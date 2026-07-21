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Basalt X Comfort এডিশন লঞ্চ করল Citroen, দাম কি মধ্যবিত্তের নাগালে ?

Basalt X Comfort Edition-এর এক্স-শোরুম দাম শুরু হয়েছে 8.75 লাখ টাকা থেকে।

Citroen Basalt X Comfort Edition launched by Citroen India
Citroen Basalt X Comfort Edition (ছবি- Citroen)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 5:55 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে Citroen Basalt X Comfort Edition লঞ্চ করল Citroen India। সংস্থার 108তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আনা হয়েছে এই বিশেষ সংস্করণ। এর আগে Aircross মডেলে Comfort Edition আনার পর এবার Basalt X-এ একই কনসেপ্ট নিয়ে এল কোম্পানি। নতুন সংস্করণের মূল লক্ষ্য হল গ্রাহকদের আরও আরামদায়ক ও প্রিমিয়াম কেবিন অভিজ্ঞতা দেওয়া, পাশাপাশি ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী গাড়ি কাস্টমাইজ করার সুযোগ বাড়ানো।

নতুন Basalt X Comfort Edition-এর এক্স-শোরুম দাম শুরু হয়েছে 8.75 লাখ টাকা থেকে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আগ্রহী ক্রেতারা Citroen-এর অনুমোদিত ডিলারশিপ অথবা কোম্পানির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গাড়িটি বুক করতে পারবেন।

এই বিশেষ সংস্করণের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল এর কেবিন। Basalt X Comfort Edition-এ স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে প্রিমিয়াম লেদারেট সিট দেওয়া হয়েছে, যা আগের তুলনায় আরও উন্নত ইন-কেবিন এক্সপিরিয়েন্স দেবে। Citroen-এর দাবি, দীর্ঘ যাত্রা হোক বা শহরের দৈনন্দিন ড্রাইভিং— দুই ক্ষেত্রেই যাত্রীদের আরাম বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই পরিবর্তন করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য আনা হয়েছে Comfort AXS Pack। এই ঐচ্ছিক প্যাকের মাধ্যমে গাড়িতে একাধিক অতিরিক্ত ফিচার যোগ করা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে JBL প্রিমিয়াম অডিও সিস্টেম, ফ্রন্ট ও কেবিন ড্যাশ ক্যামেরা, রিভার্স পার্কিং ক্যামেরা, ওয়্যারলেস চার্জিং এবং 10 ইঞ্চির টাচস্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম। ফলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী গাড়িকে আরও প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবেন।

তবে Comfort Edition-এ ইঞ্জিন বা মেকানিক্যাল সেটআপে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। অর্থাৎ Basalt X-এর বিদ্যমান পাওয়ারট্রেনই এই বিশেষ সংস্করণেও বজায় রাখা হয়েছে। সংস্থা মূলত কেবিনের আরাম, প্রযুক্তি এবং ব্যবহারিক সুবিধা বাড়ানোর দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

Citroen India-এর Business Head এবং Director কুমার প্রিয়েশ জানিয়েছেন, Citroen ব্র্যান্ডের অন্যতম পরিচয়ই হল আরামদায়ক ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা। Aircross Comfort Edition-এ ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার পর সেই অভিজ্ঞতাকেই এবার Basalt X-এ নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁর মতে, এই সংস্করণের মাধ্যমে আরও বেশি গ্রাহক প্রিমিয়াম কমফোর্ট ফিচারের সুবিধা পাবেন।

সংস্থার দাবি, Basalt X Comfort Edition এমন ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে, যারা অতিরিক্ত খরচ না করেই আরও সমৃদ্ধ মালিকানা অভিজ্ঞতা চান। একই সঙ্গে বিভিন্ন অ্যাক্সেসরি প্যাকের মাধ্যমে গাড়িকে ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে নেওয়ার সুযোগও মিলবে।

ভারতের মিড-সাইজ SUV বাজারে প্রতিযোগিতা ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন Comfort Edition-এর মাধ্যমে Basalt X-কে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে চাইছে Citroen। বিশেষ করে যেসব ক্রেতা স্টাইলিশ কুপে-SUV ডিজাইনের পাশাপাশি আরামদায়ক কেবিন এবং অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সুবিধা চান, তাঁদের লক্ষ্য করেই এই নতুন সংস্করণ বাজারে আনা হয়েছে।

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