ডাউন মাস্কের X, বিশ্বজুড়ে সমস্যায় কয়েক কোটি গ্রাহক

ডাউন মাস্কের X, বিশ্বজুড়ে সমস্যায় কয়েক কোটি গ্রাহক
কাজ করছে না সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স ৷ এর কারণ ব্যাখ্যা করেছে ক্লাউডফেয়ার সংস্থা ৷ তারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে ৷
Published : November 18, 2025 at 8:02 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: বিশ্বজুড়ে ডাউন মাস্কের 'X' ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে এক্স হ্যান্ডেল কাজ করছে না বলে জানা গিয়েছে ৷ সমস্যায় কোটি কোটি গ্রাহক ৷ ইন্টারনেটের পরিকাঠামো দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ক্লাউডফেয়ার সংস্থা এই খবর জানিয়েছে ৷ এক্সের পাশাপাশি চ্যাটজিপিটির মতো আরও একাধিক জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্মও কাজ করছে না ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, "ক্লাউডফেয়ারের অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যা হয়েছে ৷ তার জেরে কিছু পরিষেবা প্রভাবিত হতে পারে ৷ আমরা পরিষেবা পুনর্বহালের কাজ শুরু করেছি ৷ পরিস্থিতির উন্নতি হলে আমরা জানিয়ে দেব ৷ তার আগে কাজ কতটা হল তার নিয়মিত আপডেটও দিতে থাকব ৷"
এদিন সংস্থাটি তাদের স্টেটাস পেজে আরও জানিয়েছে, মাইক্রোব্লগিং মিডিয়া এক্স ছাড়া, চ্যাটজিপিটি থেকে শুরু করে মাল্টিপ্লেয়ার গেমস কাজ করছে না ৷ এর ফলে বহু গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ৷ তাঁরা এই বিষয়টি জানে এবং কেন এই সমস্যা হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখছে ক্লাউডফেয়ার ৷ পরে ক্লাউডফেয়ার জানায়, সোশাল মিডিয়া সংস্থা এক্স এবং অন্য মাল্টিপ্লেয়ার গেম, চ্যাটজিপিটি ফের চালু হওয়ার পথে ৷ কিন্তু একই সঙ্গে তারা এও ইঙ্গিত দিয়েছে যে, ঠিক কী কী কারণে এই ধরনের সমস্যা দানা বাঁধল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই কয়েকটি কারণকে তারা চিহ্নিত করতে পেরেছে ৷ সেভাবেই সমস্যার সমাধান খোঁজা হচ্ছে ৷
একই রকম ঘটনা ঘটেছিল চলতি বছরের মার্চ মাসে ৷ একবার নয় একাধিকবার ডাউন হয়ে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম । 40 হাজারেরও বেশি ব্যবহারকারী পোস্ট করতে গিয়ে সমস্যার পড়েছিলেন বলে জানা গিয়েছিল ৷ সমস্যার কারণ ব্যাখ্য়া করে সিইও ইলন মাস্ক জানিয়েছিলেন, এক্স প্ল্যাটফর্মটিতে বড়সড় সাইবার আক্রমণের ঘটনা ঘটায় সেটি ডাউন হয়ে গিয়েছিল ৷ 2024 সালের অগস্ট মাসেও দীর্ঘ সময়ের জন্য অচল হয়ে গিয়েছিল এক্স প্ল্যাটফর্ম ৷
দিনে দিনে সোশাল মিডিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ ৷ সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে সারাক্ষণই গ্রাহকদের ভিড় লেগে থাকে ৷ বিশ্বজুড়ে অন্যতম জনপ্রিয় মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স ৷ শুধু নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা বা কোনও বিষয়ে মতামত প্রকাশ নয়, গত কয়েক বছরে এক্সের মতো প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার আরও বড় আকার নিয়েছে ৷ রাজ্য ও কেন্দ্র প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংস্থাও কোনও খবর দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলে এক্সের দ্বারস্থ হয় ৷ সেদিক থেকে এক্স কাজ না করায় সমস্যা ক্রমশ গভীর হচ্ছে ৷