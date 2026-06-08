Chrome-এর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সিকিউরিটি আপডেট, এখনই আপডেট না করলে বিপদ

Chrome-এর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সিকিউরিটি আপডেট, এখনই আপডেট না করলে বিপদ
Google জানিয়েছে, সংশোধন করা 429টি ত্রুটির মধ্যে 22টি ছিল ‘Critical’ বা অত্যন্ত গুরুতর।
Published : June 8, 2026 at 5:25 PM IST
হায়দরাবাদ : Google তাদের জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার Chrome-এর জন্য একটি বড় সিকিউরিটি আপডেট প্রকাশ করেছে। নতুন Chrome 149 সংস্করণে একসঙ্গে 429টি নিরাপত্তা ত্রুটি (Security Vulnerability) ঠিক করা হয়েছে, যা Chrome-এর ইতিহাসে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আপডেটে । সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আপডেট ব্যবহারকারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যত দ্রুত সম্ভব ব্রাউজার আপডেট করা উচিত।
Google জানিয়েছে, সংশোধন করা 429টি ত্রুটির মধ্যে 22টি ছিল ‘Critical’ বা অত্যন্ত গুরুতর। এছাড়া 80টিরও বেশি ত্রুটি ‘High Severity’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ধরনের দুর্বলতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে হ্যাকাররা ব্যবহারকারীর ডিভাইসে ক্ষতিকর কোড রান করাতে, তথ্য চুরি করতে বা সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।
সবচেয়ে গুরুতর ত্রুটিগুলির মধ্যে একটি ছিল CVE-2026-10881, যা Chrome-এর ANGLE গ্রাফিক্স ইঞ্জিনে শনাক্ত হয়েছে। গবেষকদের মতে, এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে দূরবর্তী আক্রমণকারী বিশেষভাবে তৈরি করা ওয়েবপেজের মাধ্যমে ব্রাউজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলতে পারত।
Google-এর তথ্য অনুযায়ী, মোট 429টি ত্রুটির মধ্যে প্রায় 371টি কোম্পানির নিজস্ব নিরাপত্তা টিম শনাক্ত করেছে। বাকি ত্রুটিগুলি খুঁজে বের করেছেন স্বাধীন সাইবার নিরাপত্তা গবেষকরা। তাঁদের উৎসাহিত করতে Google ইতিমধ্যেই প্রায় 2 লক্ষ 9 হাজার ডলার পুরস্কার হিসেবে প্রদান করেছে। একটি মাত্র গুরুতর ত্রুটি রিপোর্ট করার জন্য একজন গবেষক প্রায় 97 হাজার ডলার পুরস্কার পেয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে।
তবে স্বস্তির বিষয় হল, Google জানিয়েছে আপডেট প্রকাশের আগে এই দুর্বলতাগুলির কোনওটিই বাস্তবে হ্যাকারদের দ্বারা অপব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা আপডেট ইনস্টল করলে সম্ভাব্য ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারবেন।
নিরাপত্তা সংশোধনের পাশাপাশি Chrome 149-এ নতুন কিছু ফিচারও যুক্ত হয়েছে। এখন ব্যবহারকারীরা ব্রাউজারের মধ্যেই PDF ফাইল খুলে তাতে নোট লিখতে, মন্তব্য যোগ করতে এবং ডিজিটাল সই করতে পারবেন। ফলে আলাদা PDF সফটওয়্যারের প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই কমে যাবে।
বর্তমানে Windows, macOS, Linux এবং Android প্ল্যাটফর্মে Chrome 149 ধাপে ধাপে রোল আউট করা হচ্ছে। ব্যবহারকারীরা Chrome-এর Settings মেনুতে গিয়ে “About Google Chrome” অপশনের মাধ্যমে আপডেটটি ইনস্টল করতে পারবেন। সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই আপডেট যত দ্রুত সম্ভব ইনস্টল করা উচিত।