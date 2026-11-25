চিনা রকেটে চড়ে মহাকাশে গেলেন প্রথম পাক নভোচারী
চিনের তরফে এটাই প্রথম একটি মহাকাশ অভিযান যেখানে ভিন দেশের নাগরিক স্থান পেয়েছেন । এই বিষয়ে চিন ও পাকিস্তান কী জানিয়েছে ? পড়ুন
Published : November 25, 2026 at 2:16 PM IST
হায়দরাবাদ : বুধবার মহাকাশে 3 নভোচারী পাঠাল চিন । তাঁদের মধ্যে 2 জন চিনা নাগরিক এবং একজন পাকিস্তানি । Shenzhou 24 এর মাধ্যমে তাঁরা মহাকাশে পৌঁছন । এবং সেখানে ইতিমধ্যে রয়েছেন Shenzhou 23-র অভিযাত্রীরা । তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সদ্য মহাকাশে যাওয়া তিন সদস্য ।
যে 2 চিনা মহাকাশচারী মহাকাশে পৌঁছেছেন তাঁরা হলেন 51বছর বয়সী ট্যাং হংবো (Tang Hongb) এবং 39 বছর বয়সী উ ই (Wu Yi) এবং পাকিস্তানের মহাকাশচারীর নাম মহম্মদ জিসান আলি । তাঁর বয়স 40 বছর । জিউকুয়ান স্যাটেলাইট লঞ্চ সেন্টার (Jiuquan Satellite Launch Center) থেকে বুধবার সকালে তাঁরা ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে মহাকাশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন । সফলভাবেই রকেটের সঙ্গে মূল ক্যাপসুলটি বিচ্ছিন্ন হয় এবং সঠিক কক্ষপথে প্রবেশ করে । এরপর সফলভাবেই তাঁরা প্রত্যেকে স্পেস স্টেশনে প্রবেশ করে । এবং সেখানেই আগে থেকেই থাকা Shenzhou 23 mission-এর তিন সদস্যের সঙ্গে দেখা করে ছবি তোলেন ।
চিনের তরফে এটাই প্রথম একটি মহাকাশ অভিযান যেখানে ভিন দেশের নাগরিক স্থান পেয়েছেন । এবং তাঁকে নিয়েই মহাকাশে পৌঁছেছে চিনের মহাকাশযান । ফলে এই মিশনটি দ্বিপাক্ষিক সু-সম্পর্কের একটি আদর্শ প্রমাণ হিসেবে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
মহাকাশযানটি যখন ভূপৃষ্ঠ ছাড়ে সেই সময় দুই দেশের প্রচুর নাগরিক লঞ্চ প্যাড সংলগ্ন স্থানীয় এলাকায় ভিড় করেছিলেন । পাকিস্তানি নাগরিকরা সেই সময় 'গড ইজ গ্রেট' বলে চিৎকার করতে শুরু করেন । পাশাপাশি পাকিস্তান ও চিন সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হোক বলেও নিজেদের মত ব্যক্ত করেন ।
সংবাদসংস্থা AP-জানিয়েছে, সফলভাবে উৎক্ষেপনের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি এবং চিনা প্রেসিডেন্ট শি-জিনপিং উভয় দেশকে শুভেচ্ছা জানান । এই বিষয়ে চিনের সরকারি টেলিভিশন CCTV এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, প্রসিডেন্ট শি-জিনপিং চিনের স্পেস স্টেশনটিকে নৌকার (Boat) এর সঙ্গে তুলনা করেছেন । তিনি জানিয়েছেন, ওই স্পেস স্টেশনটি শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার জন্য । পাশাপাশি অন্য দেশের সঙ্গেও সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহযোগিতা করা হবে ।
Shenzhou-24 astronauts board spacecraft ahead of launch #Shenzhou24 https://t.co/zeYPM8zyDb https://t.co/qzFtUHY0NM— CCTV+ (@CCTV_Plus) November 24, 2026
অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সফল এই উৎক্ষেপণের পর দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন । তাঁর কথায় এই অভিযান দেশের জন্য গর্ব এবং পাকিস্তানের যুবদের উৎসাহ দেবে । এই প্রসঙ্গে তিনি X হ্যান্ডেলে একটি টুইটে লেখেন, "এটি একজন সাধারণ মহাকাশচারীর মহাকাশ যাত্রা নয় । 240 মিলিয়ন পাকিস্তানির মহাকাশ যাত্রা ।"
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