বিশ্বরেকর্ড গড়ল চিনা রোবট, 100 মিটার দৌড় সম্পন্ন মাত্র 8.86 সেকেন্ডে
বেজিংয়ে আয়োজিত হচ্ছে এই World Humanoid Robot Games । অনেকটা অলিম্পিকের ধাঁচেই আয়োজন করা হয়েছে এই প্রতিযোগিতা ।
Published : August 26, 2026 at 3:39 PM IST
হায়দরাবাদ : হিউম্যানয়েড রোবটের দৌড়ে নতুন রেকর্ড তৈরি হল চিনে । মঙ্গলবার বেজিংয়ে আয়জন করা হয়েছিল World Humanoid Robot Games ৷ এই প্রতিযোগিতায় একটি চিনা হিউম্যানয়েড রোবট মাত্র 8.86 সেকেন্ডে 100 মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে। ওই রোবটটি শুধু অন্য রোবটদেরই পিছনে ফেলেনি, মানুষের 100 মিটারের দৌড়ের সময়সীমার বিশ্বরেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে । মানুষের 100 মিটারের বিশ্বরেকর্ড 9.58 সেকেন্ড, যা 2009 সালে জামাইকার স্প্রিন্টার উসেইন বোল্ট তৈরি করেছিলেন।
এই নিয়ে দু-বছর ধরে বেজিংয়ে আয়োজিত হচ্ছে এই World Humanoid Robot Games । অনেকটা অলিম্পিকের ধাঁচেই আয়োজন করা হয়েছে এই প্রতিযোগিতা । একইসঙ্গে হিউম্যানয়েড রোবট তৈরির ক্ষেত্রে চিন কতটা দ্রুত এগোচ্ছে, তারও একটি প্রদর্শনী হয়ে উঠেছে এই অনুষ্ঠান । বিশেষ করে আমেরিকার সঙ্গে প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা যখন ক্রমশ বাড়ছে, তখন রোবোটিক্স ক্ষেত্রে নিজেদের সক্ষমতা তুলে ধরতে এই আয়োজনকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।
এর আগে হিউম্যানয়েড রোবটের 100 মিটার দৌড়ের রেকর্ড ছিল 9.39 সেকেন্ড। মজার বিষয় হল, সেই রেকর্ডটি তৈরি হয়েছিল মাত্র তিন দিন আগে, শনিবার। তার পরেই মঙ্গলবার নতুন রেকর্ড তৈরি করল চিনের রোবট।
রোবটের এই দ্রুতগতির দৌড় দেখে বিশেষজ্ঞরাও অবাক। University of California, Los Angeles-এর মেকানিক্যাল এবং অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক ডেনিস হং বলেন, এটি নিছক মানুষের চেয়ে দ্রুত দৌড়নোর ঘটনা নয়। দুই পা বিশিষ্ট একটি রোবটকে এত গতিতে দৌড় করানোর জন্য যে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা প্রয়োজন, সেটিই আসল সাফল্য।
তাঁর মতে, গতি যত বাড়ে, রোবটের ভারসাম্য বজায় রাখা, নিয়ন্ত্রণ, মাটিতে আঘাতের প্রভাব সামলানো, অ্যাকচুয়েটরের ক্ষমতা এবং যান্ত্রিক কাঠামোর স্থায়িত্ব—সবকিছুই আরও কঠিন হয়ে যায়।
তবে রেকর্ড তৈরির পর রোবটটির দৌড়ের শেষটাও বেশ নাটকীয় ছিল। ফিনিশ লাইনে গিয়ে একটি নরম বাধায় ধাক্কা মেরে সেটি পড়ে যায়। তার কোমরের অংশ থেকে স্পার্কও বের হতে দেখা যায়।
ডেনিস হংয়ের মতে, এই পড়ে যাওয়ার ঘটনাই আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন সামনে আনে। রোবট কি নিরাপদে চলতে এবং থামতে পারে? হঠাৎ সামনে কোনও বাধা চলে এলে সেটি কি তা বুঝতে পারে? ভুল হলে কি নিজেকে সামলে আবার কাজ চালিয়ে যেতে পারে? ভবিষ্যতে রোবটকে বাস্তব জীবনে আরও কার্যকর করে তুলতে এই ক্ষমতাগুলিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
চিনের সরকারি সংবাদপত্র People's Daily সোমবার জানিয়েছে, ‘হাউসকিপার’ এবং ‘কেয়ারগিভার’ রোবট এখনও পরীক্ষামূলক এবং যাচাইয়ের পর্যায়ে রয়েছে। তবে এই ধরনের চ্যালেঞ্জই বর্তমানে রোবোটিক্স প্রযুক্তির উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। চিনের রোবোটিক্স শিল্প ক্রমশ আরও উন্নত মানের প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।