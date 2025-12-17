আর শুধু চ্যাটবট না; iOS, Android কে টেক্কা দিতে OS লঞ্চ করবে ChatGPT
ChatGPT OS : স্যান ফ্রান্সিস্কোর এই AI জায়েন্ট এবার শুধু তাদের চ্য়াটবটকেই আপডেট করবে না ৷ তারা এবার একটি অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে ভাবনাচিন্তা চালাচ্ছে ৷
Published : December 17, 2025 at 10:01 AM IST
হায়দরাবাদ : এবার আর শুধু AI এজেন্ট নয় ৷ ChatGPT এবার নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করবে ৷ iOS, Windows বা Android এর মতো ChatGPT এবার অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করছে ৷ তারজন্য নতুন এক শীর্ষ আধিকারিককেও নিয়োগ করেছে সংস্থাটি ৷ তাঁর নাম গ্লেন কোয়াটেস ৷ সোমবার তিনি এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷ তাঁর কথায়, স্যান ফ্রান্সিস্কোর এই AI জায়েন্ট এবার শুধু তাদের চ্য়াটবটকেই আপডেট করবে না ৷ তারা এবার একটি অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে ভাবনাচিন্তা চালাচ্ছে ৷ ইতিমধ্যে AI নির্ভর ডিভাইস তৈরির জন্য Jony Ive নামে একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তারা ৷ তারা 2027 সালে ওই ডিভাইস তৈরি করবে ৷ যেখানে ChatGPT -র তৈরি করা অপারেটিং সিস্টেম পুরোপুরিভাবে কাজ করতে পারবে ৷
কেন ChatGPT OS তৈরির দিকে ঝুকল ?
সংস্থার তরফে সরাসরি কিছু না বললেও বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ChatGPT এমন একটি ইন্টারফেসে কাজ করে যেখানে Backend এ তারা একাধিক অ্য়াপ ও প্ল্য়াটফর্মের মধ্যে সংযুক্তি স্থাপন করে ৷ আর সেই কারণে তারা আর AI চ্যাটবট এজেন্ট হিসেবে থাকতে চায় না ৷ এবার সরাসরি OS তৈরির দিকে ঝুকেছে তারা ৷
OS হল এমন একটি ইন্টারফেস যা হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়ারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে ৷ ChatGPT- র চ্য়াটবটের ইন্টারফেস ইতিমধ্যে বিভিন্ন সফ্টওয়ার ও ওয়েব ব্রাউজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে ৷ কিন্তু হার্ডওয়ারের ক্ষেত্রে এখনও সেভাবে সংযুক্ত হতে পারেনা ৷ এই অংশটিই ডেভেলপ করছেন ইঞ্জিনিয়ররা ৷
একটি X পোস্টে গ্লেন কোয়েটস লিখেছেন, "ওপেন AI তে যোগদান করেছি ৷ ChatGPT-কে OS এ রূপান্তরিত করা হবে ৷"
সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ৷ জানা গিয়েছিল, ভয়ঙ্কর চাপের মুখোমুখি শ্যাম অল্টম্যানের (Sam Altman) এর সংস্থা ChatGPT ৷ কোনওভাবেই Google এর চ্যাটবট জেমিনাই এর সঙ্গে কার্যক্ষমতায় পেরে উঠতে পারছে না এই সংস্থাটি ৷ যার ফলে সংস্থার প্রতিটি কর্মীর কাছে কোড রেড (Code Red) সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং অল্টম্যান ৷
ওই মেমোতে কর্মীদের অতি সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন অল্টম্যান ৷ আর তারজন্য কোড অরেঞ্জ থেকে কোড রেড সতর্কবার্তা জারি করেছিলেন ৷ এরপর অতি সক্রিয় হয়ে সংস্থার তরফে 12 ডিসেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার জানা গিয়েছিল, ChatGPT লঞ্চ করেছে GPT 5.2 ৷ এবার তাদের লক্ষ্য ChatGPT OS ৷