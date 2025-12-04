Google Gemini- এর বড়সড় চাপের মুখে ChatGPT ! কর্মীদের 'Red Code' সতর্কবার্তা পাঠালেন শ্যাম অল্টম্যান
Published : December 4, 2025 at 5:32 PM IST
হায়দরাবাদ : ভয়ঙ্কর চাপের মুখোমুখি শ্যাম অল্টম্যানের (Sam Altman) এর সংস্থা ChatGPT ৷ কোনওভাবেই Google এর চ্যাটবট জেমিনাই এর সঙ্গে কার্যক্ষমতায় পেরে উঠতে পারছে না এই সংস্থাটি ৷ যার ফলে সংস্থার প্রতিটি কর্মীর কাছে কোড রেড (Code Red) সতর্কবার্তা পাঠালেন স্বয়ং অল্টম্যান ৷
কী ঘটেছে ?
বর্তমানে ইন্টারনেট দুনিয়ায় হাজির একাধিক চ্যাটবট ৷ তারমধ্যে ChatGPT এবং Google Gemini এর সরাসরি প্রতিযোগিতা রয়েছে ৷ সম্প্রতি গুগল তাদের AI মডেলকে একাধিকবার আপগ্রেড করেছে ৷ যার ফলে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে ChatGPT ৷ সেকারণে পারফরম্যান্স বেঞ্চমার্কের দিক থেকে ইউজার এনগেজমেন্ট ও মার্কেট শেয়ারে গুগলের কাছাকাছি পৌঁছতে পারছে না চ্যাট জিপিটি ৷
একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী AI শপিং এজেন্ট, হেল্থ এজেন্ট এবং পার্সোনাল অ্য়াসিস্টেন্ট চালু করার পরিকল্পনা ছিল ৷ কিন্তু সেই সব কিছু বাদ রেখে এখন পুরো মডেলটি আপগ্রেড করার দিকে নজর দেওয়ার জন্য কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন অল্টম্যান ৷
তিনি জানিয়েছেন, সংস্থার যে সব কর্মী চ্যাটবট ডেভেলপমেন্টের কাজ করছেন তাঁদের অবশ্যই দৈনিক মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে হবে ৷ অল্টম্যানের বক্তব্য, চ্যাটজিপিটিকে আরও পার্সোনালাইড তৈরি করতে হবে ৷
সম্প্রতি কর্মীদের অতি সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অল্টম্যান ৷ আর তারজন্য কোড অরেঞ্জ থেকে কোড রেড সতর্কবার্তা জারি করেছেন ৷ কোড রেড সতর্কবার্তা হল অতি সক্রিয় হতে হবে কর্মীদের ৷ যত দ্রুত সম্ভব মডেলকে আপগ্রেড করতে হবে এবং ইউজার পার্সোনালাইজড করতে হবে ৷
কর্মীদের কাছে একটি মেমোও পাঠিয়েছেন অল্টম্যান ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, আমরা যাঁরা চ্যাটজিপিটিতে কাজ করছি তাঁরা একটি কঠিন সময়ের মধ্যে রয়েছি ৷
এদিকে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের অক্টোবর মাসে জেমিনাই-এর ইউজার বেস 450 মিলিয়ন থেকে বেড়ে হয়েছে 650 মিলিয়ন ৷ তবে এসবের মধ্যে একটি সমস্যার বিষয়ও উঠে এসেছে ৷ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, গুগল হচ্ছে ফুল স্টেক ডেভেলপার ৷ অর্থাৎ ডিপমাইন্ড রিসার্চাররা মডেল তৈরি করছেন, TPU চিপ সেই মডেলকে ট্রেনিং দিচ্ছে, গুগল ক্লাউডের মধ্যে হোস্টিং হচ্ছে , গুগল সার্চ, ইউটিউব এবং জিমেলের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে ৷ এর পাশাপাশি 3 বিলিয়ন অ্য়ান্ডরয়েড মোবাইলে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে ওপেন এ আই কে মাইক্রোসফটের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে ক্লাউড হোস্টিংয়ের জন্য এবং NVDIA চিপ ব্যবহার করতে হচ্ছে ৷ যার ফলে এই সংস্থা বেশ কিছুটা সমস্যা পড়ছে ৷