বরফের থেকেও ঠান্ডা ! সত্যেন্দ্রনাথ বসুর দেখানো পথে স্পেস স্টেশনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তৈরিতে বড়সড় সাফল্য চিনের
1920-এর দশকে পদার্থবিদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এই বিশেষ পদার্থের অবস্থার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।
Published : November 11, 2026 at 9:00 PM IST
হায়দরাবাদ: মহাকাশ গবেষণা ও কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার জগতে বড়সড় সাফল্য পেল চিন। সেখানকার Tiangong স্পেস স্টেশনে বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৷ পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এত কম তাপমাত্রা এই প্রথম ৷ গবেষণাগারের পরীক্ষায় তাপমাত্রা নামিয়ে আনা হয়েছে মাত্র 9.7 পিকোকেলভিনে (pK)। অর্থাৎ পরম শূন্য তাপমাত্রার (Absolute Zero) থেকে দশ ট্রিলিয়ন ভাগেরও কম। এই সাফল্যের ফলে মহাকাশে অতি শীতল পরমাণু ব্যবহার করে মৌলিক পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন রহস্য অনুসন্ধানের নতুন পথ খুলতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা।
‘Science’ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় এই পরীক্ষার কথা জানানো হয়েছে। চিনের মহাকাশ স্টেশনে থাকা একটি স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষামূলক মডিউলের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে Bose-Einstein Condensate (BEC)। আগের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ডের তুলনায় এই পরীক্ষায় তাপমাত্রা প্রায় চার গুণ কমানো সম্ভব হয়েছে।
Bose-Einstein Condensate কী?
1920-এর দশকে পদার্থবিদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এই বিশেষ পদার্থের অবস্থার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তবে পরীক্ষাগারে প্রথম BEC তৈরি করতে বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা করতে হয় প্রায় 71 বছর। 1995 সালে দুটি গবেষক দল স্বাধীনভাবে Rubidium-87 এবং Sodium-23 পরমাণু ব্যবহার করে এই বিশেষ অবস্থা তৈরি করেন। লেজার কুলিং ও ম্যাগনেটিক ট্র্যাপিং প্রযুক্তির সাহায্যে সম্ভব হয়েছিল সেই পরীক্ষা। এই গবেষণার জন্য 2001 সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।
পরবর্তী সময়ে Atom Chip প্রযুক্তির সাহায্যে BEC তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আরও ছোট করা সম্ভব হয়। মাইক্রোচিপের মধ্যেই পরমাণু আটকে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা যায়।
কীভাবে ভাঙল তাপমাত্রার রেকর্ড?
পৃথিবীতে সাধারণত পরমাণুগুলিকে প্রায় 100 ন্যানোকেলভিন (nK) তাপমাত্রা পর্যন্ত ঠান্ডা করা সম্ভব হয়েছিল। আরও কম তাপমাত্রায় পৌঁছতে বিজ্ঞানীদের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব থেকে পরমাণুগুলিকে দূরে সরানোর প্রয়োজন হয়। কারণ মাধ্যাকর্ষণ পরমাণুগুলিকে আটকে রাখা তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের দিকে ঠেলে দেয়, যার ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে।
এই সমস্যা কাটাতে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষায় Atom Chip-কে উঁচু টাওয়ার থেকে ফেলে এবং সাবঅরবিটাল রকেটে পাঠিয়ে প্রায় শূন্য মাধ্যাকর্ষণ পরিস্থিতি তৈরি করেন। 2018 সালে NASA আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) পাঠায় স্বয়ংক্রিয় Cold Atom Laboratory। 2020 সালে সেখানে Rubidium পরমাণু ব্যবহার করে 52 পিকোকেলভিন তাপমাত্রার BEC তৈরি করা হয়।
এর দু’বছর পরে চিনও নিজেদের মহাকাশ স্টেশনে একই ধরনের একটি পরীক্ষামূলক মডিউল পাঠায়। এর নাম Cold Atom Physics Rack (CAPR)। তবে এতে Atom Chip-এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে দুটি পরস্পরের ভিতরে থাকা Optical Dipole Trap। দুটি লেজার রশ্মির তীব্র সংযোগস্থলে তৈরি হওয়া বিশেষ ক্ষেত্র পরমাণুগুলিকে আটকে রাখতে সাহায্য করে।
প্রথমে প্রায় 5 ওয়াট ক্ষমতার লেজার ব্যবহার করে 54 মাইক্রোমিটার চওড়া একটি ট্র্যাপে প্রায় 20 লক্ষ Rubidium পরমাণুকে আটকে রাখা হয়। এরপর লেজারের ক্ষমতা কমিয়ে 0.2 মিলিওয়াট করা হলে বেশি শক্তিসম্পন্ন পরমাণুগুলি বেরিয়ে যায়। ফলে অবশিষ্ট প্রায় 20 হাজার পরমাণুর তাপমাত্রা নেমে আসে 3 ন্যানোকেলভিনে।
এরপর পরমাণুগুলিকে 124 মাইক্রোমিটার চওড়া আরও বড় ট্র্যাপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গবেষক ও পেকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ Xuzong Chen-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই প্রসারণের ফলে পরমাণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার প্রভাব অনেকটা কমে যায় এবং তাপমাত্রা আরও হ্রাস পায়।
কোয়ান্টাম গবেষণায় খুলতে পারে নতুন দিগন্ত
অতি শীতল পরমাণু তৈরির লক্ষ্য শুধু তাপমাত্রার রেকর্ড গড়া নয়। তাপমাত্রা যত কমে, পরমাণুর মেঘ তত ধীরে প্রসারিত হয়। ফলে কোয়ান্টাম জগতের বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করার জন্য বিজ্ঞানীরা আরও বেশি সময় পান।
গবেষকদের মতে, মহাকাশে এই ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যতে উন্নত Atom Interferometry প্রযুক্তির পথ প্রশস্ত হতে পারে। অতি শীতল পরমাণু ব্যবহার করে আইনস্টাইনের Equivalence Principle আরও নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করা, মহাবিশ্বের মৌলিক শক্তিগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং পৃথিবীর পরীক্ষাগারে তৈরি করা কঠিন এমন বিশেষ কোয়ান্টাম অবস্থা অনুকরণ করার সুযোগ তৈরি হতে পারে।
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