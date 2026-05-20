চাঁদের উপরিভাগে রয়েছে কেকের মতো 2 স্তরের আবরণ, রিপোর্ট প্রকাশ ISRO-র

চাঁদের উপরিভাগে রয়েছে কেকের মতো 2 স্তরের আবরণ, রিপোর্ট প্রকাশ ISRO-র
Published : May 20, 2026 at 5:22 PM IST
হায়দরাবাদ : চাঁদের উপরিভাগে শুধু ধুলো মাটি নেই ৷ রয়েছে কেকের মতো দুটি স্তর ৷ দীর্ঘ গবেষণার পর এমনই রিপোর্ট প্রকাশ করল ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ৷
চাঁদের উপরিভাগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা চালাচ্ছে ISRO ৷ তারপর ওই গবেষণাপত্রটি মঙ্গলবার প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, চাঁদের উপরের স্তরটি মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার পুরু ৷ এবং সেটি কেকের মতো ৷ উপরের স্তরে রয়েছে ধুলো জাতীয় পদার্থ ৷ এবং সেটি তুলনায় সামান্য কঠিন ৷ কিন্তু তার উপর উল্কা পিন্ড বারবার আঘাত করায় সামান্য ক্ষতবিক্ষত ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে ৷
এই বিশ্লেষনটি করেছেন ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা, যা মহাকাশ ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের জন্য একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ৷ এবং ভারতের মহাকাশ বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত প্রধানত ভারতের মহাকাশ বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত ।
2023 সালের 2 সেপ্টেম্বর চন্দ্রযান 3-এর বিক্রম ল্যান্ডারটি চাঁদে নেমেছিল ৷ এবং এই গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীরা ওই স্থানটিই পর্যবেক্ষণ করেছেন ৷ ইসরো জানিয়েছে, " যখন ল্যান্ডারের ইঞ্জিনগুলো চাঁদে নামার জন্য তৈরি হচ্ছিল সেই সময় ওই ল্যান্ডার থেকে বিপুল পরিমাণ গ্যাস বের হতে শুরু করে ৷ এবং তার প্রভাবে উপরের স্তরের ধুলো জাতীয় পদার্থ সরে যায় ৷ এবং এর নিচে থাকা পুরোনো ও আরও ঘনসন্নিবিষ্ট পদার্থ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে । "
গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, ভূপৃষ্ঠের ধূলিকণা হালকা হলেও, মাত্র 6.5 সেন্টিমিটার গভীরে তা দ্বিগুণ ঘন ৷ অর্থাৎ এর উপরিভাগে হাঁটতে সুবিধা হলেও কয়েক সেন্টিমিটার ভিতরে গেলেই তা ভেজা শক্ত কাদামাটির মতো হয়ে যায় ৷
এই বিষয়ে ইসরো জানিয়েছে, নতুন যে তথ্যগুলি প্রকাশ্যে এসেছে তার ফলে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের পৃষ্টদেশ সম্পর্কে আরও ভালো তথ্য দিয়েছে ৷ যা আগামীদিনের চাঁদে অভিযানের ক্ষেত্রে আরও লাভজনক হবে ৷
ইতিমধ্যে চন্দ্রায়ন 4 মিশনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত ৷ মনে করা হচ্ছে নতুন এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর মহাকাশচারীদের আরও সুবিধা হবে ৷