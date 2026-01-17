ChatGPT-তেও হাজির হবে বিজ্ঞাপন, AI এজেন্টের সঙ্গে আপনার চ্যাট কি গোপন থাকবে ?
Published : January 17, 2026 at 5:26 PM IST
হায়দরাবাদ : ChatGPT তে চালু করা হল Ads ৷ অর্থাৎ এবার ChatGPT-র ব্যবহারকারীরা তাঁদের ফিডে বিজ্ঞাপন দেখতে পাবেন ৷ শুক্রবার চ্যাটজিপিটির তরফে নতুন এই আপডেট জানানো হয়েছে ৷ তবে এটি এখনই বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয়নি ৷ শ্যাম অল্টম্যানের সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে বিষয়টি আপাতত পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে ৷ সবকিছু সঠিকভাবে থাকলে খুব দ্রুত এই ফিচারটি চালু করা হবে ৷ তবে প্রাথমিকভাবে আমেরিকার ব্যবহারকারীরা Ad দেখতে পাবেন ৷ তারপর ধীরে ধীরে গোটা বিশ্বে সব ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছবে ChatGPT Ads ৷
ডিসেম্বর মাসে ChatGPT র প্রতিষ্ঠাতা শ্যাম অল্টম্যান তাঁর সংস্থার সমস্ত কর্মীদের কাছে 'কোড রেড' সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিলেন ৷ Gemini কে টক্কর দিতে নতুন ফিচার চালু করার দিকে জোর দিয়েছিলেন তিনি ৷ সেই সতর্কবার্তার 1 মাস পর নতুন এই আপডেট লঞ্চ হল ChatGPT-তে ৷
সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে চ্যাটজিপিটি ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে Ad চালু করার ভাবনাচিন্তা করছে ChatGPT ৷ তবে প্রাথমিকভাবে তা পরীক্ষামূলকভাবে থাকবে ৷ এবং Ads এ সফল হলে ধীরে ধীরে অন্য রিজিয়নেও এই ফিচারটি চালু করা হবে ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পাশাপাশি সংস্থার ব্লগ পোস্টেও সংস্থার তরফে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে এই ফিচারের নতুন পলিসিও জানানো হয়েছে ৷
তবে Ad চালানোর ক্ষেত্রে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে -
প্রথমত কোনও বিজ্ঞাপনের দ্বারা ChatGPT-র রেসপন্স প্রভাবিত হবে না ৷
- দ্বিতীয়ত অ্য়াড এবং ChatGPT-র রেসপন্স সবসময় আলাদা হিসেবে দেখানো হবে ৷
- তৃতীয়ত ইউজারের সঙ্গে চ্যাটজিপিটির কথাবার্তা কোনওভাবেই বিজ্ঞাপন দাতাদের সঙ্গে শেয়ার করা হবে না ৷
- চতুর্থত যাঁরা চ্যাটজিপিটি প্লাস বা পেইড ভার্সন ব্যবহার করেন তাঁদের কাছে অ্য়াড বা বিজ্ঞাপন পৌঁছবে না ৷
এর পাশাপাশি জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীরা নিজেদের ডেটা বা তথ্যের উপর সম্পূর্ণ কন্ট্রোল রাখতে পারবেন ৷ তবে কথপোকথন নয় এমন কিছু ডেটা গ্রহণ করতে পারে চ্যাটজিপিটি ৷ এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে অ্য়াড দেখানো হতে পারে ৷