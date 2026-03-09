এবার প্রাপ্তবয়স্ক কথাবার্তা সম্ভব ChatGPT-তে ! কবে রিলিজ হবে নতুন ভার্সন ?

এবার প্রাপ্তবয়স্ক কথাবার্তা সম্ভব ChatGPT-তে ! কবে রিলিজ হবে নতুন ভার্সন ?
গত বছর অর্থাৎ 2025 সালের অক্টোবর মাসে OpenAI CEO শ্যাম অল্টম্যান সংস্থার কর্মীদের জানান, শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের কথা মাথায় রেখে একটি ফিচার চালু করা হবে ৷
Published : March 9, 2026 at 5:02 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এবার Adult Mode চালু করতে চলেছে OpenAI এর AI অ্য়াসিস্ট্যান্ট ChatGPT ৷ নতুন ওই ফিচারটি শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য দেওয়া হবে ৷ এবং ওই মোডে অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট অর্থাৎ 18+ কন্টেন্টই সার্চ করা যাবে ৷
নতুন এই ফিচারটি আগেই লঞ্চ করার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে দিন পিছিয়ে যায় ৷ সর্বপ্রথম গত বছর অর্থাৎ 2025 সালের অক্টোবর মাসে OpenAI CEO শ্যাম অল্টম্যান সংস্থার কর্মীদের জানান, শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের কথা মাথায় রেখে একটি ফিচার চালু করা হবে ৷ সেই মতো কাজও শুরু হয় ৷ জানানো হয় ডিসেম্বর মাসেই নতুন ফিচারটি লঞ্চ হবে ৷ কিন্তু তা পিছিয়ে যায় ৷ অবশেষে চলতি মাসে Axios-নামে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে Open AI এর মুখপাত্র জানিয়েছেন, ChatGPT-তে অ্যাডল্ট মোড চালু হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে ৷
কেন অতিরিক্ত সময় লাগবে ?
ওই মুখপাত্র জানিয়েছেন, বর্তমানে ChatGPT তে যে ধরনের কাজ হয় তার থেকে অনেকটাই আলাদা কাজ হবে Adult মোডে ৷ 18+ কথাবার্তা চালানোর সুযোগ রয়েছে ৷ কারণ সাধারণ চ্যাটবটে 18+ কথাবার্তা বলা সম্ভব হয় না ৷ ফলে নতুন এই মোডটি ডেভেলপ করতে অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন ৷
ওই মুখপাত্র বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, প্রাপ্তবয়স্কদের তাঁদের মতো করেই ট্রিট করা দরকার ৷ কিন্তু সঠিক অভিজ্ঞতা পাওয়ার জন্য আরও কিছুটা সময় প্রয়োজন ৷" যদিও নতুন এই মোড কবে নাগাদ রিলিজ করা হবে তা এখনও জানানো হয়নি ৷
2025 সালের শেষের দিকে সংস্থার কর্মীদের উদ্দেশে Code Red সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিলেন Sam Altman ৷ জানা গিয়েছিল, ভয়ঙ্কর চাপের মুখোমুখি শ্যাম অল্টম্যানের (Sam Altman) এর সংস্থা ChatGPT ৷ কোনওভাবেই Google এর চ্যাটবট জেমিনাই এর সঙ্গে কার্যক্ষমতায় পেরে উঠতে পারছে না ওই সংস্থাটি ৷ যার ফলে সংস্থার প্রতিটি কর্মীর কাছে কোড রেড (Code Red) সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং অল্টম্যান ৷
ওই মেমোতে কর্মীদের অতি সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন অল্টম্যান ৷ কোড রেড সতর্কবার্তা হল অতি সক্রিয় হতে হবে কর্মীদের ৷ যত দ্রুত সম্ভব মডেলকে আপগ্রেড করা এবং ইউজার পার্সোনালাইজড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷