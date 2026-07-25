CJP Protest : হাই রেজলিউশন AI ক্যামেরা দিয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর ? শুরু বিতর্ক

CJP Protest : হাই রেজলিউশন AI ক্যামেরা দিয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর ? শুরু বিতর্ক
যন্তর-মন্তরের আন্দোলন ও বিক্ষোভে অবস্থানরত পড়ুয়ারা অভিযোগ করেছেন, ফেসিয়াল স্ক্যান করার জন্য হাই রেজলিউশন ক্যামেরা সেটআপ বসিয়েছে দিল্লি পুলিশ ৷
Published : July 25, 2026 at 11:08 AM IST
হায়দরাবাদ : রাজধানীর যন্তর মন্তরে চলছে ছাত্র আন্দোলন ৷ NEET-এর প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে দায় নিয়ে তাঁর পদত্যাগ দাবি করেছেন আন্দোলনকারীরা ৷ যদিও সেই নিয়ে কম বিতর্ক তৈরি হয়নি ৷ এবার আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে আরও একটি নতুন অভিযোগ তোলা হল ৷ যা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ তাঁদের অভিযোগ, আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিচ্ছেন তাঁদের প্রত্যেকের ফেসিয়াল স্ক্যান করছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এবং তা একটি নির্দিষ্ট ডাটাবেসে স্টোর করা হচ্ছে ৷
কী ঘটেছে ?
যন্তর-মন্তরের আন্দোলন ও বিক্ষোভে অবস্থানরত পড়ুয়ারা অভিযোগ করেছেন, ফেসিয়াল স্ক্যান করার জন্য হাই রেজলিউশন ক্যামেরা সেটআপ বসিয়েছে দিল্লি পুলিশ ৷ ওই ক্যামেরাগুলি বিক্ষোভস্থলে ঢোকার ও বেরোনোর জায়গায় ইনস্টল করা হয়েছে ৷ সেখান থেকে আন্দোলনকারীদের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷
বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷ তিনি দেখেছেন, একটি গাড়ি ৷ যার মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম এবং গাড়ির বাইরে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ইনস্টল করা রয়েছে ৷ ওই গাড়ির নাম ইকসানা (Ikshana) ভ্যান ৷ বিষয়টি নিয়ে কথাও বলেছিলেন পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে ৷
নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক ক্যামেরা বসানোর বিষয়টিকে উড়িয়ে দেননি ৷ তিনি জানিয়েছেন,মোট চারটি ফেসিয়াল রেকগনাইজেশন সিস্টেম (FRC) ইনস্টল করা হয়েছে ৷ যেগুলি আন্দোলনস্থলের চারিদিকে রয়েছে ৷ তবে আন্দোলনকারীদের উপর নজরদারি চালানোর বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন তিনি ৷ দিল্লি পুলিশের বক্তব্য, পড়ুয়াদের আন্দোলনে সমাজবিরোধীরা ঢুকে পড়তে পারে ৷ এমন আশঙ্কা রয়েছে ৷ আর সেই কারণে অপরাধীদের চিহ্নিতকরণের জন্যই এই ক্যামেরা সেটআপ বসানো হয়েছে ৷
কীভাবে কাজ করছে পুরো সিস্টেমটি ?
এই বিষয়টি জানার জন্য একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রত্যেকেই জানিয়েছেন, ওই ক্যামেরাগুলির সঙ্গে সরাসরি একটি ডাটাবেসের কানেক্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে সমাজ বিরোধীদের ছবি আগে থেকেই স্টোর করা আছে ৷ পড়ুয়াদের আন্দোলনে কোনও সমাজবিরোধী ঢুকে পড়লে সরাসরি সেই ছবি পৌঁছবে কন্ট্রোলরুমে ৷ এবং সেখানে ডাটাবেসে থাকা ছবি মিলিয়ে দেখা হবে ৷ তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ৷ পুরো কার্যপ্রণালীটি রিয়েল টাইমে হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের ৷
এক্ষেত্রে পুলিশের দাবি, ইতিমধ্যে সমাজবিরোধী সহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ রয়েছে যাঁদের বিরুদ্ধে তাঁদের ছবি ওই ডাটাবেসে স্টোর করে রাখা হয়েছে ৷ সারা বছরই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা থাকে ৷ যন্তরমন্তরে পড়ুয়াদের আন্দোলনেই যে শুধুমাত্র এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয়েছে ৷
দিল্লি পুলিশের তরফে বসানো Ikshana ভ্যানের ফিচার কী কী ?
- AI পাওয়ার্ড ক্যামেরা বসানো রয়েছে ৷ প্রচুর ভিড়ের মধ্যেও ছবি তুলতে সক্ষম ৷
- হাই ক্যাপাসিটির প্যান-টিল্ট-জ়ুম করতে সক্ষম ৷
- অটোমেটিক গাড়ির নম্বর প্লেট রেকগনাইজেশনে সক্ষম ৷
- হাই স্পিড স্য়াটেলাইট কানেক্টিভিটি রয়েছে ৷
অন্যদিকে পড়ুয়াদের দাবি, এই ক্যামেরার মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের বায়োমেট্রিক তথ্য স্টোর করছে দিল্লি সরকার ৷ এবং পরবর্তীদের তাঁদের ভয় দেখানো হতে পারে ৷ তাঁদের আরও অভিযোগ, দিল্লি পুলিশ কখনই এইভাবে ছবি তুলে ক্রস ম্যাচিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে না ৷ কারণ এই পুরো প্রক্রিয়ার জন্য সম্মতি প্রয়োজন ৷ দিল্লি পুলিশের তরফে কোনও সম্মতি নেওয়া হচ্ছে না ৷ পাশাপাশি তাঁদের দাবি, ছবি তুলে যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তা ব্যক্তিগত তথ্যের মধ্যে পড়ে ৷ সেক্ষেত্রে কতদিন এই ডাটা স্টোর করা হবে তা জানানো হচ্ছে না ৷
অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি ভাইরাল হয়েছিল ৷ ওই ছবিতে এক পুলিশ-কর্তাকে দেখা গিয়েছে যিনি বিক্ষোভস্থলে ছিলেন ৷ তাঁর নাম সন্দীপ লাম্বা ৷ পড়ুয়াদের তরফে জানানো হয়েছে, ওই পুলিশকর্তা Meta-RayBan স্মার্টগ্লাস পরে কর্মরত ছিলেন ৷ তাঁদের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কেন একজন পুলিশকর্তা স্মার্টগ্লাস পরে আন্দোলনস্থলে ঢুকবেন ?