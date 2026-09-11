1980-এ ট্রেন্ডে গা ভাসাচ্ছেন ? 'নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল' মারছেন না তো ? জানুন বিশেষজ্ঞের বক্তব্য

1980-এ ট্রেন্ডে গা ভাসাচ্ছেন ? 'নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল' মারছেন না তো ? জানুন বিশেষজ্ঞের বক্তব্য
1980 ট্রেন্ডে গা ভাসালে আপনার গোপন তথ্য চলে যেতে পারে AI সংস্থাগুলির হাতে ৷ এবং বড়সড় বিপদ হতে পারে ৷
Published : September 11, 2026 at 5:43 PM IST
হায়দরাবাদ : সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে 1980-ফটো ট্রেন্ড ৷ হাজার হাজার ফেসবুক ও ইনস্টা ব্যবহারকারী নিজেদের পছন্দের ছবি ট্রেন্ডিং ইমেজে পরিবর্তন করে তা আপলোড করছেন ৷ আর যেহেতু ট্রেন্ড-এ রয়েছে এই ধরনের ছবি তাই সহজেই মিলছে হাজার হাজার ভিউ সঙ্গে লাইক শেয়ার কমেন্ট ৷
মূলত ChatGPT-র মাধ্যমেই এই ধরনের ছবি তৈরি করছেন প্রত্যেকেই ৷ অনেকেই জানিয়েছেন, Google Gemini-এর মাধ্যমেও এই ধরনের ছবি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে ৷ কিন্তু, তাঁদের মধ্যে অনেকের বক্তব্য, ChatGPT-র মাধ্যমে তৈরি করা ছবি Gemini-এর তুলনায় অনেক ভালো এবং নিখুঁত ৷
বিপুল পরিমাণ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী এই যে ট্রেন্ডে গা ভাসাচ্ছেন, তাতে কি কোনও বিপদ হতে পারে ? এই বিষয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি কথা বলেছিলেন ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ এথিক্যাল হ্যাকিংয়ের কর্নধার সন্দীপ সেনগুপ্তের সঙ্গে ৷ এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, এই ট্রেন্ডে গা ভাসালেই বিপদ ৷ তাঁর কথায়, "নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছেন ৷"
কেন বিপদের কথা বলেছেন সন্দীপবাবু ?
দীর্ঘদিন ধরে সাইবার সিকিউরিটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন সন্দীপ সেনগুপ্ত ৷ তিনি জানিয়েছেন, আগামী দিনে পাসওয়ার্ড কনসেপ্টটিই সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হবে ৷ পরিবর্তে চালু হবে পাস-কী (Passkey) ৷ ফোন, ল্যাপটপ, ইমেল এমনকী বিভিন্ন ক্লাউডের লগইন করার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হবে পাস-কী ৷ আর এই পাস-কী সিকিউরিটি সিস্টেমের জন্য প্রয়োজন মুখের ছবি অথবা আঙুলের ছাপ ৷
এখানেই বিপদের কথা জানিয়েছেন সন্দীপ সেনগুপ্ত ৷ তাঁর মতে, ব্যবহারকারীরা নিজেদের মুখের ছবি শেয়ার করছেন ৷ অর্থাৎ, ঘুরপথে আগামী দিনে যেটা পাস-কী হিসেবে ব্যবহার করা হবে সেটাই অন্য কোনও সংস্থার সঙ্গে শেয়ার করছেন ব্যবহারকারীরা ৷ তার কথায়, "আমরা একটি পাসওয়ার্ডকে সবার হাতে তুলে দিচ্ছি ৷" এই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে ব্যবহারকারী নিজের প্রাইভেসি নিজেই নষ্ট করছে বলে দাবি তাঁর ৷
এখানেই কি শেষ ? সন্দীপবাবুর কথায়, সাধারণ মানুষ যে 1980-র ছবি তৈরি করছে এবং তা শেয়ার করছে এমনটা নয়, ডেটা প্রসেসিংয়েরও অনুমতি দিচ্ছে ৷ এমনকী, চ্যাট জিপিটির মতো সংস্থা এই ধরনের ছবি ব্যবহার করে তাদের AI মডেলকে প্রশিক্ষণও দিতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি ৷