আরও নিঁখুত ও সুন্দর, ছবি তৈরির জন্য নতুন AI মডেল আনল ChatGPT
ChatGPT 1.5 : সংস্থার তরফে সম্প্রতি একটি পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে নতুন এই মডেলটি সম্পর্কে জানানো হয়েছে ৷
Published : December 17, 2025 at 3:56 PM IST
হায়দরাবাদ : ইমেজ জেনারেশনের জন্য ফ্ল্য়াগশিপ Ai মডেল লঞ্চ করল ChatGPT ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে GPT 1.5 মডেল দিয়ে অতি দ্রুত ইমেজ জেনারেট করা সম্ভব ৷ এবং Google Nano Banana র সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে বলেও দাবি এই সংস্থার ৷ ChatGPT -র বিশ্বব্যাপী সব ব্যবহারকারীরা এই নতুন টুল ব্য়বহার করতে পারবেন ৷ এর পাশাপাশি প্রম্পট অনুযায়ী নিখুঁত এডিটিংও করতে সক্ষম এই মডেলটি ৷
সংস্থার তরফে সম্প্রতি একটি পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে নতুন এই মডেলটি সম্পর্কে জানানো হয়েছে ৷ বলা হয়েছে নতুন এই মডেলটি, "A creative studio in your pocket." ব্যবহারকারীরা প্রিসেট ফিল্টার ব্যবহার করতে পারবেন, ট্রেন্ডিং প্রম্পট এবং স্টাইল সাজেশনও ব্যবহার করতে পারবেন ৷
OpenAI এর CEO একটি অ্য়াপ্লিকেশনে লিখেছেন, কোনও ছবি তৈরি করা এবং এডিটিং দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্দতির কাজ ৷ এই ভিজ্যুয়াল তৈরির জন্য একটি স্পেস প্রয়োজন ৷"
এই মডেলটির মধ্যে অ্য়াডিং, রিমুভিং, কোম্বাইনিং এবং ট্রান্সপোজিং -এর কাজকর্ম অন্য মাত্রায় পৌঁছে যাবে ৷ এছাড়াও কোনও স্ক্রাচ ও অন্য ছবি থেকেও কোনও ক্লিয়ার ছবি তৈরি করতে পারবে নতুন এই মডেলটি ৷ তবে সবকিছু ছাড়াও এই মডেলটির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ফিচার এটার স্পিড ৷ OpenAI জানিয়েছে আগের মডেলগুলির তুলনায় এই মডেলটি চারগুন বেশি দ্রুততার সঙ্গে ছবি জেনারেট করতে পারবে ৷
OpenAI চ্যাটজিপিটির মধ্যে একটি ডেডিকেটেড ইমেজ ইন্টারফেসও যোগ করেছে। এটি মূলত ইমেজ জেনারেশনকে সাধারণ চ্যাট ইন্টারেক্সনকে আলাদা করবে ৷ পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের ভিজ্যুয়াল আইডিয়া জেনারেট করার জন্য একটি ডেডিকেটেড ইন্টারফেস তৈরি করেছে । এই ইন্টারফেসটি অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের সাইডবার থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে । ব্যবহারকারীরা একসঙ্গে একাধিক প্রিসেট ফিল্টার খুঁজে পাবেন ৷
সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ৷ জানা গিয়েছিল, ভয়ঙ্কর চাপের মুখোমুখি শ্যাম অল্টম্যানের (Sam Altman) এর সংস্থা ChatGPT ৷ কোনওভাবেই Google এর চ্যাটবট জেমিনাই এর সঙ্গে কার্যক্ষমতায় পেরে উঠতে পারছে না এই সংস্থাটি ৷ যার ফলে সংস্থার প্রতিটি কর্মীর কাছে কোড রেড (Code Red) সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং অল্টম্যান ৷ তারপরই নতুন এই মডেল লঞ্চ করা হল ৷