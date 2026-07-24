2027 সালে ফোনের দাম কমতে পারে ? চিপ ঘাটতির মাঝেই প্রকাশ্যে বড় খবর
স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি বর্তমানে বিপুল মেমোরি চিপের ঘাটতির মুখোমুখি হয়েছে ৷ ফলে তারা অতিরিক্ত দাম দিয়ে চিপ কিনতে বাধ্য হচ্ছে ৷
Published : July 24, 2026 at 8:46 PM IST
হায়দরাবাদ : বিশ্বব্যাপী মেমোরি চিপের ঘাটতি তৈরি হয়েছে ৷ তার ফলে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, গেমিং কনসোল-সহ বিভিন্ন ডিভাইসের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ৷ প্রায় প্রতিটি স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থা জানিয়েছে, তারা প্রতিটি ডিভাইসের দাম বৃদ্ধি করতে চলেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে সুখবর শোনালেন যোগের বারার নামে এক টিপস্টার ৷
কী বলেছেন যোগেশ ?
নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে একটি পোস্ট করেছেন ওই টিপস্টার ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন দুটি চিনা চিপ প্রস্তুতকারী সংস্থা DRAM এবং NAND স্টিক আগামী বছর থেকে বাজারে ছাড়তে শুরু করবে ৷ ওই দুটি সংস্থা হল ChangXin Memory Technologies (CXMT) এবং Yangtze Memory Technologies (YMTC) ৷ বর্তমানে এই দুটি সংস্থা সঞ্চয় করছে এবং আগামী বছরের শুরু থেকেই বিশ্ববাজারে এই চিপগুলি সরবরাহ করা হবে ৷
এতে কী সুবিধা হবে ?
স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি বর্তমানে বিপুল মেমোরি চিপের ঘাটতির মুখোমুখি হয়েছে ৷ ফলে তারা অতিরিক্ত দাম দিয়ে চিপ কিনতে বাধ্য হচ্ছে ৷ এই দুটি সংস্থা আগামী বছর থেকে চিপ সরবরাহ শুরু করলে মেমোরি চিপের দাম তুলনামূলক কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ ফলে মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি কম দামে চিপ কিনতে পারবে ৷
তবে যে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি তৈরি হয়েছে তা এখনই মিটবে না বলেই জানিয়েছেন ওই টিপস্টার ৷ তাঁর দাবি, মেমোরি চিপ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুটা সংয় লাগবে ৷ 2028 সালের শুরুতে গিয়ে এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে ৷
এদিকে DRAM ও MAND চিপ অতিরিক্ত দাম দিয়ে কেনার ফলে স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধির পথে হাঁটছে প্রতিটি মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা ৷ এখন প্রশ্ন উঠছে, মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি তুলনামূলক কম দামে মেমোরি চিপ কিনতে পারলে স্মার্টফোনের দাম কি কমবে ? এই বিষয়ে এখনও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি ৷ এমনকী টিপস্টারের তরফেও এই বিষয়ে কোনও তথ্য জানানো হয়নি ৷
তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, প্রতিটি স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থা যেহেতু বিপুল পরিমাণে দাম বৃদ্ধি করেছে তার ফলে ক্রেতাদের উপর আর্থিক চাপ তৈরি হবে ৷ ফোন বিক্রিও কম হবে ৷ সেই কারণে দাম কমানোর পথে হাঁটতে পারে সংস্থাগুলি ৷ তবে এই বিষয়টি ফলপ্রসু হয় কিনা তা জানা যাবে 2027 সালেই ৷