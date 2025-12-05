ফের বিশ্বব্যাপী স্তব্ধ ইন্টারনেট, ক্লাউডফ্লেয়ারের প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য খুলছে না অ্য়াপ ও ওয়েবসাইট

ফের বিশ্বব্যাপী স্তব্ধ ইন্টারনেট, ক্লাউডফ্লেয়ারের প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য খুলছে না অ্য়াপ ও ওয়েবসাইট
Cloudflare : Cloudflare-এ যান্ত্রিক সমস্যা ৷ সমস্যায় একাধিক ওয়েবসাইট ও অ্য়াপ ৷
Published : December 5, 2025 at 4:37 PM IST
হায়দরাবাদ : ফের আরও একবার অচল হয়ে পড়ল এক্স (অতীতের টুইটার) সহ একাধিক সোশ্য়াল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্ম এবং ওয়েবসাইট ৷ যার কারণ ক্লাউডফ্লেয়ার (Cloudflare) ৷ ডাউনডিটেক্টরের রিপোর্ট অনুযায়ী শুক্রবার বেলা 1টার কিছু পর সমস্যা তৈরি হয় ৷ এমনকি ট্রেডিং প্ল্য়াটফর্ম Groww এবং Zerodha ও কাজ করা বন্ধ করে দেয় ৷ যদিও এই প্রতিবেদন লেখার সময় অর্থাৎ বেলা 4টে নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
প্রযুক্তিগত সমস্যা যে হয়েছিল তা স্বীকার করে নিয়েছে ক্লাউডফ্লেয়ার ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে, তারা ড্যাশবোর্ডের জন্য যে অ্য়াপ্লিকেশন প্রোগ্রানিং ইন্টারফেস (API) ব্যবহার করে সেখানেই সমস্যা তৈরি হয়েছিল ৷ আর সেই কারণে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ওপেন হচ্ছিল না ৷ তবে সেই সমস্যা সারিয়ে তোলা হয়েছে ৷ বর্তমানে সঠিকভাবেই কাজ করছে ক্লাউড ফ্লেয়ার ৷
এর আগে নভেম্বর মাসের 18 তারিখ প্রযুক্তিগত সমস্যা তৈরি হয়েছিল ক্লাউডফ্লেয়ারে ৷ যার ফলে ChatGPT, X, Spotify, Canva-র মতো গুরুত্বপূর্ণ একাধিক প্ল্য়াটফর্ম পুরোপুরি অকেজো হয়ে পড়েছিল ৷ ফের ডিসেম্বর মাসের 5 তারিখে এই একই সমস্যা তৈরি হল ৷
ক্লাউডফ্লেয়ারের সমস্যার কারণে যেহেতু একাধিক প্ল্য়াটফর্ম পুরোপুরি অকেজো হয়ে গিয়েছিল সেই কারণে ক্ষুব্ধ নেটিজেনদের একাংশ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ক্ষোভ উগরে দেন ৷ তাঁরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে সমস্যার বিষয়টি সমাজমাধ্যমে জানান ৷ দাবি করেন দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করার জন্য ৷
Cloudflare কী? (What is Cloudflare?)
খুব সহজে বোঝাতে গেলে Cloudflare হল ইন্টারনেট সার্ভিসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানি ৷ যার মূলত গোটা বিশ্বের লক্ষাধিক ওয়েবসাইট এবং অ্য়াপ্লিকেশনের সিকিউরিটি প্রদান করে থাকে ৷
প্রযুক্তিগত ভাবে সংজ্ঞা দিতে হলে বলতে হয়, হোস্ট সার্ভার এবং ইউজার এর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ক্রিটিক্যাল মিডিল লেয়ার হিসেবে কাজ করে Cloudflare ৷
এখানে হোস্ট সার্ভার হল, যে ওয়েবসাইট ভিজিট করা হয় তার নিজস্ব সার্ভার এবং ইউজার হল আপনি অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওয়েবসাইটটি ভিজিট করছে ৷
ক্লাউডফ্লেয়ার এখানে মিডিল লেয়ার হিসেবে কাজ করে ৷ ফলে যেহেতু ক্লাউডফ্লেয়ারের সমস্যা হয়েছে তাই হোস্ট সার্ভার এবং ইউজারের মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছিল না ৷
