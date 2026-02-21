AI Summit এর বড়সড় চমক, বেঙ্গালুরুতে চালু হল Anthropic AI এর অফিস
Anthropic AI office in Bengaluru : দারিও আমোদাইয়ের ভারত সফরকালে বেঙ্গালুরুতে অফিস চালু করল Anthropic ৷ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রবীণ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ইরিনা ঘোষকে ৷
Published : February 21, 2026 at 4:10 PM IST|
Updated : February 21, 2026 at 4:36 PM IST
বেঙ্গালুরু : সবেমাত্র শেষ হয়েছে AI Impact Summit 2026 ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন AI সংস্থা Anthropic-এর CEO দারিও আমোদাই ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একমঞ্চে দেখাও গিয়েছিল তাঁকে ৷ আর এরই মধ্যে বেঙ্গালুরুতে অফিস চালু করল সংস্থাটি ৷ এটাই এশিয়াতে চালু হওয়া সংস্থার দ্বিতীয় অফিস ৷
সোমবার অর্থাৎ 20 তারিখ AI সামিটে উপস্থিত হয়ে আমোদাই জানিয়েছিলেন, ভারত হচ্ছে সংস্থার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার ৷ এছাড়াও বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির ঘোষণা করেন তিনি ৷ ওই সংস্থার তৈরি AI এজেন্ট Claude ৷ যা মূলত বিভিন্ন ক্রিয়েটিভ রাইটিং, কোডিং, অ্য়ানালিসিস এবং টাস্ক অটোমেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় ৷ এছাড়াও লম্বা অর্থাৎ অতিরিক্ত বড় টেক্সট কন্টেন্ট সামারাইজ করতে, লোকাল ফাইল ম্যানেজ করতেও এই AI এজেন্ট কার্যকরী ৷
দারিও আমোদাইয়ের ভারত সফরকালে বেঙ্গালুরুতে অফিস চালু করল Anthropic ৷ এই অফিসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রবীণ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ইরিনা ঘোষকে ৷ তিনি সংস্থার ভারতীয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ সামলাবেন ৷ জানা গিয়েছে, ভারতীয় কর্মী নিযুক্ত করবে সংস্থাটি ৷ যাঁরা Applied AI বিশেষজ্ঞ ৷ ওই কর্মীরা Anthropic এর হয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ডিজিট্যাল সংস্থা এবং স্টার্টআপকে আরও বৃদ্ধি হতে সাহায্য করবে ৷ ওই সংস্থাগুলিকে ভারতীয়দের চাহিদা অনুযায়ী Claud Powered সলিউশন দেবেন তাঁরা ৷
এদিকে দিল্লির AI Summit এ গিয়ে আমোদাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন কর্নাটকের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খড়গে ৷ সেই সময় আমোদাই ছাড়াও কথা বলেন সংস্থার ভারতীয় ডিরেক্টর ইরিনা ঘোষের সঙ্গেও ৷
বর্তমানে ক্লড ব্যবহারকারীদের অর্ধেক-ই এই চ্যাটবটের মাধ্যমে কম্পিউটার ও অঙ্ক বিষয়ক সমস্যা সমাধান করেন ৷ যার মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন আপডেশন এবং সিস্টেম আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সংস্থাগুলি লভ্যাংশ বৃদ্ধি করতে পারে সংস্থাগুলি ৷
ভারতে Claud AI ব্যবহার করছে একাধিক বড় সংস্থা ৷ তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Air India এবং Cognizant ৷ AirIndia ক্লডের মাধ্যমে কোড জেনারেট করে তাদের কাস্টম সফ্টওয়ারের জন্য ৷ অন্যদিকে Cognizant তাদের কর্মীদের লিগেসি আপগ্রেডের জন্য এই AI এজেন্টকে হাতিয়ার করেছে ৷ এছাড়াও ভারতীয় পেমেন্ট গেটওয়ে স্টার্টআপ Razorpay তাদের রিস্ক সিস্টেমে এই AI এজেন্ট ব্যবহার করছে ৷
2019 সাল পর্যন্ত অল্টম্যান এবং আমোদাই দুজনেই OpenAI তে কাজ করতেন ৷ কিন্তু 2020 সালে আমোদাই এবং তাঁর বোন সঙ্গে কয়েকজন শীর্ষ কর্তা OpenAI ছেড়ে দেন এবং অ্যান্থ্রোপিক শুরু করেন ৷ তখন থেকেই দুই সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ৷