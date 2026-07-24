ETV Bharat / technology

স্বাস্থ্য় কেমন রয়েছে, এবার জানাবে ChatGPT ; লঞ্চ হল নতুন ফিচার

OpenAI স্পষ্ট করে জানিয়েছে, Health ফিচার কোনওভাবেই চিকিৎসক বা পেশাদার চিকিৎসা পরিষেবার বিকল্প নয়।

Representational Image
প্রতীকী ছবি (ছবি - AP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও ব্যক্তিগত ও তথ্যভিত্তিক করে তুলতে ChatGPT-তে নতুন 'Health' ফিচার চালু করল OpenAI। আপাতত এই সুবিধা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 18 বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হয়েছে। সংস্থার দাবি, এই নতুন ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজেদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য নিরাপদভাবে ChatGPT-এর সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন, ফলে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশ্নের আরও প্রাসঙ্গিক ও ব্যক্তিগত উত্তর পাওয়া সম্ভব হবে।

OpenAI জানিয়েছে, নতুন Health ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা চাইলে Apple Health, মেডিক্যাল রেকর্ড, One Medical এবং Function Health-এর মতো পরিষেবার তথ্য ChatGPT-এর সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারবেন। এছাড়া Apple Health-এর মাধ্যমে যুক্ত থাকা বিভিন্ন ফিটনেস, ওয়্যারেবল ও স্বাস্থ্য অ্যাপের তথ্যও ব্যবহার করা যাবে। এই তথ্যের ভিত্তিতে ChatGPT স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

সংস্থার মতে, অনেক সময় ব্যবহারকারীদের ল্যাব রিপোর্ট, চিকিৎসকের নোট, আগের পরীক্ষার ফলাফল বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য বারবার আপলোড করতে হয়। নতুন Health ফিচারের ফলে সেই ঝামেলা অনেকটাই কমবে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবহারকারী চাইলে নতুন পরীক্ষার ফল আগের রিপোর্টের সঙ্গে তুলনা করতে পারবেন, শেষবার চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করার পর কী কী পরিবর্তন হয়েছে তার সারাংশ জানতে পারবেন কিংবা ঘুম, শরীরচর্চা ও দৈনন্দিন শারীরিক কার্যকলাপের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক সম্পর্কেও প্রশ্ন করতে পারবেন।

OpenAI স্পষ্ট করে জানিয়েছে, Health ফিচার কোনওভাবেই চিকিৎসক বা পেশাদার চিকিৎসা পরিষেবার বিকল্প নয়। এটি শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য বুঝতে, এবং চিকিৎসকের সঙ্গে আরও ফলপ্রসূ আলোচনা করতে সহায়তা করবে। কোনও রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা বা জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে OpenAI। সংস্থার দাবি, Health-এর মাধ্যমে সংযুক্ত মেডিক্যাল রেকর্ড, Apple Health-এর তথ্য এবং সেই তথ্য ব্যবহার করে হওয়া কথোপকথন AI মডেল প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হবে না। এছাড়া এই তথ্য বিজ্ঞাপন দেখানোর উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হবে না। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সুরক্ষিত রাখতে অতিরিক্ত এনক্রিপশন এবং একাধিক নিরাপত্তা স্তর ব্যবহার করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে সংস্থা।

OpenAI জানিয়েছে, নতুন Health ফিচার Free, Go, Plus এবং Pro— সব ধরনের ChatGPT অ্যাকাউন্টের যোগ্য মার্কিন ব্যবহারকারীদের জন্য ধাপে ধাপে চালু করা হচ্ছে। বর্তমানে এটি Web এবং iOS প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ। ব্যবহারকারীরা ChatGPT-এর সাইডবারে থাকা Health অপশনে গিয়ে নিজেদের স্বাস্থ্য তথ্য সংযুক্ত করতে পারবেন।

সংস্থার দাবি, প্রতি সপ্তাহে 30 কোটিরও বেশি মানুষ ChatGPT-তে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন করেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই Health ফিচার তৈরি করা হয়েছে, যাতে ব্যবহারকারীরা নিজেদের স্বাস্থ্য তথ্য আরও সহজে বুঝতে পারেন এবং চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে আরও প্রস্তুত থাকতে পারেন।

Read More - 2027 সালে ফোনের দাম কমতে পারে ? চিপ ঘাটতির মাঝেই প্রকাশ্যে বড় খবর

TAGGED:

CHATGPT HEALTH
HOW CHATGPT HEALTH WORKS
CHATGPT HEALTH AVAILABILITY
OPENAI
CHATGPT VOICE ON DESKTOP APP

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.