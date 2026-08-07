তুলে দেওয়া হল ঊর্ধ্বসীমা, ফ্রি ব্যবহারকারীরা যত ইচ্ছা চ্যাট করতে পারবেন ChatGPT-র সঙ্গে

তুলে দেওয়া হল ঊর্ধ্বসীমা, ফ্রি ব্যবহারকারীরা যত ইচ্ছা চ্যাট করতে পারবেন ChatGPT-র সঙ্গে
এতদিন পর্যন্ত ফ্রি ও Go টিয়ার ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট সংখ্যক চ্যাট করতে পারতেন ৷ কিন্তু এবার সেই সীমারেখা তুলে দেওয়া হয়েছে ৷
Published : August 7, 2026 at 8:25 PM IST
হায়দরাবাদ : একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট ঘোষণা করল অন্যতম পরিচিত AI এজেন্ট ChatGPT-র মূল সংস্থা OpenAI ৷ পেইড এবং ফ্রি ব্যবহারকারীদের জন্যই এই আপডেট কার্যকরী হবে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এবার থেকে ব্যবহারকারীরা যত খুশি চ্যাট করতে পারবেন এই AI এজেন্টের সঙ্গে ৷
এতদিন পর্যন্ত ফ্রি ও Go টিয়ার ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট সংখ্যক চ্যাট করতে পারতেন ৷ কিন্তু এবার সেই সীমারেখা তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার লেটেস্ট মডেল GPT 5.6 Luna মডেলের সঙ্গে চ্যাট করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এর ফলে প্রতি সপ্তাহে এক বিলিয়ন ব্যবহারকারী উপকৃত হবেন বলে মনে করছে সংস্থাটি ৷
We’re making better intelligence easier to access in ChatGPT for everyone:— OpenAI (@OpenAI) August 6, 2026
- GPT-5.6 Sol now powers both Instant and deep reasoning for Plus & Pro users, delivering more factual, focused responses.
- Free & Go users get unlimited text chats with GPT-5.6 Luna starting tomorrow. pic.twitter.com/JXhmj5GLTH
ফ্রি ও Go টিয়ার ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট সংখ্যক চ্যাটের সীমারেখা পেরিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হতো ৷ অথবা পেইড সাবস্ক্রিপশন নেওয়া আবশ্যিক ছিল ৷ কিন্তু এবার থেকে ব্যবহারকারীরা যত ইচ্ছা চ্যাট করতে পারবেন ৷
Open AI জানিয়েছে, এখনও অনেক ব্যবহারকারী GPT 5.6 Luna মডেলটি ব্যবহার করতে পারছেন না ৷ বদলে GPT 5.5 মডেলই ব্যবহার করছেন তাঁরা ৷ কিন্তু আগামী সপ্তাহ থেকে Luna 5.6 Luna মডেলটি ডিফল্ট মডেল হিসেবেই কাজ করবে ৷
মডেল আপগ্রেডেশনের পাশাপাশি এই টিয়ারগুলিতে আর ফেস রেট লিমিট থাকবে না ৷ ফলে কোনও বাধা ছাড়া ছাড়াই দীর্ঘ সময় ধরে চ্য়াট করা সম্ভব ৷ এই আপডেটে একটি থিঙ্ক বাটন দেওয়া হয়েছে ৷ এই বাটনের মাধ্যমে কোন বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা করতে পারবে মডেল ৷ মূলত কোনও কমপ্লেক্স সলভের ক্ষেত্রে এই বাটনটি কাজে দেবে বলে সংস্থার দাবি ৷
এদিকে টেক্স চ্যাট লিমিট তুলে দেওয়া হলেও ফাইল আপলোডের সংখ্যা, ইমেজ জেনারেশন এবং ভয়েস চ্যাটের ঊর্ধ্বসীমায় কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷
নতুন এই আপডেটটি ওয়েব, মোবাইল ও অ্যাপে সংযুক্ত করা হয়েছে ৷ OpenAI জানিয়েছে এই পরিবর্তন শুধুমাত্র রেগুলার চ্যাট এক্সপিরিয়েন্সে সংযুক্ত করা হয়েছে ৷ GPT 5.6 Sol মডেলে কোনও প্রভাব পড়বে না ৷
আজ অর্থাৎ 7 অগাস্ট থেকেই GPT-5.6 Sol মডেলটি রোল আউট করতে শুরু করেছে ৷ Plus ও Pro ব্যবহারকারীরা এই প্ল্যানটির সুবিধা পাবেন ৷ এর ফলে একটা মডেলের মধ্যেই ক্রিয়েশন ও থিঙ্কিং রেসপন্স পাওয়া যাবে ৷