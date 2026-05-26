জলের দরে বেস্ট AC লঞ্চ করল এই সংস্থা ! ছোট রুমের জন্য হতে পারে বেস্ট অপশন
স্টুডিও AC টির মডেল নাম দেওয়া হয়েছে AC 5000 2026 ৷ 0.5 টনের 3 স্টার বিশিষ্ট এটি একটি উইন্ডো AC ৷
Published : May 26, 2026 at 4:36 PM IST
হায়দরাবাদ : পড়াশোনার জন্য একটা ছোট ঘর, অথবা অফিসের ছোট্ট কেবিনের জন্য একটি AC বসাবেন ভাবছেন ? কিন্তু অতিরিক্ত দামের জন্য পিছিয়ে আসছেন ? সেই চিন্তার দিন এবার শেষ ৷ কারণ দিল্লির সংস্থা Oakter লঞ্চ করল বাজেট ফ্রেন্ডলি একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ৷ সংস্থার তরফে এটিকে বলা হচ্ছে স্টুডিও AC ৷
এই স্টুডিও AC টির মডেল নাম দেওয়া হয়েছে AC 5000 2026 ৷ 0.5 টনের 3 স্টার বিশিষ্ট এটি একটি উইন্ডো AC ৷ অর্থাৎ এই যন্ত্রটি মূলত ছোটো আয়তন বিশিষ্ট ঘরের জন্য পারফেক্ট হতে পারে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ছোট অফিস চালান অথবা বাড়িতে কোনও ছোট স্টাডি রুম রয়েছে তাঁরা এই AC ইনস্টল করতে পারেন ৷
এর পাশাপাশি এই ACটি Plug And Play ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ, 1 টন বা তার থেকে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন AC ইনস্টল করার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ সঠিক রাখার জন্য আলাদাভাবে অয়ারিং করতে হয় ৷ 16 অ্য়াম্পিয়ার সকেট ব্যবহার করা হয় ৷ কিন্তু এই AC র ক্ষেত্রে কোনও অয়ারিং আলাদাভাবে করতে হবে না ৷ বাড়িতে সাধারণভাবে যে অয়ারিং থাকে সেই অয়ারিং দিয়েই চালানো যাবে এই AC ৷
Oakter AC তে দেওয়া হয়েছে একটি 1200VA ওয়েভ ইনভার্টার ৷ এর ফলে দীর্ঘসময় বা বারবার বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হলেও AC-র ঠান্ডা হাওয়া পাওয়া সম্ভব ৷
এই সংস্থার 2025 মডেলের AC গুলিতে ইনভার্টার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হত না ৷ 2026 মডেল থেকে ইনভার্টার প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, এর ফলে পাওয়ার কাট হলেও ঠান্ডা হাওয়া পাওয়া সম্ভব হবে ৷ পাশাপাশি সাধারণ চিরাচরিত AC তে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয় এই AC-তে বিদ্যুৎ খরচের পরিমাণ কম হবে ৷ সংস্থার দেওয়া হিসেব অনুযায়ী এই AC তে প্রতি ঘণ্টায় 4 টাকার বিদ্যুৎ খরচ হবে ৷
এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রটির ওজন 22 কেজি ৷ সাধারণ চিরাচরিত ট্রাডিশনাল AC-র থেকে প্রায় 30 শতাংশ ওজন কম এই যন্ত্রটির ৷ যে সব ঘর সাধারণত 75 স্ক্যয়ার ফিটের কম সেই সব রুমের জন্য এই ACটি পারফেক্ট অপশন হতে পারে ৷ এর সঙ্গে দেওয়া হবে একটি পাতলা রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস ৷ এছাড়াও এবং দেওয়ালে সেট করার জন্য একটি প্রেম ৷ একবছরের ওয়ারেন্টি এবং তারসঙ্গে পাঁচ বছরের কমপ্রেসার ওয়ারেন্টি দেওয়ার ঘোষণা করেছে সংস্থাটি ৷
একাধিক উন্নত ফিচার্সের পর এই AC টির দামও নাগালের মধ্যে ৷ মাত্র 14499 টাকায় পাবেন এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রটি ৷ তবে এর সঙ্গে যুক্ত হবে ট্যাক্স ৷