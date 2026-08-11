iPhone-এও মিলবে ফিজিক্যাল কোয়ার্টি কীপ্যাড ! নতুন ডিভাইস লঞ্চ করল Click Technology

iPhone-এও মিলবে ফিজিক্যাল কোয়ার্টি কীপ্যাড ! নতুন ডিভাইস লঞ্চ করল Click Technology
Apple, Samsung সহ বিভিন্ন স্মার্টফোনে ব্যবহার করা যাবে এই নয়া প্রযুক্তির কীপ্যাড ৷
Published : August 11, 2026 at 8:29 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রায় 10-15 বছর আগেও ব্ল্যাকবেরির মতো কী-প্যাড ফোন ছিল আলট্রা লাক্সারির পরিচয় ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা কমেছে ৷ স্মার্টফোনের যুগে হারিয়ে গিয়েছে কী-প্যাডের ব্যবহার ৷ জেন-Z র কাছে পুরো বিষয়টিই একদম অজানা ৷ কিন্তু এবার হয়তো ফের ট্রেন্ডে ফিরতে চলেছে কী প্যাড ৷
ক্লিক টেকনোলজি (Click Technology) নামে একটি সংস্থা লঞ্চ করেছে নতুন প্রযুক্তির একটি কী-প্যাড ৷ যা, যে কোনও স্মার্টফোনের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব ৷ এবং তার মাধ্যমে টাইপ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ ইতিমধ্যে প্রথম লটের প্রি-বুকিং যাঁরা করেছিলেন তাঁরা এই ডিভাইসটির ডেলিভারি পেয়েছেন ৷
Click Technology-র এই ডিভাইসটি দেখতে পুরোপুরি Blackberry-র কী-প্যাডের মতো ৷ কোয়ার্টি এই কী-প্যাডের দাম রাখা হয়েছে 99 মার্কিন ডলার ৷ যা মেগাসেফ (MegaSafe) কম্পাটিবল পাওয়ার কী-প্যাড ৷ যে কোনও স্মার্টফোন এরসঙ্গে যুক্ত করে ভার্টিক্যাল বা হরাইজনট্য়াল ভাবে টাইপ করা সম্ভব ৷ Apple, Samsung সহ বিভিন্ন স্মার্টফোনে ব্যবহার করা যাবে এই নয়া প্রযুক্তির কীপ্যাড ৷
কেন এই কী-বোর্ড লঞ্চ করা হয়েছে ?
সংস্থার দাবি, স্মার্টফোন ব্যবহার করার ফলে ফিজিক্যাল কী-প্যাডের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে ৷ কিন্তু অনেকেই ফিজিক্যাল কী-প্যাড ব্যবহারে আগ্রহী ৷ এমনকী, অনেকেই ব্ল্যাকবেরির মতো কোয়ার্টি কী-প্যাড ব্যবহার করতে চান ৷ তাঁদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে নতুন প্রযুক্তির এই কী-প্যাড ৷
CHOOSE YOUR WEAPON, KEYBOARD WARRIORS! ⌨️⚔️— CrackBerry Kevin (@crackberrykevin) August 8, 2026
We’ve officially reached the point where Clicks has an arsenal.
So as someone who has spent an unreasonable percentage of his life typing with two thumbs, allow me to break down your options… 🧵👇 pic.twitter.com/CiiQiT8AuI
এই কী-প্যাডের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে একটি টাইপ সি পোর্ট ৷ যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর চার্জ করা সম্ভব ৷ এরপর নির্দিষ্ট স্মার্টফোনের সঙ্গে ব্লুটুথের মাধ্যমে কানেক্ট করতে হবে এই ডিভাইসটি ৷ কানেক্ট হলে টাইপ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
পুরো ডিভাইসটি কালো ম্যাট ফিনিসে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ অত্যন্ত এলিগেন্ট ও প্রিমিয়াম লুক দেওয়া হয়েছে ৷ এই ডিভাইসের সবথেকে বড় সুবিধা হল এটি পাওয়ার ব্যাঙ্ক হিসেবেও কাজ করবে ৷ অর্থাৎ অন-দ্যা-গো হিসেবে একটি ডিভাইসের মাধ্যমে পাওয়ার ব্যাঙ্ক ও কী-প্যাডের সুবিধা রয়েছে ৷
শুধু ফোন নয়, যে কোনও ডিভাইসের সঙ্গে ব্লুটুথের মাধ্য়মে এই ডিভাইসটি কানেক্ট করা সম্ভব বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ৷ তবে ভারতে এখনই ডেলিভারি শুরু হয়নি এই ডিভাইসটি ৷ এমনকী, ভারত থেকে অর্ডারও করা সম্ভব হচ্ছে না ৷