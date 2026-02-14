ডিপফেকের পরিমাণ কি আরও বাড়বে ? Bytedance এর নতুন ভিডিও মডেলে বাড়ছে চিন্তা
Seedance 2 AI Model : এটি একটি মাল্টি মডেল AI ভিডিও জেনারেটর ৷ যেখানে অডিও, ভিডিও এবং ইমেজ সাপোর্ট করে ৷
Published : February 14, 2026 at 2:44 PM IST
হায়দরাবাদ : ভিডিও জেনারেট করার ক্ষেত্রে Google VEO 3 বর্তমানে সর্বাধিক ব্যবহৃত একটি AI এজেন্ট ৷ কিন্তু এর সময় হয়তো শেষ হতে চলেছে ৷ কারণ আর অল্প দিনের মধ্যেই সর্বসাধারণের জন্য লঞ্চ হতে চলেছে Seedance 2.0 ৷ চিনা প্রযুক্তি সংস্থা Bytedance এর তৈরি করা একটি AI ভিডিও জেনারেটর এজেন্ট ৷ যা ইতিমধ্যে সাড়া ফেলেছে বিশ্বজুড়ে ৷
Seedance 2.0 কী ?
এটি একটি মাল্টি মডেল AI ভিডিও জেনারেটর ৷ যেখানে অডিও, ভিডিও এবং ইমেজ সাপোর্ট করে ৷ মোশন, এফেক্ট, ক্যামেরা মুভমেন্ট, ক্যারেক্টার, সিন এবং সাউন্ডের উপর ভিত্তি করে যাবতীয় ভিডিও ডেভেলপ করা সম্ভব হয় ৷ তবে অন্য ভিডিও জেনারেটরের সঙ্গে এই AI মডেলটির পার্থক্য হল, Seedance 2.0-তে তৈরি করা ভিডিও পুরোপুরিভাবে অরিজিন্যাল বা আসল ভিডিওগ্রাফি বলেই মনেহবে ৷ আর সেই কারণে এই মডেলটি লঞ্চের আগেই বিশ্বজুড়ে ভাইরাল ৷
Seedance 2.0 -এর ফিচার
এই মডেলটির মোট পাঁচটি ফিচার রয়েছে ৷ যা অন্য ভিডিও জেনারেটর মডেলগুলি থেকে আলাদা তৈরি করেছে ৷ সেগুলি হল -
মাল্টি মডেল ইনপুট - ধরে নিন আপনি Seedance 2.0 ব্যবহার করে কোনও ভিডিও তৈরি করবেন ৷ সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো 9টি ইমেজ, 3টি ভিডিও এবং 3টি অডিও ফাইল আপলোড করলেন ৷ Seedance 2.0 সবকটি ফাইল মিলিয়ে এবং যে প্রম্পট ইনপুট দেওয়া হবে তার ভিত্তিতেই তৈরি করবে ভিডিও ৷
রেফারেন্স - Seedance 2.0 যে কোনও রেফারেন্স অনুযায়ী ভিডিও তৈরি করতে সক্ষম ৷ মোশন এফেক্ট, ক্যামেরা মুভমেন্ট, সিন সহ যে কোনও অডিও রিড করে ভিডিও তৈরি করতে পারবে এই মডেলটি ৷ এবং স্বাভাবিক টোন-এ ভিডিও আউটপুট দিতেও সক্ষম ৷
কনসিসটেন্সি - ভিডিও জেনারেটর অন্য অ্যাপগুলির ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল বা পোশাকের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায় ৷ কিন্তু Seedance 2.0 -তে মুখের আদল, পোশাক, ভিজ্যুয়াল স্টাইল, টেক্সটের কোনও পরিবর্তন করবে না ৷ ফলে যেকোনও আউটপুট রিয়ালিস্টিক দেখাবে ৷
ভিডিও এক্সটেনশন- যে কোনও ভিডিও এক্সটেনশন সম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে কোনও জার্ক তৈরি হবে না এই মডেলে ৷ এমনকি নির্দিষ্ট কোনও এলিমেন্টও এডিট করা সক্ষম ৷
বিল্ট-ইন অডিও জেনারেশন - Seedance 2.0 এর মধ্যেই দেওয়া হয়েছে অডিও জেনারেশন টুল ৷ যার মাধ্যমে যেকোনও অডিও এফেক্ট, স্পিচ জেনারেট করা সম্ভব ৷
মডেলটি কি লঞ্চ করেছে ?
মডেলটি বিশ্বব্যাপী লঞ্চ হয়নি ৷ তবে খুব অল্প দিনের মধ্যেই লঞ্চ করার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কিন্তু যেহেতু বাইটড্যান্সকে ভারতে ব্যবসা করার অনুমতি দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার সেই কারণে এই মডেলটি ভারতে পাওয়া যাবে কিনা সেই নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে ৷ এই সংস্থারই প্রডাক্ট Tiktok বিশ্বের সবথেকে জনপ্রিয় শর্ট ভিডিও প্ল্যাটফর্ম ৷
এই টুল কি নিরাপদ ?
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড এনক্রিপশনে এই মডেলের ডেটা স্টোর করা হবে ৷ ফলে তথ্য চুরির কোনও সম্ভাবনা নেই ৷