যানজট থেকে মুক্তি দিতে আসছে ফ্লাইং কার, টেসলাকে পিছনে ফেলতে পারে এই চিনা সংস্থা
Xpeng Flying Car: টেসলা ফ্লাইং কার-বাজারে আনার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ৷ তার আগেই ফ্লাইং কার লঞ্চ করতে পারে এক্সপ্যাঙ্গ ৷
Published : November 5, 2025 at 10:48 AM IST
হায়দরাবাদ: যানজটের সমস্যা থেকে এবার মুক্তি পেতে পারেন ৷ দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় জ্যামে আটকে থেকে বিরক্ত হতে হবে না ৷ কারণ খুব শীঘ্রই বাজারে আসতে পারে উড়ন্ত গাড়ি (Flying Car) ৷ চিনের একটি সংস্থা ইতিমধ্যে ওই গাড়ির পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি (Trial Production) করতে শুরু করে দিয়েছে ৷ এলন মাস্কের সংস্থা টেসলা এবং আরও কয়েকটি সংস্থা ইতিমধ্যে ফ্লাইং কার লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে ৷ কিন্তু তার আগেই চিনের সংস্থাটি ট্রায়াল প্রডাকশন শুরু করে দিয়েছে ৷ সংস্থাটির নাম এক্সপ্যাঙ্গ (Xpeng) ৷
জ়িনহুয়া সংবাদ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, নেক্সট জেনারেশন মাস ট্রান্সপোর্ট হিসেবেই ফ্লাইং কার লঞ্চ করবে এক্সপ্যাঙ্গ ৷ চিনের গুয়াংডং প্রভিন্সের গুয়াংজউ জেলায় রয়েছে এক্সপ্য়াঙ্গের 1 লাখ 20 হাজার স্কয়ার মিটারের একটি গাড়ি প্রস্তুতকারী প্ল্য়ান্ট৷ সেখানেই তৈরি করা হচ্ছে ফ্লাইং কার-এর ডিটাচেবল ইলেকট্রিক এয়ারক্রাফ্ট ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে ল্য়ান্ড এয়ারক্রাফ্ট ক্যারিয়ার ৷ এর মাধ্য়মেই ফ্লাইং কার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারবে ৷
প্রাথমিকভাবে 5000 ল্যান্ড এয়ারক্রাফ্ট ক্যারিয়ার তৈরি করলেও ওই প্ল্যান্ট বছরে সর্বাধিক 10 হাজার ডিটাচেবল ক্যারিয়ার তৈরি করতে সক্ষম ৷ কারখানাটি প্রযুক্তির দিকে এতটাই উন্নত করা হয়েছে যে প্রতি 30 মিনিটে একটি করে ল্যান্ড এয়ারক্রাফ্ট ক্যারিয়ার অ্যাসেম্বল করা সম্ভব ৷
এদিকে টেসলাও তাদের ফ্লাইং কার-বাজারে আনার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ৷ সম্প্রতি আমেরিকার টিভি চ্যানেল Fox-এ একটি সাক্ষাৎকারে এলন মাস্ক জানিয়েছিলেন, কয়েকমাসের মধ্যেই বাজারে লঞ্চ করবে টেসলার ফ্লাইং কার ৷ যদিও টেসলা ফ্লাইং কার-এর প্রযুক্তি সম্পর্কে মুখ খোলেননি তিনি ৷ তবে একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল, " এই গাড়ি তৈরি করতে আমরা বেশ কিছু মজার মজার প্রযুক্তি ব্য়বহার করেছি ৷ আমাদের প্রধান লক্ষ্য সব প্রযুক্তি যেন সঠিকভাবে কাজ করে ৷"
টেসলার পাশাপাশি অ্য়ালেফ এয়ারোনটিক্স নামে অপর একটি US কোম্পানি ইতিমধ্যে ফ্লাইং কার এর একটি ডেমো প্রকাশ করেছে ৷ তবে বাণিজ্য়িকভাবে গাড়ি প্রস্তুত করতে তাদের আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে জানানো হয়েছে ৷
চিনা সংস্থা এক্সপ্য়াঙ্গের তরফে জানানো হয়েছে, তারা যে ফ্লাইং কার তৈরি করছে তার দুটি অংশ থাকবে৷ প্রথম অংশটির নাম মাদারশিপ ৷ যেখানে 6টি চাকা যুক্ত করা থাকবে৷ এবং অপর ডিটাচেবল অংশটির নাম ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল টেক অফ এবং ল্য়ান্ডিং এয়ারক্রাফ্ট ৷ 2026 সাল থেকেই বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি শুরু হবে ৷ এর গাড়িতে ম্য়ানুয়াল এবং অটোমেটিক মোড থাকবে ৷ অটোমেটিক মোডে ওয়ান টাচ স্মার্ট রুট প্ল্য়ানিং, ওয়ান টাচ টেক অফ, ল্য়ান্ডিং-এর সুবিধা থাকবে ৷ এছাড়াও সাধারণ রাস্তাতেও অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবে গাড়িটি ৷