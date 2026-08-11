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iPhone-এও মিলবে ফিজিক্যাল কোয়ার্টি কীপ্যাড ! নতুন ডিভাইস লঞ্চ করল Click Technology

Apple, Samsung সহ বিভিন্ন স্মার্টফোনে ব্যবহার করা যাবে এই নয়া প্রযুক্তির কীপ্যাড ৷

Click Technology launches a portable qwerty keyboard
Apple, Samsung সহ বিভিন্ন স্মার্টফোনে ব্যবহার করা যাবে এই নয়া প্রযুক্তির কীপ্যাড (ছবি - Clicks Technology)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 8:29 PM IST

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হায়দরাবাদ : প্রায় 10-15 বছর আগেও ব্ল্যাকবেরির মতো কী-প্যাড ফোন ছিল আলট্রা লাক্সারির পরিচয় ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা কমেছে ৷ স্মার্টফোনের যুগে হারিয়ে গিয়েছে কী-প্যাডের ব্যবহার ৷ জেন-Z র কাছে পুরো বিষয়টিই একদম অজানা ৷ কিন্তু এবার হয়তো ফের ট্রেন্ডে ফিরতে চলেছে কী প্যাড ৷

ক্লিক টেকনোলজি (Click Technology) নামে একটি সংস্থা লঞ্চ করেছে নতুন প্রযুক্তির একটি কী-প্যাড ৷ যা, যে কোনও স্মার্টফোনের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব ৷ এবং তার মাধ্যমে টাইপ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ ইতিমধ্যে প্রথম লটের প্রি-বুকিং যাঁরা করেছিলেন তাঁরা এই ডিভাইসটির ডেলিভারি পেয়েছেন ৷

Click Technology launches a portable qwerty keyboard
iPhone এর সঙ্গে পোর্টেবল কী-প্যাড (ছবি - Clicks Technology)

Click Technology-র এই ডিভাইসটি দেখতে পুরোপুরি Blackberry-র কী-প্যাডের মতো ৷ কোয়ার্টি এই কী-প্যাডের দাম রাখা হয়েছে 99 মার্কিন ডলার ৷ যা মেগাসেফ (MegaSafe) কম্পাটিবল পাওয়ার কী-প্যাড ৷ যে কোনও স্মার্টফোন এরসঙ্গে যুক্ত করে ভার্টিক্যাল বা হরাইজনট্য়াল ভাবে টাইপ করা সম্ভব ৷ Apple, Samsung সহ বিভিন্ন স্মার্টফোনে ব্যবহার করা যাবে এই নয়া প্রযুক্তির কীপ্যাড ৷

কেন এই কী-বোর্ড লঞ্চ করা হয়েছে ?

সংস্থার দাবি, স্মার্টফোন ব্যবহার করার ফলে ফিজিক্যাল কী-প্যাডের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে ৷ কিন্তু অনেকেই ফিজিক্যাল কী-প্যাড ব্যবহারে আগ্রহী ৷ এমনকী, অনেকেই ব্ল্যাকবেরির মতো কোয়ার্টি কী-প্যাড ব্যবহার করতে চান ৷ তাঁদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে নতুন প্রযুক্তির এই কী-প্যাড ৷

এই কী-প্যাডের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে একটি টাইপ সি পোর্ট ৷ যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর চার্জ করা সম্ভব ৷ এরপর নির্দিষ্ট স্মার্টফোনের সঙ্গে ব্লুটুথের মাধ্যমে কানেক্ট করতে হবে এই ডিভাইসটি ৷ কানেক্ট হলে টাইপ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷

পুরো ডিভাইসটি কালো ম্যাট ফিনিসে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ অত্যন্ত এলিগেন্ট ও প্রিমিয়াম লুক দেওয়া হয়েছে ৷ এই ডিভাইসের সবথেকে বড় সুবিধা হল এটি পাওয়ার ব্যাঙ্ক হিসেবেও কাজ করবে ৷ অর্থাৎ অন-দ্যা-গো হিসেবে একটি ডিভাইসের মাধ্যমে পাওয়ার ব্যাঙ্ক ও কী-প্যাডের সুবিধা রয়েছে ৷

Click Technology launches a portable qwerty keyboard
বিভিন্ন ব্র্যান্ডের স্মার্টফোনের সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব (ছবি - Clicks Technology)

শুধু ফোন নয়, যে কোনও ডিভাইসের সঙ্গে ব্লুটুথের মাধ্য়মে এই ডিভাইসটি কানেক্ট করা সম্ভব বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ৷ তবে ভারতে এখনই ডেলিভারি শুরু হয়নি এই ডিভাইসটি ৷ এমনকী, ভারত থেকে অর্ডারও করা সম্ভব হচ্ছে না ৷

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