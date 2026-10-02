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নতুন ডিজাইনের পোশাকে কি আপনাকে মানাবে ? জানিয়ে দেবে ChatGPT-র নয়া ফিচার

OpenAI লঞ্চ করেছে তাদের লেটেস্ট ChatGPT Images 2.5 মডেল । নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কোনও একটি পোশাক নিজেদের শরীরের সঙ্গে ভার্চুয়ালি ট্রায়াল দিতে পারবেন।

ChatGPT
ChatGPT-র নয়া ফিচার (ছবি - IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2026 at 7:35 PM IST

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হায়দরাবাদ : শপিং এক্সপিরিয়েন্স আরও উন্নত করতে নতুন একটি ফিচার চালু করতে চলেছে AI এজেন্ট ChatGPT । এবার থেকে অনলাইন শপিংয়ের আগে ব্য়বহারকারীরা ভার্চুয়ালি সেই পোশাক ট্রায়াল দিতে পারবেন । এবং নিজের একটি ডিজিট্যাল ভার্সনের সঙ্গে এই ট্রায়াল চালাতে পারবেন তাঁরা ।

OpenAI লঞ্চ করেছে তাদের লেটেস্ট ChatGPT Images 2.5 মডেল । নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কোনও একটি পোশাক নিজেদের শরীরের সঙ্গে ভার্চুয়ালি ট্রায়াল দিতে পারবেন । যেকোনও ধরনের পোশাকই ব্যবহারকারী ট্রাই করতে পারবেন ।

কীভাবে কাজ করবে এই ফিচারটি ?

ধরে নিন আপনি কোনও একটি বিশেষ ধরনের ট্রেন্ডি পোশাক কিনতে চান । কিন্তু বুঝে উঠচে পারছেন না ওই পোশাকটি আপনার জন্য বেস্ট চয়েস হবে কিনা । এক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে একটি সেলফি অথবা ফুল-সাইজ ফটো আপলোড করতে হবে । এবং তারপর নির্দিষ্ট স্টাইলের পোশাক বিবরণ দিলেই ফিডে থাকা সেই সংক্রান্ত পোশাক থেকে আপনি বেছে নিতে পারেন পছন্দের ড্রেস । এবং ভার্চুয়ালি ট্রায়াল দিতে পারবেন । বুঝতে পারবেন ওই পোশাক আপনার জন্য বেস্ট অপশন হবে কি না ।

এছাড়াও নতুন আরেকটি অপশন ‘Favorites’-এর মাধ্যমে অ্যাপে খুঁজে পাওয়া পছন্দের পোশাক একটি লাইব্রেরিতে সেভ করে রাখা যাবে। পরে চাইলে আবার সেই পোশাকগুলিতে ফিরে যাওয়া যাবে। কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে, এই পণ্যগুলি ব্যবহারকারীর ট্রাই-অন করা ছবিগুলির সঙ্গেও সেভ থাকবে।

OpenAI জানিয়েছে, আরও বিভিন্ন উপায়েও ChatGPT ব্যবহারকারীদের শপিংয়ে সাহায্য করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যে ধরনের স্টাইল বা লুক চেষ্টা করতে চান, সেটি ChatGPT-কে জানাতে পারেন। এরপর সেই লুক সম্পূর্ণ করতে প্রয়োজনীয় পোশাক বা অন্যান্য জিনিস খুঁজে দিতে বলতে পারেন। আবার, কোনও সেলিব্রিটির পোশাকের ছবি আপলোড করে সেই ছবিতে তাঁরা যে জিনিসগুলি পরেছেন, সেগুলি কেনার জন্য কোথায় পাওয়া যাচ্ছে তা খুঁজে দিতে ChatGPT-কে বলতে পারেন।

দুটি ফিচারের উপর বেশ কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছে OpenAI । যেখানে দেখা গেছে, ভার্চুয়ালি পোশাক ট্রায়ালের ছবি । একাধিক অপশন দেওয়া হয়েছে সেখানে । ব্যবহারকারীরা নিজেদের সুবিধা মতো অপশন ট্রাই করতে পারেন । অন্যদিকে ফেভারিট অপশনে ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দের পোশাক সেভ করে রাখতে পারেন ।

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