটা বিশ্বে চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এটি তৈরি করা হয়েছে ৷ চলতি মাস থেকেই এই ডিভাইসটি অর্ডার করতে পারবেন ৷
India, it's your time to remix everything.— CMF by Nothing (@cmfbynothing) January 13, 2026
Headphone Pro. Available from 20 Jan, 12 PM. pic.twitter.com/J6GNTmmmLp
CMF Headphone Pro: Price, availability
CMF Headphone Pro এর ভারতে দাম রাখা হয়েছে 7,999 টাকা ৷ তবে লঞ্চ অফার হিসেবে লিমিটেড পিরিয়ডে 1000 টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে ৷ বর্তমানে 6999 টাকায় এই হেডফোনটি কিনতে পারবেন ৷ 20 জানুয়ারি থেকে এই হেডফোন কিনতে পারবেন ৷ মোট তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাবে ৷ সেগুলি হল- Dark Grey, Light Grey, এবং Light Green ৷ ফ্লিপকার্ট ও অন্য রিটেল স্টোরেও পাওয়া যাবে এই হেডফোনটি ৷
CMF Headphone Pro: Specifications
CMF Headphone Pro তে হাই রেজলিউশন অডিও সাপোর্টেড ফিচার থাকবে ৷ এছাড়াও থাকছে LDAC-এর সুবিধা ৷ এর মাধ্যমে হাই কোয়ালিটি ব্লুটুথ স্ট্রিমিং করা সম্ভব ৷ অ্য়াকটিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন অ্য়াম্বিয়েন্ট নয়েজ লেভেলের উপর নির্ভর করে অ্য়াডজাস্ট করা সম্ভব ৷ সর্বাধিক 40 ডেসিবল পর্যন্ত নয়েজ রিডাকশন করা সম্ভব ৷
CMF Headphone Pro তে একটি ফিজিক্যাল রোলার দেওয়া হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে ভলিউম, প্লেব্যাক, নয়েক ক্যানসেলশন সেট করা সম্ভব ৷ এছাড়াও একটি এনার্জি স্লাইডার রয়েছে ৷ যার মাধ্যমে ব্য়াস ও ট্রেবল লেভেল সেট করা সম্ভব ৷
চার্জিংয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে USB Type C পোর্ট ৷ যেটা ডানদিকের ইয়ার কাপে রয়েছে ৷ ইন্টারচেঞ্জেবল ইয়ার কুশন দেওয়া হয়েছে, থাকছে বিল্ট ইন মাইক্রোফোন, এবং অডিও আউটপুটের জন্য পার্সোনাল প্রোফাইল সেট করা সম্ভব ৷