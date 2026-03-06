উত্তর পাওয়া যাবে আরও দ্রুত, বাড়বে উদ্ভাবনী ক্ষমতা ! নতুন 5.4 মডেল লঞ্চ করল ChatGPT

উত্তর পাওয়া যাবে আরও দ্রুত, বাড়বে উদ্ভাবনী ক্ষমতা ! নতুন 5.4 মডেল লঞ্চ করল ChatGPT
Published : March 6, 2026 at 4:45 PM IST
হায়দরাবাদ : OpenAI রিলিজ করল তাদের লেটেস্ট GPT-5.4 AI মডেল ৷ এই মডেলটিতে উদ্ভাবনী (Agentic) ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে দাবি সংস্থার ৷ এর সঙ্গে কম্পিউটার ব্যবহারের দক্ষতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ এর আগে GPT 5.3 লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ যেটি মূলত কোডেক্স প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত কোড লিখতে ব্যবহার করা হয় ৷ নতুন যে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM) 5.4 রিলিজ করা হয়েছে সেটি চ্যাটজিপিটি এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসের জন্য রিলিজ করা হয়েছে ৷
এই সংক্রান্ত একটি পোস্ট করা হয়েছে OpenAI এর তরফে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, নতুন 5.4 মডেলটি কোডেক্স, API এবং ChatGPT র জন্য ব্যবহার করা যাবে ৷ ChatGPT তে এই মডেলটি ব্যবহার করা হবে GPT 5.4 Thinking হিসেবে ৷ লঞ্চের প্রথম পর্বে ChatGPT Plus, Team এবং Pro সাবস্ক্রাইবাররা ব্যবহার করতে পারবেন ৷ তাদের ক্ষেত্রে আগে 5.2 মডেল ব্যবহারের সুযোগ ছিল ৷ বর্তমানে পুরনো ওই মডেলের পরিবর্তে 5.4 মডেল ব্যবহার করতে পারবেন ৷ অন্যদিকে 5.4 Pro মডেলটি শুধুমাত্র Pro এবং Enterprise ব্যবহারকারীরা ব্যবহারের সুযোগ পাবেন ৷
OpenAI বলেছে, 5.4 মডেলটি রিজনিং, কোডিং এবং অ্যাজেন্টিক ওয়ার্কফ্লোতে সহায়তা করবে ৷ কোডেক্স 5.3 প্ল্যাটফর্মে কোডিং করার ক্ষমতা রয়েছে এই মডেলটির ৷ এছাড়াও সাধারণ কাজকর্মও আরও ভালোভাবে করতে পারবে এই মডেলটি ৷ স্প্রেডশিট, প্রেজেন্টেশন এবং ডকুমেন্ট তৈরিতে আরও সুবিধা হবে ব্যবহারকারীদের ৷ OpenAI এই বিষয়ে জানিয়েছে কম্পিউটারের ভিজ্যুয়াল উপলব্ধি করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এই মডেলটি ৷
সুরক্ষার বিষয়ে বলতে হলে বলতেই হবে সাইবার নিরাপত্তা অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ সাইবার নিরাপত্তার জন্য যে সমস্ত প্যারামিটার থাকা দরকার তার সবকটিই রয়েছে এই মডেলে ৷ পাশাপাশি মনিটারিং সিস্টেমও রয়েছে ৷
নতুন এই মডেলটির স্কোরের বিচারে দেখা গিয়েছে, GPT 5.2 তে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং অ্যানালিসিসে স্কোর হয়েছিল 68.4 শতাংশ ৷ তা ChatGPT 5.4 এর ক্ষেত্রে স্কোর বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 87.3 শতাংশ ৷