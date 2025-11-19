Cloudflare এর জন্যই গোটা বিশ্বে স্তব্ধ হয়েছিল ইন্টারনেট ! কী এমন কাজ করে এই সংস্থা ?

Cloudflare এর জন্যই গোটা বিশ্বে স্তব্ধ হয়েছিল ইন্টারনেট ! কী এমন কাজ করে এই সংস্থা ?
Cloudflare outage: লক্ষাধিক ওয়েবসাইট এবং অ্য়াপ্লিকেশনের সিকিউরিটি প্রদান করে থাকে Cloudflare ৷
Published : November 19, 2025 at 12:22 PM IST
মঙ্গলবার সন্ধেয় বিশ্বজুড়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ইন্টারনেট ৷ যার ফলে ChatGPT, X, Spotify, Canva-র মতো গুরুত্বপূর্ণ একাধিক প্ল্য়াটফর্ম পুরোপুরি অকেজো হয়ে পড়েছিল ৷ মূলত ক্লাউটফ্লেয়ার (Cloudflare) এর সমস্যার কারণেই এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল ৷ কিন্তু আসলে বিষয়টা ঠিক কী হয়েছিল? ক্লাউডফ্লেয়ারের সঙ্গে ইন্টারনেট স্তব্ধ হওয়ার সম্পর্ক কী ? এই প্রতিবেদনে সেই সব বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হল ৷
Cloudflare কী? (What is Cloudflare?)
খুব সহজে বোঝাতে গেলে Cloudflare হল ইন্টারনেট সার্ভিসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানি ৷ যার মূলত গোটা বিশ্বের লক্ষাধিক ওয়েবসাইট এবং অ্য়াপ্লিকেশনের সিকিউরিটি প্রদান করে থাকে ৷
প্রযুক্তিগত ভাবে সংজ্ঞা দিতে হলে বলতে হয়, হোস্ট সার্ভার এবং ইউজার এর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ক্রিটিক্যাল মিডিল লেয়ার হিসেবে কাজ করে Cloudflare ৷
এখানে হোস্ট সার্ভার হল, যে ওয়েবসাইট ভিজিট করা হয় তার নিজস্ব সার্ভার এবং ইউজার হল আপনি অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওয়েবসাইটটি ভিজিট করছে ৷
ক্লাউডফ্লেয়ার এখানে মিডিল লেয়ার হিসেবে কাজ করে ৷ ফলে যেহেতু ক্লাউডফ্লেয়ারের সমস্যা হয়েছে তাই হোস্ট সার্ভার এবং ইউজারের মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছিল না ৷
Cloudflare কী কী সার্ভিস দেয় ?
এবার একটু টেকনিক্যাল ভাষা প্রয়োগ করা দরকার ৷ ক্লাউডফ্লেয়ার গোটা বিশ্বের সবথেকে বৃহৎ কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক (Content Delivery Network) সার্ভিস দেয় ৷ প্রযুক্তির ভাষায় যাকে CDN বলা হয় ৷
এবার প্রশ্ন, CDN এর কাজ কী ?
- গোটা বিশ্বে যে সব হোস্ট সার্ভার ক্লাউডফ্লেয়ারের CDN ব্যবহার করে সেই সব হোস্ট ওয়েবসাইটের ডেটা স্টোর করে ক্লাউডফ্লেয়ার ৷ এবার সেই ডেটা তাদের বিভিন্ন সার্ভারে স্টোর করে ৷ এর ফলে ইউজার যখন নির্দিষ্ট কোনও ওয়েবসাইট ওপেন করেন তখন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেই ওয়েবসাইটের সব কন্টেন্ট ইউজারের কম্পিউটার, মোবাইল বা অন্য ডিভাইসে ফুটে ওঠে ৷ সাইট লোড টাইম কম হয় ৷
- দ্বিতীয়ত, ওয়েবসাইটের ফায়ারওয়ালস ও সিকিউরিটি ফিল্টার তৈরি করে CDN ৷ এর ফলে হ্যাকিংয়ের সম্ভাবনা কম হয় ৷
- তৃতীয়ত, ইন্টারনেটের ফোনবুক হ্যান্ডেল করে CDN ৷ ট্রাফিককে সঠিক IP তে পাঠানোর কাজ করে এই নেটওয়ার্ক ৷
Cloudflare-এর জন্য কেন সমস্যায় পড়েছিল ওয়েবসাইটগুলি ?
কারণ লক্ষাধিক ওয়েবসাইটের মিডিল লেয়ার হিসেবে কাজ করে ক্লাউডফ্লেয়ার ৷ ফলে ক্লাউডফ্লেয়ার সমস্যায় পড়ায় ইউজার ও হোস্ট সার্ভারের মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি ৷
Cloudflare কী জানিয়েছে এই বিষয়ে ?
সমস্যা যে তৈরি হয়েছিল তা নিজেই জানিয়েছে Cloudflare ৷ তাদের বক্তব্য, কোনও হ্যাকার হানায় এই সমস্যা তৈরি হয়নি ৷ মূলত Bot Management System এর দ্বারা একটি প্রযুক্তিগত তৈরি হয় ৷ যার জন্যই এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল ৷