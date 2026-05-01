ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এই AI চ্যাটবটের জনপ্রিয়তা, ছবি তৈরিতে ব্যবহার করতে পারেন আপনিও

ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এই AI চ্যাটবটের জনপ্রিয়তা, ছবি তৈরিতে ব্যবহার করতে পারেন আপনিও
Published : May 1, 2026 at 5:24 PM IST
হায়দরাবাদ : এক সপ্তাহও অতিক্রম হয়নি ৷ তারই মধ্যে বড়সড় খবর ৷ Open AI জানাল, গত সপ্তাহে ভারতে লঞ্চ করেছে ChatGPT 2.0 ৷ মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই তারা সবথেকে বেশি ইউজারবেস তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে ৷ প্রযুক্তি নির্ভর সংবাদমাধ্যম TechCrunch এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে একটি থার্ড পার্টি সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত ডাটা দেখতে পেয়েছে ওই সংবাদমাধ্যমটি ৷
OpenAI এর সবথেকে আপডেটেড ইমেজ জেনারেশন চ্যাটবট হল GhatGPT 2.0 ৷ সংস্থার দাবি, এই মডেলটি অনেক জটিল প্রম্পট হ্যান্ডেল করতে পারে ৷ এমনকী, কোনও ইমেজের মধ্যে টেক্সট তৈরি করতে চাইলে তাও নিখুঁতভাবে তৈরি করতে সক্ষম এই মডেলটি ৷ এর আগের মডেলগুলি অবতার তৈরি, পোর্টেট ইমেজ স্টাইলিং এবং ফ্যান্টাসি থিমের ইমেজ জেনারেশন তৈরি করতে সক্ষম ৷
বিশ্বের অন্যতম বড় ডাটা শেয়ারিং সংস্থা সেন্সর টাওয়ার এবং সিমিলার ওয়েবের ডাটা অ্যাকসেস করেছে টেকক্রাঞ্চ ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, ChatGPT Images 2.0 ভারতে লঞ্চ হওয়ার পর প্রথম সপ্তাহের হিসেবে তাদের ডাউনলোড 11 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ তবে সেই তুলনায় ওভারঅল এনগেজমেন্ট বৃদ্ধি পায়নি ৷ মোট এনগেজমেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র 1 শতাংশ ৷ অন্যদিকে সিমিলার ওয়েবের ডাটায় স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে নতুন এই অ্যাপ লঞ্চের ফলে ChatGPT-র গ্লোবাল ট্র্যাফিক 1.6 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রথম সপ্তাহে ৷
কিন্তু এর তুলনায় অন্য কয়েকটি দেশে ChatGPT র ট্রাফিক বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে পাকিস্তান, ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়ায় ChatGPT-র ডাউনলোড বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এক সপ্তাহের মধ্যে 79 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের ডাউনলোড ৷
সেনসরটাওয়ারের ডাটায় স্পষ্ট, ডাউনলোডের সপ্তাহে ভারতে প্রায় 50 লাখ ডাউনলোড হয়েছে ChatGPT ৷ যেখানে আমেরিকায় ডাউনলোড হয়েছে 20 লাখ ৷ অন্যদিকে ভারতে Week-Over-Week অ্যাকটিভ ইউজার বৃদ্ধি পেয়েছে 3.4 শতাংশ ৷
ভারতে সাম্প্রতিক প্রবণতা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ChatGPT Images 2.0 মূলত আত্মপ্রকাশের (self-expression) একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ওপেনএআই (OpenAI) জানিয়েছে, ব্যবহারকারীরা কেবল কাজের প্রয়োজনে এটি ব্যবহার না করে বরং নিজেদের সাধারণ ছবি থেকে স্টুডিও-মানের পোর্ট্রেট, সোশ্যাল মিডিয়ার উপযোগী ছবি এবং নিজেদের ছবি তৈরির জন্যও এই মডেলটি ব্যবহার করে ৷